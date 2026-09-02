Semnele subtile ale îmbătrânirii pot trece adesea neobservate, dar sunt inevitabile, spun specialiștii. Dr. Babak Ashrafi, medic generalist la Superdrug Online Doctor, a explicat cum schimbările fiziologice ne pot influența viața pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Tulburările de somn

Unul dintre primele semne ale îmbătrânirii este modificarea tiparelor de somn.

„Somnul nostru poate deveni mai puțin profund odată cu vârsta, deoarece organismul produce mai puțini hormoni care promovează somnul, cum ar fi melatonina”, explică Dr. Ashrafi.

Dacă trezirile nocturne devin frecvente, este indicat să consultați un medic.

Scăderea libidoului

Este normal ca dorința sexuală să scadă odată cu vârsta, atât la bărbați, cât și la femei.

„Nivelurile de testosteron scad treptat la bărbați, iar la femei, scăderea bruscă a hormonilor în perioada menopauzei joacă un rol major”, spune specialistul.

Cu toate acestea, stresul sau anumite afecțiuni medicale pot agrava situația.

Probleme erectile

Pentru bărbați, dificultatea în menținerea erecției poate fi un semnal de avertizare.

„Aceste probleme pot avea cauze psihologice, dar și legături cu afecțiuni fizice, cum ar fi hipertensiunea arterială sau diabetul”, adaugă Dr. Ashrafi.

Astfel, un consult medical este esențial.

Creșterea tensiunii arteriale

Hipertensiunea arterială este adesea numită „ucigașul tăcut”, deoarece nu prezintă simptome evidente.

Dr. Ashrafi explică: „Vasele de sânge își pierd flexibilitatea odată cu vârsta, ceea ce crește riscul de hipertensiune. Este important să vă verificați tensiunea regulat pentru a preveni probleme mai grave”.

Modificări ale colesterolului

Chiar și cu o dietă sănătoasă, nivelul colesterolului poate crește odată cu înaintarea în vârstă, influențat de genetică sau alte condiții medicale.

Testarea regulată a colesterolului oferă oportunitatea de a interveni înainte ca acesta să cauzeze probleme cardiovasculare grave.

Greutatea corporală

Scăderea masei musculare odată cu vârsta poate duce la creșterea în greutate, chiar dacă stilul de viață rămâne neschimbat.

„Exercițiile fizice regulate, în special cele de rezistență, sunt cruciale pentru menținerea musculaturii și sănătății generale”, subliniază Dr. Ashrafi.

Recuperarea după efort

De asemenea, recuperarea după exerciții fizice poate dura mai mult, dar mișcarea rămâne esențială pentru un „proces sănătos de îmbătrânire”.

Pe lângă moștenirea genetică, un stil de viață sănătos joacă un rol-cheie.

Dr. Ashrafi recomandă o dietă echilibrată, somn de calitate, evitarea fumatului și consumul moderat de alcool.

„Prevenția este esențială. Cunoașterea indicatorilor-cheie de sănătate și consultarea medicului în cazul unor schimbări pot face o mare diferență», concluzionează el.

Dr. Babak Ashrafi a absolvit King’s College London în 2003, cu o licență în fiziologie. Și-a finalizat pregătirea în medicina generală (GP) în estul Londrei, lucrând în aceeași zonă ca partener la un cabinet medical mare din centrul orașului. A promovat examenul de membru al Royal College of GPs în 2007. A lucrat pentru Grupurile Locale de Comisionare Clinică (CCG) în calitate de Responsabl de Prescriere, precum și în domenii precum cardiologie, diabet și medicina accidentului vascular cerebral. A practicat în ​​cadrul NHS, cât și în sectorul privat.





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