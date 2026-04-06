Construită în perioada 1914-1916, GVA a fost răspunsul autorităților la creșterea rapidă a importurilor de cereale, într-o perioadă când Bremenul era cel mai important punct de tranzit pentru cereale din Europa.

Prima secțiune a clădirii, Silo I, a fost ridicată în doar doi ani, având o lungime de 200 de metri și o înălțime de 40 de metri, ce ajunge la 46 de metri incluzând structura metalică de pe acoperiș.

Structura a fost extinsă între 1926 și 1929, când a fost adăugat Silo II, o construcție mai înaltă, dar lipsită aproape complet de ferestre. Această extindere a mărit capacitatea de stocare a complexului la 75.000 de tone.

„Zidul de cărămidă este, așa cum se spune și în prezent, cel mai mare zid de cărămidă continuu din Europa”, a declarat Niels Kocerka, ghid în cadrul tururilor organizate la GVA, într-un interviu.

Astăzi, clădirea nu mai funcționează ca depozit de cereale, însă dimensiunile sale impresionante, comparabile cu cele ale unui mic vapor de containere, continuă să atragă privirile.

În 2006, ansamblul a fost declarat monument protejat, fiind considerat de Georg Skalecki, șeful departamentului de conservare a patrimoniului din Bremen, drept „unul dintre cele mai importante monumente industriale ale orașului”.

Acest simbol arhitectural al orașului Bremen rămâne un exemplu elocvent al măiestriei construcțiilor din cărămidă și un martor tăcut al istoriei industriale a regiunii, atrăgând vizitatori și pasionați de istorie din întreaga lume.