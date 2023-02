Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De ce nu se mai citește în ziua de azi

Adolescenții de azi au la dispoziție numeroase modalități de a petrece timpul liber, multe dintre acestea având lo, însă, din păcate, în mediul online. Din această cauză, rămâne foarte puțin timp și pentru alte activități educative, așa cum este cititul.

Părinți, profesori și învățători deopotrivă sunt tot mai îngrijorați în ceea ce privește lipsa de interes a tinerilor față de citit. Rar mai vezi în ziua de azi un adolescent de 12-14 ani cu o carte de citit în mână, ceea ce îi face pe mulți adulți să-și aducă aminte cu nostalgie și cu o umbră de regret de faptul că pe vremea când ei erau copii se citea mult mai mult, și asta în condițiile în care, pe atunci, accesul la informație era inexistent, iar cărțile nu se găseau pe toate drumurile, ca acum.

În zilele noastre, mulți, poate prea mulți adolescenți abia dacă mai deschid o carte sau poate chiar nu le-a plăcut să citească niciodată, preferând să piardă ore în șir la calculator ori cu telefonul mobil în mână. Practic, ei își doresc să acceseze informația mult mai ușor, iar cea mai bună sursă de informare este internetul, de unde își extrag fix ceea ce au nevoie.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN TURCIA. Salvatorii români fac eforturi supraomeneşti pentru a scoate ce mai e viu din ruinele Antakyei: „Nimic nu-i prea mult pentru a salva o viaţă”

Tipul de lectură care stârnește interesul adolescenților de azi este diferit față de cel al generațiilor anterioare. Astfel, tinerii preferă să citească postările sau comentariile prietenilor postate pe rețelele de socializare ori diferite articole scurte publicate pe site-urile preferate. Sigur, nu trebuie să generalizăm deoarece există și adolescenți cărora le place să citească, ceea ce ne face să credem că nu este totul pierdut.

De ce este important să citești

De ce ar trebui adolescenții, și nu numai ei, să citească? Cititul te ajută să îți dezvolți vocabularul și să descoperi o sumedenie de cuvinte necunoscute pe care le poți folosi ulterior în diferite contexte. De asemenea, dacă vei citi în mod regulat și nu te vei limita doar la câteva cărți vei avea capacitatea de a înțelege mai ușor anumite idei și concepte, să descifrezi anumite texte și să înțelegi mai ușor mesajul pe care autorul vrea să-l transmită prin intermediul poveștii respective, notează dictie.ro.

De asemenea, cititul te ajută să-ți îmbunătățești capacitatea de concentrare, o problemă cu care se confruntă mulți adolescenți și copii, care își pierd rapid răbdarea, nu reușesc să se concentreze nici măcar asupra unui singur subiect, iar atenția le poate fi distrasă foarte ușor.

Recomandări „Singuri am făcut orașul, singuri ne scoatem morții de sub dărâmături.” Strigăte de deznădejde din sudul extrem al Turciei

Un alt argument pentru care este bine să citești periodic, fără pauze prea mari, este acela că odată ce lista de lecturi devine tot mai consistentă și mai bogată, fiecare carte pe care adolescenții o vor citi va contribui la viteza cu care aceștia vor putea să citească.

În același timp, cărțile îți vor dezvolta imaginația și inventivitatea, precum și capacitatea de a te iniția în tot ceea ce autorul prezintă în acea carte, de la lumea pe care el o proiectează prin intermediul propozițiilor, până la modul în care sunt creionate personajele și trăsăturile lor.

Nu în ultimul rând trebuie să știi că există cărți care ne ajută să devenim mai buni, iar cititul dezvoltă empatia. Un adolescent care va citi va deveni mai empatic, pentru că își va pune întrebări legate de ceea ce simte un anumit personaj, cum reacționează în unele situații sau ce atitudine are față de alte personaje.

În sfârșit, cititul este ca un sport pentru minte, având un rol important în dezvoltarea memoriei și a gândirii adolescenților. În plus, cititul relaxează, oferă o stare de bine, de liniște, de fericire și înlătură stresul.

Cum încurajezi un adolescent să citească o carte

Din păcate, din ce în ce mai puțini tineri mai citesc de plăcere o carte. Specialiștii în educație spun că cititul trebuie încurajat de la vârste fragede, iar copiilor ar trebui să li se citească zilnic de când sunt mici pentru ca, pe măsură ce învață să citească, ei să ajungă să facă singuri acest lucru, iar părinții să-i îndrume în această direcție și să le cumpere cărți specifice vârstei pe care o au, inclusiv pentru adolescenții de 12-14 ani, informează parintedeadolescent.ro.

Recomandări EXCLUSIV. Turcul care a organizat proiectul Erasmus cu români în orașul lovit de cutremur: „Ei sunt bine acum! Noi suntem grav, nu avem nici pâine”

Mergând mai departe, în orice familie trebuie să funcționeze puterea exemplului pentru că, dacă părinților le place să citească, iar copilul îi va vedea făcând acest lucru, cu siguranță și el va citi. Însă dacă nu ești un fan al lecturii, nu îi cere copilului tău să o facă, pentru că vei ajunge în situația de a-l obliga și nu vrei asta.

De asemenea, dacă vrei ca al tău copil să petreacă cât mai puțin timp la calculator sau pe smartphone, diminuează și tu timpul pe care îl petreci în fața ecranelor. În acest fel vei avea mai mult timp la dispoziție pentru alte activități, deci și pentru citit, iar copilul va vedea și îți va urma exemplul. Totuși, cărțile pot fi citite la fel de bine pe un dispoitiv de tip „e-reader” sau pot fi chiar ascultate așa că, dacă preferă această metodă, nu îi interzice, ba chiar încurajează-l.

Totodată, nu evita niciodată o discuție despre cărți cu copilul tău, indiferent că vă aflați acasă, în mașină sau în parc. Află ce citește copilul tău, întreabă-l despre subiect, personaje sau despre autor, însă încearcă să nu transformi conversația într-un interogatoriu. Fă-ți un obicei și citește cu voce tare în familie un articol dintr-un ziar, o pagină dintr-o carte, o poezie, o scrisoare etc. Se spune că dacă le vei citi cu voce tare copiilor mai mari și chiar adolescenților le poți stimula acestora interesul pentru lectură. În plus, pune-i adolescentului tău la dispoziţie materiale de citit cât mai variate, precum cărţi, reviste şi ziare.

Dacă nu știi ce să alegi din multitudinea de cărți de pe piața de profil, în cele ce urmează îți prezentăm câteva titluri de cărți dedicate adolescenților de 12-14 ani.

Cărți de aventură pentru copii

Printre cele mai populare cărți în rândul adolescenților de 12-14 ani sunt cărțile de aventuri, iar un titlu interesant este Vrăjitorii de odinioară, de Cressida Cowell. Autoarea seriei de succes „Cum să-ți dresezi dragonul” începe o nouă serie plină de aventuri fantastice, care se petrec într-un alt timp, într-o lume magică. Cu toții Războinici, Magicieni, Giganți și Spiriduși se perindă printre paginile cărții și îl vor purta pe cititor într-o aventură mitică pe tărâmuri miraculoase. Cartea este plină de umor, iar ilustrațiile originale, aparținând chiar autoarei, fac din această experiență literară una cu adevărat deosebită pentru cititori.

Winnetou – 3 volume, de Karl May este o carte clasică pentru tineri și spune povestea lui Old Shatterhand și a legendarului conducător al apașilor Winnetou, una la fel de emoționantă și în ziua de azi. Acest roman destul de lung și de complex îi introduce pe adolescenți în cultura pieilor roșii și îi ajută să descopere obiceiurile Vestului Sălbatic american din secolulul al XIX-lea, pe fundalul luptei dintre sălbăticie și civilizație. Dar peste toate, Winnetou le va arăta cititorilor minunea prieteniei sincere și adevărate, care transcende timp, distanță sau rasă.

O altă poveste captivantă este Domnișoara Goth și festinul cel sinistru, de Chris Riddell, o minunată carte de aventură și mister pentru copiii de 12-14 ani. Protagonista, Ada Goth, este moștenitoarea unei imense moșii, iar copiii o vor adora fiindcă este o fetiță extrem de empatică, curajoasă și optimistă. Dincolo de acțiunea plină de suspans, pe fundalul epocii victoriene, un detaliu care face lectura și mai palpitantă o reprezintă ilustrațiile realizate chiar de Chris Riddell. Imaginile magice ce însoțesc povestea îl vor face pe tânărul cititor să savureze lectura de la prima până la ultima pagină.

O aventură științifică, misterul dispariției unei cercetătoare și copii-geniu care călătoresc în Antarctica? Bill Nye reușește încă o dată să-și fascineze cititorii de toate vârstele cu o carte care demonstrează că învățarea poate fi distractivă. Jack și geniile: La capătul lumii spune povestea lui Jack, un băiat obișnuit, și a fraților săi Ava și Matt – care nu sunt niște copii obișnuiţi, ci adevărate genii -, care pornesc într-o aventură de proporții către Antarctica, unde cei trei frați trebuie să găsească o cercetătoare dată dispărută.

Cărți în engleză pentru copii de 12-14 ani

De la autorul numărul 1 de bestseller-uri David Walliams îți recomandăm cartea Gangsta Granny strikes again, care este continuarea popularei cărți Gangsta Granny. Este o aventură misterioasă extraordinară, strălucitoare și captivantă, ilustrată de geniul artistic Tony Ross. Personajul principal este Ben, un băiețel de 11 ani, care este supărat deoarece în fiecare seară de vineri părinții îl lasă la bunica lui, o persoană plictisitoare, care miroase mereu a varză și care este pasionată de scrabble. Totodată, bunicuța este și un hoț de bijuterii internațional cunoscut sub numele de „The Black Cat”. Comori de renume mondial sunt furate în toiul nopții, iar indiciile duc către simpatica bunicuță.

Din aceeași categorie face parte și All New Official Minecraft Redstone Handbook, de Mojang. Minecraft este unul dintre cele mai populare jocuri în rândul adolescenților, disponibilă pe Xbox, PlayStation, PC și pe dispozitive mobile. Indiferent dacă ești în modul Creative, Survive sau Hardcore, cărțile Minecraft conțin toate sfaturile de care ai nevoie pentru a supraviețui. Acest manual te va învăța tot ceea ce trebuie să știi despre posibilitățile electrizante ale pietrei roșii.

Enola Holmes: The Graphic Novels – Book Two, de Serena Blasco este a doua carte a seriei, în care sora mai mică, genială și puternică, a lui Sherlock Holmes descifrează indicii și găsește piste în fiecare dintre cele trei noi mistere pe care le are de rezolvat în Londra anului 1889: o femeie este ținută prizonieră, una a fost răpită, iar alta dispare. Încă o dată, Enola se află în centrul atenției în acest roman încântător desenat, care este bazat pe cel mai bine cotat serial semnat de Nancy Springer.

„Frumoasă și înduioșătoare, blândă, dar puternică, cu adevărat o carte de prețuit”, așa este descrisă cartea All Four Quarters of the Moon, de Shirley Marr. Totul până acum, dacă ar fi trebuit să rezume Peijing, a fost un șir de mici experiențe stânjenitoare care spera să se termine curând. Noaptea festivalului de la mijlocul toamnei, când a făcut prăjituri cu Ah-Ma, a fost ultima dată când Peijing și-a amintit că viața ei a fost la fel. Acum însă, totul este diferit: casă nouă, școală nouă și limbă nouă. Peijing crede că totul va fi bine atât timp cât se au una pe celălaltă.

Cărți de ficțiune pentru copii

Faimosul balon cu aer cald care traversează Africa în expediţia de descoperire a izvoarelor Nilului opreşte azi, împreună cu temerarii săi călători, la Editura Casa Radio. Cinci săptămâni în balon, inegalabilul manual de aventuri al lui Jules Verne, este transpus într-un roman grafic de Alexandru Ciubotariu, iar peripeţiile eroilor săi care au ţinut cu sufletul la gură generaţii de cititori pot fi ascultate într-o înregistrare din 1962 de teatru radiofonic din Fonoteca de Aur. Samuel Fergusson, împreună cu prietenul său Dick şi cu credinciosul valet Joe trec prin uimitoare întâmplări din care nu este sigur că vor scăpa teferi şi în viaţă.

Distanța dintre mine și cireș, de Paola Perett este o poveste emoționantă, plină de înțeles pentru cititori sensibili, inspirată chiar de viața autoarei cărții despre o fetiță care își pierde vederea. Un roman despre curaj și determinare, o odă vieții care-i va inspira deopotrivă pe cititorii mai mici și mai mari. Fanii Micului prinț, ai Minunii sau ai Găinușei care voia să zboare o vor îndrăgi la fel de mult pe Mafalda. Cartea este o ocazie minunată de a le dezvolta tinerilor cititori empatia și capacitatea de a înțelege realitatea.

Prințesă pentru totdeauna este una dintre cele cinci cărți din seria Cronicile Rosewood scrisă de Connie Glynn. Au trecut mai bine de doi ani de când Lottie a ajuns la internatul exclusivist Rosewood Hall și a preluat rolul de prințesă de Maradova pentru a o proteja pe adevărata prințesă, Ellie. Cele două adolescente au reușit să scape cu bine până acum de acțiunile diabolice ale organizației secrete Leviathan, iar Lottie începe să-și dea seama că trebuie să existe o legătură periculoasă între Leviathan și familia regală.

Numără stelele – O poveste din Copenhaga, de Lois Lowry este o poveste tulburătoare despre iubire, curaj şi altruism, într-o lume stăpânită de frică. Este anul 1943, iar pentru Annemarie Johansen viaţa în Copenhaga este un amestec de îndatoriri pentru şcoală, de lipsuri şi foamete, totul desfăşurându-se sub privirea atentă a soldaţilor germani aflaţi la fiecare colţ de stradă. Curajul pare să-şi mai găsească loc doar în poveştile pe care fetiţa i le spune seara la culcare surorii ei mai mici, Kirsti.

GSP.RO „Nu recomand nimănui să vină aici”. Marea speranță a atletismului german, îngrozită de ce-a găsit în vacanță

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro România se înarmează! Oraşele în care vor fi plasate sistemele şi ce trebuie să ştie românii

Viva.ro 'Are bani doar de țigări și de băutură, de la mama lui' Ce spune abia acum Oana Roman despre averea lui Marius Elisei

Observatornews.ro Garsonieră 2 în 1, cu cada chiar lângă aragaz, la Cluj: "Mănânci o zamă de fasole, faci și jacuzzi". Oferta este de "nerefuzat"

Știrileprotv.ro INTERVIU. Salvatorii români trimiși în Turcia nu au voie să mănânce decât ce au adus ei. ”Situația este foarte gravă”

FANATIK.RO Cât costă abonamentul Netflix în 2023. Va fi disponibilă varianta cu reclame și în România?

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2023. Capricornii au foarte multă energie, sunt foarte motivați să facă ceea ce au planificat, în cadrul unui grup