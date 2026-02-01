Drona profesională, prea performantă pentru nevoile comunei

Drona cumpărată, un model WingtraOne GEN II PPK, produs de compania elvețiană Wingtra AG, este un aparat VTOL (vertical take-off and landing), utilizat în mod uzual pentru proiecte industriale mari, topografie și lucrări de infrastructură internaționale, din Statele Unite până în Africa.

Această dronă, în valoare 182.500 de lei (aproximativ 36.020 de euro), a fost achziționată prin fonduri europene, din PNRR.

Primărița Magdalena Lucia Suciu, aflată la al șaptelea mandat, a declarat: „Să vă spun drept: eu nu mi-am dorit această dronă. Pentru că nu cred că era o prioritate. Noi suntem o comună în dezvoltare. Nouă ne trebuie drumuri.”

O dronă de mari dimensiuni, portocalie // primarita comunei Chinteni din Cluj, îmbrăcată cu o geacă reflectorizantă, lângă drona portocalie
Dronă scumpă și 139 de camere video într-o comună din Cluj Foto: Colaj Facebook/ Magdalena Lucia Suciu

Ea a explicat că achiziția a fost posibilă doar datorită liniilor de finanțare disponibile prin PNRR.

„Știți cum sunt oamenii… dacă nu accesezi fonduri, spun că nu faci nimic, nu aduci fonduri, în comună!”, a adăugat primărița.

139 de camere video pentru siguranța cetățenilor

Pe lângă dronă, Primăria Chinteni, din Cluj, a instalat 139 de camere de supraveghere. Primărița susține că acestea nu urmăresc monitorizarea locuitorilor, ci sunt folosite pentru spațiile publice și pentru a urmări traficul auto.

„Ne ajută să vedem câte mașini tranzitează zilnic comuna. Imaginile sunt stocate timp de 30 de zile și pot fi consultate de poliție, la solicitare.”

Atât dronele, cât și camerele pot fi folosite și pentru identificarea persoanelor dispărute. 

Totuși, experții subliniază că o dronă atât de scumpă și sofisticată nu este necesară pentru o comună cu 7.000 de locuitori. Soluții mult mai ieftine ar fi fost suficiente.

O dronă de mari dimensiuni, portocalie
Dronă de 36.000 de euro cumpărată de o comună din Cluj Foto: Facebook/ Magdalena Lucia Suciu

Fonduri europene cheltuite pe gadgeturi, nu pe infrastructură

În cadrul aceluiași proiect, primăria a mai achiziționat două pubele inteligente și patru bănci inteligente, deși drumurile și rețelele de utilități rămân priorități nerezolvate.

„Pe lângă dronă, au fost achiziționate și un număr de 139 camere de supraveghere video, amplasate pe raza întregii comune, 2 stații de reîncărcare electrice, 4 băncuțe inteligente și 2 pubele inteligente. Toate aceste investiții au un scop clar: creșterea gradului de siguranță și protecție pentru toți locuitorii comunei Chinteni.”, anunța Magdalena Lucia Suciu, pe 5 decembrie 2025.

Primărița Magdalena Lucia Suciu a criticat regulile prin care se alocă bani prin proiectele europene: „dacă respecți cerințele din ghidul aplicantului, nu ai cum să te încadrezi”.

„Ni se cer tot felul de lucruri. Să aibă drumul clădiri pe margine… Biserici, să zicem. Păi dacă e jumătate în extravilan, acolo nu va avea. Că nu poți construi legal în extravilan. Drumurile noastre sunt traversate de cale ferată …. Și nu ne încadrăm.”, a punctat primarul comunei.

„Cine a făcut ghidurile … oamenii ăia sunt dușmanii României. Că din cauza asta ajung comune în care noroiul e până la genunchi să pună băncuțe inteligente și coșuri inteligente.”

Tot în decembrie, Primăria comunei Chiteni anunța că o stradă a fost asfaltată: „au fost finalizate lucrările de modernizare a străzii Munții Zarandului, prin turnarea ultimului strat de asfalt”.

Achizițiile scumpe de drone și camere se regăsesc și în alte comune, cum ar fi Ciuperceni și Berlești,din județul Gorj, însă eficiența lor pentru dezvoltarea reală a comunităților este discutabilă. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacțiile oamenilor după ce Raed Arafat a cerut ca accesul la TikTok, Instagram și Facebook să fie limitat pentru copiii sub 15-16 ani din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
Viva.ro
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
gsp
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.RO
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cătălin Zmărăndescu, imagini inedite din intimitate. A dat ringul pe cotețul cu păsări: „Fetița mea adună ouăle”
Tvmania.ro
Cătălin Zmărăndescu, imagini inedite din intimitate. A dat ringul pe cotețul cu păsări: „Fetița mea adună ouăle”

Alte știri

PSD va propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri, anunță Daniel Băluță
Știri România 14:32
PSD va propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri, anunță Daniel Băluță
„CATANE”, film-manifest inspirat dintr-un caz real. Regizoarea Ioana Mischie: „Dreptatea fără empatie riscă să devină o simplă măsură de control”
Interviu
Știri România 13:30
„CATANE”, film-manifest inspirat dintr-un caz real. Regizoarea Ioana Mischie: „Dreptatea fără empatie riscă să devină o simplă măsură de control”
Parteneri
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Adevarul.ro
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Elle.ro
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cum arată Anca Țurcașiu după două luni fără machiaj și coafură în Thailanda. Regretul artistei: „Mai greșește omul”
Stiri Mondene 14:31
Cum arată Anca Țurcașiu după două luni fără machiaj și coafură în Thailanda. Regretul artistei: „Mai greșește omul”
„Survivor România”, 1 februarie 2026. Încă un concurent din tribul Faimoșilor e eliminat din competiție
Stiri Mondene 13:26
„Survivor România”, 1 februarie 2026. Încă un concurent din tribul Faimoșilor e eliminat din competiție
Parteneri
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
TVMania.ro
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
ObservatorNews.ro
Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
Libertateapentrufemei.ro
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Aryna Sabalenka, prima reacție după eșecul din finala Australian Open
GSP.ro
Aryna Sabalenka, prima reacție după eșecul din finala Australian Open
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile