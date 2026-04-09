Dacă totuși apar semne și simptome severe, precum dureri abdominale intense și persistente, vărsături asociate cu febră și frisoane, icter, scaun negru sau vărsături cu sânge, trebuie solicitat ajutor medical cât mai repede posibil.

Printre urgențele digestive care pot să apară în aceste zile este și pancreatita acută. Inflamația bruscă a pancreasului se poate produce pe fondul unor mese foarte bogate și asociate cu alcool în exces, riscul fiind mai mare la persoanele care au litiază biliară. Afecțiunea se manifestă prin dureri abdominale intense, greață, vărsături și încetinirea tranzitului intestinal.

La persoanele cu litiază biliară pot să apară și alte manifestări clinice severe pe fondul consumului de alimente foarte grase. Cea mai frecventă este colica biliară, numită popular criză de fiere. Aceasta este o durere abdominală foarte puternică, provocată de calculii care blochează temporar căile biliare, afectând evacuarea bilei.

În cazul în care alimentele pentru masa de Paște nu sunt corect preparate sau păstrate, pot să apară infecții digestive, inclusiv gastroenterită acută, care poate duce la deshidratare și chiar la șoc hipovolemic. Prin urmare, trebuie acordată o atenție sporită modului în care alimentele sunt spălate, preparate termic și apoi păstrate.

Persoanele cu afecțiuni cronice, precum diabetul zaharat, sunt mai predispuse la complicații asociate cu alcoolul și cu alimentația dezechilibrată. Cea mai gravă este coma diabetică, o urgență metabolică amenințătoare de viață, care poate fi declanșată de o criză de hiperglicemie sau de hipoglicemie, mai ales dacă tratamentul recomandat de medic este neglijat.

O altă urgență digestivă este ocluzia intestinală, adică blocarea completă a tranzitului intestinal, care poate apărea mai ales la persoane cu intervenții abdominale anterioare, hernii sau alte afecțiuni digestive. Semnele de alarmă pentru ocluzie intestinală includ durere abdominală puternică și progresivă, abdomen umflat, vărsături repetate și absența eliminării de gaze și scaun.

