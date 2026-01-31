Ordinul semnat în 2022 de Sorin Grindeanu prin care Adriana Georgescu a devenit consilierul personal al secretarului de stat de la Transporturi, liberalul Ion Pop

Adriana Georgescu a avut mai multe funcții în Ministerul Transporturilor

În perioada octombrie 2007 – octombrie 2008 Adriana Georgescu a fost director juridic la CNADNR, actuala CNAIR. După o „escală” la Ministerul Economiei, ea a revenit la Transporturi, unde a devenit, în perioada iunie – septembrie 2014, consilier personal al ministrului Ioan Rus (PSD).

În noiembrie 2014, Adriana Georgescu este numită director juridic al CFR SA. De altfel, pe pagina sa de Linkedin, ea a postat că cea mai mare împlinire profesională o reprezintă „demarare contracte blocate CFR SA”.

În perioada iulie 2022 – noiembrie 2024 (când Ministerul Transporturilor era condus de Sorin Grindeanu, PSD) ea a fost consilieră a unui secretar de stat.

Cine este Ion Popa

În 2019, Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat că ALDE îl va propune pentru şefia Senatului pe Ion Popa, fost parlamenar al PNL, trecut în iunie 2018 la liberal-democraţi.

Pe fondul tensiunilor din ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat, după o şedinţă a conducerii liberal-democraţilor, că propunerea partidului pentru şefia Senatului va fi Ion Popa, nu Teodor Meleşcanu, cel care a fost curtat de PSD şi propus de social-democraţi pentru funcţie.

Ion Popa este unul din traseiştii din Senat, acesta trecând în iunie 2018 de la PNL la ALDE. Popa a fost ales senator pentru prima dată în 2012, adică în perioada USL. De asemenea, Popa a deţinut şi funcţia de lider al senatorilor PNL.

În 2022, BPJ al PNL a votat în unanimitate propunerea Alinei Gorghiu privind numirea lui Ion Popa în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Transportului și Infrastructurii.

„Numirea fostului președinte al PNL Argeș în această funcție va aduce plus valoare atât organizației PNL, cât și județului, Ion Popa fiind un politician cu o vastă experiență politică și administrativă.” – a anunțat PNL Argeș, după numire.

Ulterior, prim-ministrul de atunci, Nicolae Ciucă, l-a numit pe Ion Popa în funcția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Vicepriministrul și ministrul Transporturilor e atunci, Sorin Grindeanu a semnat ordinal prin care Adriana Georgescu, avocata prinsă cu spaga de 60.000 de euro a fost angajată la Ministerul Transporturilor în funcția de consilier personal al lui Ion Popa.

Între 2007 şi 2009 Ion Popa a fost prefect al judeţului Argeş, iar în 2012 a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş.

Adriana Georgescu se lăuda că rezolvă dosare contracost

Adriana Georgescu, avocată și membră a organizației PNL Sector 1, pretindea bani, promițând intervenții în justiție și la diverse autorități.

Conform DNA, în perioada octombrie–decembrie 2025, Adriana Georgescu a cerut bani de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan (fost director al DRDP Constanța în perioada când Ministerul Transporturilor era condus de Ludovic Orban), susținând că poate interveni pentru soluționarea favorabilă a unor dosare penale aflate pe rolul DNA sau al Tribunalului București, dar și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

Mai mult, aceasta i-a spus afaceristului că are legături în DNA, la Administrația Prezidențială și că poate ajunge „direct” la șeful DNA, Marius Voineag, mai afirmă procurorii anticorupție

