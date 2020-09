Antalya are câte ceva de făcut sau de descoperit pentru fiecare vizitator, indiferent de vârstă sau interese. Iubitorii de mare și de plajă și pasionații de istorie cu siguranță vor fi cei mai mulțumiți. În plus, Turcia se regăsește pe lista zonelor verzi, în contextul pandemiei de coronavirus, un motiv în plus să alegi această splendidă destinație de vacanță. Rezervă acum un sejur de la AeroVacanțe și pregătește-te pentru un concediu memorabil! Turoperatorul a pregătit Oferte Speciale la pachetele charter cu zbor din București ce includ: 7 nopți de cazare cu mese conform programului ales, transport avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistență turistică în limba română, la tarife de la 527 euro/persoană!

1. Pornește o aventură minunată printre atracțiile istorice ale Antalyei din Orașul Vechi, cunoscut și sub denumirea de Kaleiçi. Străduțe labirintice, parcă făcute pentru plimbări agale, îți poartă pașii spre construcții istorice deosebite. Admiră vechile conace otomane văruite în alb și cu acoperișuri roșii, perfect restaurate, ce găzduiesc astăzi hoteluri cochete, galerii de artă, magazine de suvenire sau restaurante. Printre clădirile istorice de seamă se numără Poarta lui Hadrian, Turnul Hidirlik și Minaretul Yivli. Descoperă și Minaretul Kesik, de care se leagă un trecut tumultuos. Clădirea care și-a început viața ca templu roman a fost transformată în biserică bizantină, a devenit ulterior moschee și, în cele din urmă, a fost distrusă în mare parte de un incendiu în secolul XIX.

2. Un sit arheologic important pe care îl vei găsi la mai puțin de 50 km distanță de Antalya este Aspendos. Ideal pentru o excursie de o zi, acest loc găzduiește un teatru roman considerat a fi cel mai bine conservat din lume și una dintre atracțiile turistice de top din Turcia. În afară de teatru, care a fost complet restaurat și poate găzdui până la 15.000 de persoane, o mare parte din restul sitului se găsește încă în ruine. Profită de această ocazie pentru a vizita în zonă și impresionantele Cascade Manavgat, care se găsesc lângă stațiunea Side.

3. Orașul antic Perge, situat la 17 km de Antalya, este renumit pentru o legendă conform căreia Sf. Pavel, atunci când și-a început călătoriile, a ales acest loc pentru prima sa predică. Acesta este și motivul pentru care acest oraș a fost foarte important pentru creștini în perioada bizantină. Măreția orașului antic se mai reflectă încă în rămășițele sale, descoperind cu ochii minții teatrul, stadionul, băile romane, uriașa agora, necropola, templele și coloanele înalte. Chiar dacă nu este la fel de bine conservat precum alte situri de pe coasta turcoaz a Turciei, Perge mai păstrează încă atmosfera gloriei trecute.

4. Termessos, aflat la o distanță de 34 km de Antalya, impresionează nu doar prin atracțiile istorice, ci și cu uimitoarele priveliști asupra împrejurimilor. De altfel, acest oraș antic a mai fost numit și „Cuibul Vulturului” datorită locației sale remarcabile, la mai bine de 1000 metri deasupra nivelului mării. Rămășițele bine păstrate ale acestui oraș antic sunt împrăștiate de-a lungul unui deal accidentat, care merită explorat pe îndelete. Strada cu coloane și agora sunt impresionante, însă de neratat este teatrul, de unde vederile spectaculoase asupra Munților Taurus îți taie respirația.

5. Dacă vizitarea celor mai populare atracții și orașe antice din Antalya ți-a stârnit interesul pentru aprofundarea istoriei Turciei, de neratat este Muzeul de Arheologie. Situat în apropiere de plaja Konyaaltı, acesta este unul dintre cele mai mari muzee din țară, acoperind o suprafață de 7000 mp. Cele peste 5000 exponate reprezintă cele mai interesante descoperiri de pe siturile aflate pe coasta Turciei. Galeria în aer liber și cele 13 săli de expoziție este organizată în așa fel încât istoria bogată și destul de complicată a țării să fie foarte ușor de înțeles, inclusiv de copii.

Sursa foto: shutterstock.com

de Geanina Ichim

