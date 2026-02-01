Drona profesională, prea performantă pentru nevoile comunei

Drona cumpărată, un model WingtraOne GEN II PPK, produs de compania elvețiană Wingtra AG, este un aparat VTOL (vertical take-off and landing), utilizat în mod uzual pentru proiecte industriale mari, topografie și lucrări de infrastructură internaționale, din Statele Unite până în Africa.

Această dronă, în valoare 182.500 de lei (aproximativ 36.020 de euro), a fost achziționată prin fonduri europene, din PNRR.

Primărița Magdalena Lucia Suciu, aflată la al șaptelea mandat, a declarat: „Să vă spun drept: eu nu mi-am dorit această dronă. Pentru că nu cred că era o prioritate. Noi suntem o comună în dezvoltare. Nouă ne trebuie drumuri.”

Ea a explicat că achiziția a fost posibilă doar datorită liniilor de finanțare disponibile prin PNRR.

„Știți cum sunt oamenii… dacă nu accesezi fonduri, spun că nu faci nimic, nu aduci fonduri, în comună!”, a adăugat primărița.

139 de camere video pentru siguranța cetățenilor

Pe lângă dronă, Primăria Chinteni, din Cluj, a instalat 139 de camere de supraveghere. Primărița susține că acestea nu urmăresc monitorizarea locuitorilor, ci sunt folosite pentru spațiile publice și pentru a urmări traficul auto.

„Ne ajută să vedem câte mașini tranzitează zilnic comuna. Imaginile sunt stocate timp de 30 de zile și pot fi consultate de poliție, la solicitare.”

Atât dronele, cât și camerele pot fi folosite și pentru identificarea persoanelor dispărute.

Totuși, experții subliniază că o dronă atât de scumpă și sofisticată nu este necesară pentru o comună cu 7.000 de locuitori. Soluții mult mai ieftine ar fi fost suficiente.

Fonduri europene cheltuite pe gadgeturi, nu pe infrastructură

În cadrul aceluiași proiect, primăria a mai achiziționat două pubele inteligente și patru bănci inteligente, deși drumurile și rețelele de utilități rămân priorități nerezolvate.

„Pe lângă dronă, au fost achiziționate și un număr de 139 camere de supraveghere video, amplasate pe raza întregii comune, 2 stații de reîncărcare electrice, 4 băncuțe inteligente și 2 pubele inteligente. Toate aceste investiții au un scop clar: creșterea gradului de siguranță și protecție pentru toți locuitorii comunei Chinteni.”, anunța Magdalena Lucia Suciu, pe 5 decembrie 2025.

Primărița Magdalena Lucia Suciu a criticat regulile prin care se alocă bani prin proiectele europene: „dacă respecți cerințele din ghidul aplicantului, nu ai cum să te încadrezi”.

„Ni se cer tot felul de lucruri. Să aibă drumul clădiri pe margine… Biserici, să zicem. Păi dacă e jumătate în extravilan, acolo nu va avea. Că nu poți construi legal în extravilan. Drumurile noastre sunt traversate de cale ferată …. Și nu ne încadrăm.”, a punctat primarul comunei.

„Cine a făcut ghidurile … oamenii ăia sunt dușmanii României. Că din cauza asta ajung comune în care noroiul e până la genunchi să pună băncuțe inteligente și coșuri inteligente.”

Tot în decembrie, Primăria comunei Chiteni anunța că o stradă a fost asfaltată: „au fost finalizate lucrările de modernizare a străzii Munții Zarandului, prin turnarea ultimului strat de asfalt”.

Achizițiile scumpe de drone și camere se regăsesc și în alte comune, cum ar fi Ciuperceni și Berlești,din județul Gorj, însă eficiența lor pentru dezvoltarea reală a comunităților este discutabilă.

