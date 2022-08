Orice vas este suficient pentru cei care se mulțumesc să petreacă timpul la bord unde să facă plajă pe marginea unei piscine ori să desfășoare diverse activități recreative în bazin ori pe punte.

În schimb, călătorii care doresc mai mult de la o astfel de croazieră vor trebui să aleagă vasul și itinerariul potrivite, care să le ofere combinația perfectă de opțiuni de activități și de relaxare, atât la bordul navei, cât și pe uscat, în zilele când aceasta ancorează într-un port.

Indiferent dacă te afli în fața unei prime experiențe de acest gen, fie că ai deja în palmares una sau mai multe astfel de vacanțe, ne-am gândit să-ți prezentăm un clasment cu cele mai mari vase de croazieră din lume.

Care sunt cele mai mari nave de croazieră din lume?

1. „Wonder of the Seas”

Este cel mai nou și mai mare vas de croazieră care s-a construit vreodată și aparține companiei Royal Caribbean. Măsoară 362 de metri în lungime, 64 de metri în lățime și are o greutate totală de 236.857 de tone. La începutul lunii martie a anului curent și-a început croazierele având ca punct de pornire portul Everglades din Florida. Acest adevărat oraș plutitor face parte din clasa Oasis în care mai există doar încă patru nave de croazieră. Are 20 de restaurante și 11 baruri pe 18 punți, care deservesc până la 6.988 de pasageri care pot fi cazați în cele 2.867 de cabine. De asemenea, are opt zone de agrement care includ, între altele, un perete de escaladă, un carusel și o tiroliană, o promenadă, un centru spa/fitness, magazine de lux. Echipajul are 2.300 de membri.

Recomandări David Popovici, campion european și la 200 de metri liber. Șapte medalii de aur, cucerite în trei luni!

2. „Symphony Of the Seas”

Până să fie lansat „Wonder of the Seas”, aceasta era cea mai mare navă de croazieră din lume. Este cea de-a 25-a navă din flota aceleiași companii Royal Caribbean. Nava de croazieră gigantică are o greutate de 228.081 de tone, măsoară 73 de metri în înălțime și are o lungime de 363 de metri. „Symphony Of the Seas” are o capacitate de până la 5.518 turiști care pot fi găzduiți în cele 2.759 de cabine, la care se adaugă și cei 2.200 de membri ai echipajului. Numără 18 punți care sunt deservite de cele 24 de lifturi. Oferă pasagerilor 7 restaurante, un parc acvatic, un teatru în aer liber, club pentru copii și adolescenți, centru spa, un casino și o suită pe două etaje, care oferă propriul parc de distracții, un cinematograf privat 3D, etc.

3. „Harmony of the Seas”

Recomandări ÎNREGISTRĂRI cu întoarcerea lui Secureanu. 2016: „Bă idioato, eu sunt managerul, f*****-n cap!”. 2022: „Scrie, bă, demisia!”

Acest pachebot oferă o croazieră de șapte nopți pe Marea Mediterană, care pornește de la Barcelona și se încheie la Civitavecchia, croazieră care a fost făcută pentru prima dată în luna iunie 2019. Cu un tonaj brut de 226.963 de tone, „Harmony of the Seas” are o lungime de 362 metri și o lățime de 66 metri. Dispune de 2.747 de cabine cu balcoane virtuale și este capabil să găzduiască până la 5.479 de oaspeți în camere duble. Echipajul numără 2.100 de membri din 77 de țări ale lumii. Asemenea altor vase de croazieră, oferă toate facilitățile exclusive ale Royal Caribbean, între care Central Park, Vitality at Sea, Spa and Fitness Center, Boardwalk, Royal Promenade and Entertainment Place.

4. „Allure of the Seas”

O altă navă de croazieră din clasa Oasis este „Allure of the Seas”, care are o lungime de 362 de metri, o înălțime de 72 de metri, o rază maximă de 60,5 metri și un tonaj brut de 225.282 tone. Lansată la apă în octombrie 2010, „Allure of the Seas” poate găzdui până la 5.400 de pasageri. Caracteristicile luxoasei nave de croazieră includ, între altele, o sală de dans pe două niveluri, un teatru cu 1.380 de locuri, un patinoar, un club de concierge, un centru spa și facilități de fitness. Nava oferă în același timp 25 de opțiuni de servit masa, între acestea făcându-și loc și prima cafenea Starbucks pe mare. De asemenea, vasul oferă 7 zone tematice precum o tiroliană de 25 de metri, un carusel din lemn lucrat manual, un bar mobil, teatru în stil Broadway, teatru în aer liber, Central Park cu peste 12.000 copaci și plante naturale și multe altele.

Recomandări Cum strecoară rușii în țară haine Zara și mobile Iphone, după retragerea firmelor din Rusia. „Totul este perfect legal”

5. „Oasis of the Seas”

Prima dintre navele de croazieră din clasa Oasis ale companuiei Royal Caribbean, „Oasis of the Seas” a fost cea mai mare navă de croazieră atunci când a intrat în serviciu, în 2009. Măsoară 361 de metri în lungime, 72 de metri înălțime și are o greutate de 225.282 tone. Dispune de 16 punți pentru cei 6.296 de pasageri pe care îi poate găzdui în cele 2.706 cabine duble împărțite pe 43 de categorii. Cea mai mare dintre acestea este „Oasis of the Seas Royal Loft Suite”, care se întinde pe o suprafață de 142 mp. De asemenea, are un teatru Aqua și un coridor, ambele în aer liber, acesta din urmă fiind sculptat de-a lungul navei și al parcului central plin de restaurante. În plus, solarul acoperit cu sticlă, cu piscină, simulatoare de surf, tiroliană și pereți de escaladă sunt alte opțiuni de divertisment disponibile pe această navă.

Vezi şi care sunt cele mai mari companii aeriene din lume în 2022!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Moment năucitor pentru Simona Halep. A fost întrebată dacă va sărbători alături de fanii unguri. Cum a reacționat sportiva

Playtech.ro Gestul făcut de Iulia Vântur la un concert din America! Românii s-au simţit JIGNIŢI: 'Mascaradă grotească'

Observatornews.ro Alessia Raiciu, o tânără baschetbalistă din București, a murit în somn în ziua în care împlinea 18 ani

HOROSCOP Horoscop 15 august 2022. Gemenii pot găsi destule motive ca să fie prost dispuși, dar nu vor să caute motivele ca să fie bine dispuși

Știrileprotv.ro Și-a demascat mireasa infidelă chiar în ziua nunții. Metoda inedită prin care un mire s-a răzbunat de față cu toți invitații

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică