Cele mai bune epilatoare pentru cea mai fină piele

Despre epilare

Epilarea este o parte importantă din viața multor femei. Din fericire, tehnologia a avansat suficient încât iritația de după epilarea cu lama să nu mai fie o problemă, iar asta pentru că au apărut tot felul de metode prin care femeile pot avea o piele fină, lipsită de păr, fără iritații sau foliculită. De fapt, tratamentul cu laser definitiv ajută și la vindecarea și tratarea foliculitei, adică acele brobonițe nesuferite cu fire de păr în ele care se inflamează, de regulă, după epilarea cu lama sau ceară.

Dar pentru ședințe de epilare definitivă nu trebuie neapărat să mergi la salon. Poți avea această tehnologie și la tine acasă. Iar dacă te numeri printre norocoasele care au o piele deloc sensibilă și pot folosi orice metodă de epilare, ți-am pregătit câteva opțiuni extrem de bune, astfel încât pielea ta să fie mereu fină.

Epilator inghinal – modele de top

Să nu ai păr te poate scuti de multe probleme. Practic, ai eliminat o sarcină care îți lua minute sau chiar ore bune din viață. Fie că o făceai acasă sau la salon, această treabă poate fi destul de dureroasă, incomodă și costisitoare. De aceea, ți-am pregătit câteva modele de top de depilatoare inghinale.

Acestea își fac treaba de minune, poți să te epilezi în confortul și intimitatea propriei case și vei avea rezultate pe termen lung.

Unul dintre produsele de top în această zonă este epilatorul IPL Philips Lumea Seria 9000. Are 450.000 de impulsuri, se poate folosi pe față, corp, axilă și inghinal, nu are fir și are un senzor smartskin.

Acest aparat are o rată de reducere de până la 92% a părului după doar trei tratamente. Vine cu programe personalizate pentru diferitele zone ale corpului tău și o ședință durează undeva la doar 10 minute.

O altă variantă este epilatorul IPL EvoSmart, care are 400.000 de pulsați și cinci trepte de intensitate. Cu el obții o piele fină care durează până la șase luni și are un senzor care îți recomandă poziția ideală pentru funcționare corectă.

Dacă nu ai prea mult păr, dar totuși vrei un epilator foarte performant, atunci Braun Silk-epil este ideal pentru tine. Acest set este pentru îndepărtarea părului de pe față și corp, vine cu 8 accesorii și exfoliază, epilează, rade, tundă, tonifică și curăță. Are trei accesorii pentru exfoliere și masaj, care vor preveni creșterea firelor de păr sub piele.

Epilatoare IPL

IPL înseamnă lumină intens pulsată – funcționează prin concentrarea unui fascicul de lumină asupra foliculilor de păr, încălzindu-i și împiedicând creșterea părului.

Unul dintre cele mai bune lucruri despre dispozitivele IPL este faptul că sunt ușor de utilizat acasă și pot reduce numărul de deplasări la salon. De asemenea, dispozitivele IPL pot fi utilizate, de obicei, numai pe tonuri de păr deschise până la cele de culoare medie și cu părul de la blond natural la șaten închis/negru.

IPL este o metodă de îndepărtare a părului la prețuri accesibile și ușor de făcut singură acasă.

Este un tratament progresiv care oferă epilarea întregului corp – dar poți folosi IPL pentru a trata zone separate, cum ar fi brațele, picioarele sau zona de bikini, în funcție de nevoile tale individuale.

Atunci când utilizezi IPL, veți ține în mână un dispozitiv de tip flashgun care livrează un spectru de lumină pe piele. Aceste raze de lumină țintesc melanina, ceea ce o ajută să ajungă la rădăcina părului și să dezactiveze zonele cheie din cadrul foliculului.

Printre variante se numără epilatorul IPL Merkie, cu șase trepte de intensitate și fără durere. Impulsurile păstrează pielea fină în fiecare zi și este eficient chiar și în zonele sensibile.

Poți folosi epilatorul IPL Sellfluence cu tehnologie ice-cool. Vine cu 999.999 pulsații, îl poți folosi pe orice zonă dorești și este o metodă de epilare fără durere pe care o poți face la tine acasă.

Epilatorul IPL cu laser Clasillk Pro are 8 programe, display LCD, vine cu ochelari de protecție și are 990.00 de impulsuri. Are un senzor de nuanță a pielii și se poate folosi pe toate tipurile de piele.

Epilatorul IPL cu laser Clasillk Pro

O altă variantă este epilatorul IPL Yingyun, cu 999.999 de pulsații, display LCD, cinci viteze, tub de lumină quartz și proprietăți de epilare și întinerire a pielii.

Epilator cu cristale

Epilatorul cu cristale se bazează pe tehnologia nanocristalină. Metoda face ca părul să se desprindă de piele atunci când este frecat ușor pe piele.

De asemenea, este o metodă de exfoliere excelentă pentru o piele fină.

Deși variază în culoare și formă în funcție de marca de la care cumperi, epilatoarele cu cristale sunt toate cam același lucru: mici dispozitive portabile cu o parte plată acoperită cu sticlă gravată.

Aparent, după ce umezești suprafața, o poți freca pe piele cu mișcări circulare pentru a îndepărta părul rapid, ușor și nedureros.

Aceste dispozitive au devenit foarte populare pentru rapiditatea cu care pot fi folosite, faptul că nu sunt dureroase, dar și pentru faptul că sunt mici și ușor de purtat în geantă, astfel încât pot fi cu ușurință epilatoare de urgență.

De exemplu, dispozitivul de epilare cu cristale Krystal Shaveup vine într-o mulțime de culori și nu te scapă doar de păr. El poate fi folosit ca dispozitiv pentru netezirea călcâielor, astfel încât nu te alegi doar cu o piele fină, ci și cu niște călcâie de bebeluș.

O altă variantă este epilatorul cu cristale Zenino, care îți promite o piele fină și costă mai puțin de 40 de lei. Un adevărat chilipir.

Dispozitivul de epilare din cristal Glamium este ușor de folosit, reutilizabil și încetinește creșterea firelor de păr. În plus, îți exfoliază pielea, lăsând-o mai strălucitoare.

Citește și: Epilare fără griji cu aloe vera

Epilator cu laser

Spre deosebire de epilare cu ceară sau de ras, epilarea cu laser funcționează prin focalizarea foliculului de păr sau a rădăcinii la suprafața pielii, astfel încât părul nu trebuie să fie atât de lung încât laserul să nu poată găsi rădăcina.

Pe de altă parte, nu ar trebui să te epilezi cu ceară timp de cel puțin o lună înainte de tratamentul de epilare cu laser la domiciliu, deoarece epilarea cu ceară îndepărtează de obicei rădăcina firului de păr, iar laserul trebuie să o poată găsi pentru a scăpa eficient de el. Nici penseta sau orice aparat care smulge rădăcina firului de păr nu sunt permise.

Epilarea cu laser la domiciliu funcționează, dar asta nu înseamnă că este întotdeauna permanentă. Vei avea probabil nevoie de retușuri din când în când după ce ai obținut rezultatele dorite. Dacă observi că un fir de păr rătăcit crește la un an după tratament, înseamnă că fie ciclul natural de creștere al foliculului nu s-a încheiat atunci când ai încetat să tratezi zona cu epilarea cu laser la domiciliu, fie părul era prea fin pentru ca laserul să îl fi putut țintit în primul rând.

Epilatorul cu laser IPL Home BOMSTOM are cinci viteze și 999.999 de impulsuri. Acest aparat îți permite o epilare permanentă și o piele netedă. De fapt, vei observa o reducere a creșterii părului cu 75% în primele patru săptămâni și cu 95% în opt săptămâni. După 12 săptămâni de utilizare, creșterea părului va fi oprită complet.

Epilatorul Laser Innza are cinci trepte de intensitate și folosește tehnologia IPL pentru a stopa ciclul de creștere a părului, distrugând rădăcina sau foliculul părului. După 12 săptămâni, mai mult de 90% din păr va fi redus și va crește mult mai lent.

Epilatorul cu laser pentru epilare definitivă IPL are 8 trepte de viteze și 900.000 de impulsuri. Te va lăsa cu fire extrem de subțiri, aproape ca un puf. Acest dpilator îndepărtează părul rapid și aproape permanent.

Citește și: Cum calmezi iritațiile cauzate de epilatul inghinal

