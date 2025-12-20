Se pare că tânăra a fost copleșită de probleme personale, tatăl ei era grav bolnav și suferea în tăcere după ce ea fusese diagnosticată cu o formă de cancer. Mălina era din comuna bihoreană Drăgăneşti, însă locuia cu chirie în Oradea.

Era implicată în diverse evenimente locale și lucra ca fotoreporter sportiv. Cu o seară înaintea, fusese la o un concert şi postase diverse povești pe contul său de Facebook.

Sâmbătă dimineață, la ora 06.01, polițiștii au fost alertați, despre producerea tragediei. Tânăra a fost găsită căzută de la etaj, pe trotuarul din fața imobilului în care locuia cu chirie, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Oradea. Conform primelor date din anchetă, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viață.

„Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor producerii nefericitului eveniment”, au transmis polițiștii.

