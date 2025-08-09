Ce se pune pe tavă la tăierea moțului

Tăierea moțului și ruperea turtei

În cultura populară românească, una dintre cele mai îndrăgite și păstrate tradiții legată de creștearea copiilor este tăierea moțului, în cazul băieților, sau ruperea turtei, în cazul fetelor. Această ceremonie are loc în mod tradițional atunci când copilul împlinește un an și este considerată un moment deosebit în viața micuțului sau a micuței, marcând trecerea simbolică de la perioada bebelușiei la copilărie.

Tăierea moțului în sine nu are o bază religioasă și nu este recunoscută de Biserica Ortodoxă ca un ritual cu semnificație spirituală. De altfel, în cadrul botezului ortodox, preotul taie deja o șuviță de păr a copilului, considerând acest gest un simbol suficient al consacrării lui Dumnezeu. Astfel, tăierea moțului rămâne un obicei popular, cu rădăcini mai degrabă în tradiția folclorică decât în cea religioasă.

De asemenea, în unele regiuni, în special la fete, în loc de tăierea moțului, deasupra capului copilului se rupe o turtă sau un colac, simbolizând belșugul și prosperitatea.

Una dintre cele mai interesante și așteptate tradiții care însoțesc ritualul de tăiere a moțului la vârsta de un an este momentul în care copilul este pus să aleagă obiecte de pe o tavă, un obicei plin de simbolism și semnificații.

Ce simbolizează tava cu obiecte la vârsta de un an a copilului

Obiceiul ca bebelușul de un an să aleagă obiecte de pe o tavă ar avea rădăcini străvechi, cu influențe atât din cultura populară românească, cât și din tradiții balcanice sau chiar bizantine, însă nu se știe care este exact originea lui.

Deși în trecut acesta era un gest pur simbolic și adesea amuzant pentru familie, cu timpul, această alegere a căpătat conotații de ”oracol”, fiind privită mai degrabă ca o prevestire a viitorului copilului. Astfel, obiectele de pe tăviță ar ”arăta” ce aptitudini va avea copilul, ce carieră ar putea urma, sau ce tip de personalitate îl va defini pe copil.

Această tradiție are și rolul de a aduce bucurie și speranță în rândul familiei, fiind o celebrare a primului an de viață al copilului.

Ce se pune pe tavă la tăierea moțului

De-a lungul timpului, obiectele care se pun pe tavă la tăierea moțului au variat destul de mult.

În zilele noastre, obiceiul a fost preluat și adaptat în diverse forme, în funcție de zona țării și de preferințele părinților. Unele familii preferă să păstreze tradiția într-o formă cât mai autentică, în timp ce altele adaugă obiecte mai moderne, care reflectă profesii și preocupări actuale, cum ar fi, de exemplu, un laptop în miniatură sau o cameră video mică.

Evenimentul este de cele mai multe ori fotografiat și filmat, devenind o amintire prețioasă atât pentru părinți, cât și pentru copil mai târziu. În unele cazuri, obiectele alese sunt păstrate ca simboluri sau amintiri din acel moment.

Printre cele mai frecvente obiecte folosite în acest ritual se numără:

  • Pix, creion, stilou – simbolizează inteligență, creativitate, o înclinație spre scris, literatură, sau o carieră intelectuală
  • Carte, agenda, caiet – semnifică dragostea pentru învățătură, seriozitate, dorința de a studia și o posibilă carieră academică sau științifică.
  • Icoana – alegerea icoanei poate fi interpretată ca o apropiere de valorile religioase, de Dumnezeu și de moralitate, dar poate sugera că viitorul copilului va fi călăuzit de spiritualitate și bunătate.
  • Bani – simbolizează un viitor prosper din punct de vedere financiar, spirit antreprenorial sau atracție spre afaceri și economie.
  • Portofel, card de credit – poate indica o viață îmbelșugată, abilitate de a gestiona bani sau interes pentru domeniul financiar-bancar.
  • Calculator – legat de cariere în contabilitate, matematică, IT sau business.
  • Stetoscop – semnifică o posibilă carieră în medicină, grijă pentru ceilalți, empatie.
  • Seringă – asociată tot cu medicina, dar uneori și cu curajul de a face față provocărilor.
  • Chei – simbolizează independență, succes, acces la resurse sau poziții de conducere. Uneori, cheile semnifică faptul că va ”deține controlul” în viață.
  • Pensulă, creioane colorate, paletă de pictură – simbolizează talent artistic, imaginație, posibilă carieră în arte vizuale, design.
  • Instrument muzical – dragoste pentru muzică, ureche muzicală, posibilă carieră ca muzician sau interpret.
  • Microfon – carismă, înclinație spre vorbit în public, poate indica o carieră ca prezentator, actor, vlogger sau cântăreț.
  • Lingură, ustensile de bucătărie – indică grija față de ceilalți, plăcerea de a găti, sau o fire practică, grijulie. Poate simboliza și o viitoare carieră în gastronomie.
Dincolo de aceste obiecte, familia și nașii aleg adesea să mai pună pe tăviță și alte obiecte a căror semnificație este importantă pentru ei, cu speranța că coplilul va alege dintre acelea.

Obiectele de pe tavă sunt alese cu grijă, fiecare reprezentând o calitate, o abilitate sau un domeniu de viață. Alegerea copilului este un moment plin de emoție, bucurie și uneori haz, iar interpretările, deși simbolice, rămân parte din farmecul acestei frumoase tradiții românești.

După desfășurarea acestor ritualuri, urmează o petrecere de familie, unde părinții și nașii celebrează împreună această etapă importantă din viața copilului.

Recomandări pentru părinți atunci când organizează tradiția alegerii de pe tăviță

Ritualul tăierii moțului sau ruperea turtei este un moment emoționant și important pentru familie, dar trebuie organizat cu grijă pentru a nu transforma evenimentul într-o experiență obositoare pentru copil sau stresantă pentru părinți.

Tăierea moțului este o tradiție frumoasă, dar cel mai important e ca micuțul să se simtă în siguranță și iubit. Cu o organizare simplă, atentă și calmă, poți transforma această zi într-o amintire caldă și veselă, fără stres sau oboseală.

Așadar, mai important decât ce se pune pe tavă la tăierea moțului, este cum decurge această tradiție și care va fi atmosfera.

  • Ține cont de programul copilului – alege o oră în care e odihnit, hrănit și în stare bună de spirit de obicei, dimineața sau după somnul de prânz. Evită orele târzii sau momentele în care copilul e obosit, iritat sau flămând. În astfel de cazuri, ritualul poate deveni o sursă de disconfort, nu de bucurie.
  • Organizează o petrecere restrânsă – Copiii de un an pot deveni ușor copleșiți de agitație, zgomot și mulți oameni necunoscuți. Ideal este un eveniment intim, cu familia și eventual câțiva prieteni care înțeleg că bebelușul are limite.
  • Pregătește un colț liniștit pentru copil – Pune la dispoziția copilului o zonă unde se poate retrage sau mai bine zis, în care îl poți duce, dacă se simte obosit sau suprastimulat. Adu jucăria lui preferată, o păturică sau suzet, îl vor liniști în caz de agitație.
  • Pregătește o tavă cu obiecte sigure și atractive – Alege obiecte mai mari, colorate, ușor de apucat și fără margini ascuțite sau piese mici.
  • Păstrează o amintire simbolică – Păstrează într-o cutiuță șuvița tăiată, obiectele alese de pe tavă, o fotografie sau o mică scrisoare pentru copilul tău, pe care să o citească peste ani.
  • Ai grijă și de tine – Odihnește-te bine înainte de eveniment, evită stresul inutil, mai împarte din sarcini și altora din familie. E ok dacă lucrurile nu ies perfect. Copilul nu va ține minte decorurile, dar va simți energia voastră.
  • Fă poze, dar nu exagera cu telefoanele și camerele– E normal să vrei amintiri, dar nu înconjura copilul cu camera, poate deveni agitat sau stresat. Mai bine desemnează 1-2 persoane care să se ocupe discret de poze și filmări.

Sursă foto – Shutterstock.com

