Huburile din Doha și Dubai operează la capacitate redusă, iar zeci de mii de pasageri au fost afectați de anulări și rerutări. Specialiștii au analizat impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra călătoriilor românilor și au trasat câteva concluzii pentru cei care-și doresc călătorii cât mai puțin afectate de situația din Orient. 

Unele prețuri sunt mai mici, momentan

În ciuda acestui șoc, datele arată că prețul mediu al unui bilet de avion plătit de români a scăzut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Explicația: companiile aeriene europene sunt protejate temporar prin contracte de hedging (așa-numitele contracte de acoperire a riscului de preț).

Companiile aeriene nu cumpără carburant zi de zi, la prețul zilei. În schimb, negociază din timp cantități mari la un preț fix, valabil pentru lunile următoare. Practic și-au „blocat” costul la carburant înainte ca prețurile să explodeze. Principalii low-cost europeni au declarat că au asigurat în acest fel până la 84% din necesarul de carburant pentru primul semestru din 2026. Asta înseamnă că pot menține prețurile mai mici, însă fereastra este limitată.
 
În acest context, întrebarea pe care și-o pun toți călătorii este aceeași: când se vor scumpi biletele de avion și cu cât și ce au de făcut românii în situația aceasta?

Sub protecția contractelor de hedging deja negociate, companiile aeriene încă mai au o marjă de operare a zborurilor la prețul anterior negociat. Cu cât perioada de blocaj se extinde, cu atât această rezervă scade și companiile vor recalcula prețul biletelor de avion la noile estimări are barilului de petrol. 

Soluții pentru românii care călătoresc în 2026

  1. Rezervarea călătoriilor cunoscute de anul acesta cât mai repede 

Analiștii estimează că prețurile se vor menține la un nivel similar pentru următoarele săptămâni. Fereastra de prețuri stabile există, dar este limitată în timp. Turiștii români care au deja planuri de vacanță pentru sezonul de vară 2026 ar trebui să profite de prețurile stabile din prezent. 

  1. Apelarea la inteligența artificială pentru a găsi prețurile cele mai mici

Într-un context de volatilitate, cel mai bun preț nu se găsește ușor. AI-ul funcționează conversațional și personalizat și este conectat direct la inventar, astfel că identifică în timp real opțiunile concrete disponibile, fără răspunsuri generice.

  1. Achiziția produselor care asigură anularea sau modificarea rezervărilor de zbor 

Nimeni nu știe cum va evolua situația în următoarele luni. Dacă conflictul se extinde, dacă rutele se schimbă din nou, dacă planurile de călătorie se modifică: rezervarea făcută azi poate deveni o problemă mâine. O opțiune dintr-o aplicație le permite călătorilor să rezerve acum la prețurile de azi și să anuleze oricând dacă planurile se schimbă primind banii înapoi, fără penalități.

Ce spun experții

„Datele noastre confirmă ceea ce mulți călători nu știu încă: biletele de avion pentru vara 2026 nu s-au scumpit. De fapt, românii plătesc astăzi cu aproape 6% mai puțin decât acum un an. Motivul este tehnic: hedgingul companiilor aeriene europene acționează ca un amortizor. Dar acest amortizor are o dată de expirare.

După aprilie, expunerea crește semnificativ, și noi ne așteptăm ca prețurile să reflecte noua realitate a pieței. Sfatul nostru este simplu: rezervați-vă biletele de avion acum. Dacă știți deja destinația și perioada, profitați de această fereastră de oportunitate, pentru că în acest moment nu putem estima nivelul creșterilor de preț”, a spus Claudia Tocilă, Head of Marketing la Vola.

Potrivit datelor oferite de Claudia Tocilă, în primele 11 zile din martie 2026, prețul mediu al unui bilet de avion cumpărat de români a fost de 144,33 de euro per pasager, cu 5,7% sub nivelul din martie 2025. În contextul unui conflict major și al unui șoc energetic real, această stabilitate este direct efectul contractelor de hedging în acțiune.

Companiile cel mai bine protejate au ales să folosească acest avantaj competitiv ofensiv: lansează promoții și mențin prețuri accesibile tocmai acum, când competitorii mai expuși sunt forțați să fie prudenți.

Hedgingul este însă o protecție temporară, nu o garanție permanentă. Pe măsură ce contractele actuale expiră, companiile aeriene vor trebui să cumpere carburant la prețul zilei, acum semnificativ mai mare. Spre exemplu, Wizz Air a avertizat că nivelul său de acoperire scade la aproximativ 55% după aprilie 2026, ceea ce face ca biletele de vară să fie semnificativ mai vulnerabile la volatilitatea prețului carburantului. 

