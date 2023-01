Cereale pentru copii - micul dejun sănătos

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Sunt bune cerealele pentru copii la micul dejun?

Bebelușii pot mânca cereale, în special cereale care sunt făcute special pentru sugari. Printre acestea se numără ovăzul sau alte cereale care sunt disponibile pe scară largă în majoritatea magazinelor alimentare. Bebelușii mai mari pot mânca unele cereale integrale pentru micul dejun pe care le poți găsi în comerț.

Dar când alegi cerealele pentru bebelușul sau copilul tău, asigură-te că citești eticheta nutrițională și alege una cu cât mai puține zaharuri adăugate posibil.

Sunt cerealele sănătoase pentru bebeluși?

Cerealele pot fi un adaos sănătos la dieta unui bebeluș, în special versiunile îmbogățite cu fier. Cerealele pot furniza, de asemenea, nutrienți importanți – cum ar fi carbohidrații și fibrele – care ajută la susținerea creșterii și dezvoltării copilului.

Cerealele pot furniza o varietate de nutrienți diferiți în funcție de tipul sau marca specifică, dar, în general, te poți aștepta ca ele să fie o sursă de carbohidrați pentru bebelușul tău.

Carbohidrații le oferă bebelușilor combustibilul atât de necesar pentru energie și creștere. În plus, cerealele îmbogățite furnizează vitamine și minerale precum fier, acid folic, calciu și zinc.

Bebelușii pot începe să mănânce cereale precum fulgi de ovăz, în jurul vârstei de 6 luni, când încep să mănânce alimente solide.

Bebelușii mai mari, în jur de 8-9 luni, pot mânca cereale reci pentru micul dejun.

Cereale pentru bebeluși

Cerealele BIO griș de grâu cu lapte Topfer sunt ideale pentru bebeluși. Conțin mere, banane și portocale și pot fi date bebelușului începând cu șase luni. Sunt organice și vin sub formă de pudră. În plus, conțin probiotice.

O altă opțiune sunt cerealele Hipp de noapte bună. Se pot da bebelușilor de la șase luni și sunt cereale instant cu biscuite, fulgi de cereale integrale și cereale ușor de digerat. Au deja lapte în compoziție și se prepară cu apă, așa că nu e deloc o gustare care durează mult să fie pregătită.

Cereale Hipp

Poți da bebelușilor cereale și ca cină. Aceste cereale Nestle Somn Ușor cu Flori de Tei pot fi date copiilor de la șase luni. Se prepară cu lapte și sunt cereale provenite din culturi speciale, destinate hranei bebelușilor.

Aceste cereale nu au zaharuri adăugate, nu au conservanți și coloranți, conțin fier, iod, Vitamina B3, dar și vitaminele A, C, D și Zinc.

Aceste cereale HIPP se pot da copilului încă de la patru luni. Se numesc Primele cereale ale copilului și sunt ușor de preparat pentru a completa alăptarea sau hrănirea cu biberonul. Sunt recomandate de la patru luni și sunt făcute din orez și porumb fără gluten. Nu au adaos de zahăr, sunt îmbogățite cu fibre dietetice probiotice, fier, iod, calciu, vitaminele A, D, E, C și cu acizi grași Omega-3. În plus, nu conțin coloranți sau conservanți.

Cerealele BIO Milupa fără lapte sunt făcute cu orez, porumb și tapioca. Se pot consuma de la șase luni. Conțin cereale ecologice, vitamina B1, nu au zahăr adăugat, coloranți sau conservanți. Nu conțin nici gluten sau lactoză. Conțin cereale în proporție de 99,99% și vitamina B1.

Cereale fără gluten

Aceste cereale fără gluten sunt făcute pentru a face terci din ovăz. Este un mic-dejun ideal pentru copii. Conțin ovăz, mei, amaranth și hrișcă fără gluten. În plus, este un produs ecologic, numai bun pentru alimentația copiilor. Poți adăuga deasupra fructe diverse sau poți îmbunătăți aroma adăugând gem sau dulceața de casă.

Dacă ai copii mai mari, care deja mănâncă singuri, cu siguranță adoră cerealele la micul dejun. Aceste cereale integrale fără gluten Corn Flakes cu miere și alune sunt perfecte pentru cei mici. Le vor consuma cu plăcere în fiecare dimineață. În plus, conțin vitaminele B2 și B6.

Dacă preferi să îi dai copilului cereale care nu conțin alune sau miere, aceste cereale integrale fără gluten corn flakes sunt potrivite pentru copiii mai mari. Ține minte că și aceste cereale pot conține urme de arahide sau alte varietăți de nuci.

Cereale integrale fără gluten corn flakes

Dacă cel mic e pasionat de cerealele cu ciocolată, aceste biluțe de orez cu cacao bio fără zahăr sunt micul dejun perfect. Sunt cereale cu un conținut bogat de fibre, nu conțin zahăr adăugat și sunt delicioase. Conțin doar făină de orez, sirop de agave, cacao degresată și sare.

O altă variantă de cereale cu cacao fără gluten sunt aceste biluțe de cacao fără gluten Milly Magic. Aceste biluțe de cacao nu conțin gluten, grâu sau lactoză.

Cereale fără zahăr

Copiilor le place zahărul, dar nu este deloc sănătos și căutarea unor produse fără zahăr îți poate da bătăi de cap, mai ales când vine vorba despre cereale. Ți-am pregătit câteva variante de cereale fără zahăr pentru copii, astfel încât micul dejun să nu mai fie o problemă.

Aceste cereale fără zahăr cu acai și nucă de cocos sunt ideale pentru un mic dejun sănătos. Au aromă de cocos și sunt o sursă bună de proteine. Cerealele Milupa junior fără lapteeine. Nu conțin lactate, zahăr, gluten, ouă, nuci sau soia.

Dacă cel mic este fan fulgi de porumb, aceștia sunt fără zahăr. Fulgii de porumb Verival Bio nu conțin zahăr. De fapt, au doar două ingrediente: porumb și sare. Pot fi consumați cu iaurt sau lapte, ori poți să adaugi în ei puțină miere naturală sau fructe.

Fulgii de porumb sunt fără zahăr

Cerealele Milupa junior conțin 7 cereale cu 5 fructe și pot fi date copiilor de la un an Nu conțin zahăr adăugat și pot fi preparate cu lapte. Sunt bogate în fibre, au un gust delicios și vitalima D, calciu, sodiu și tiamina.

Cerealele Milupa junior conțin 7 cereale cu 5 fructe

O altă variante sunt cerealele Nestle 8, care pot fi date copilului de la 12 luni. Nu au zaharuri adăugate, nu conțin conservanți și coloranți adăugați și conțin vitamine și minerale pentru o dezvoltare armonioasă. În plus, conțin fier, iod, vitamina B3, vitaminele A, C, C și Zinc.

Cerealele Nestle Orez și roșcove pot fi date copiilor de la șase luni. Nu au zaharuri adăugate sau conservanți ori coloranți. Conțin vitamine și minerale, fier, iod și vitamina B3. Conțin vitaminele A, C, D și Zinc, așa că sunt cereale foarte sănătoase pentru bebelușul tău.

Cereale proteice

Proteina este foarte importantă în alimentație, atât pentru adulți, cât și pentru copii. De aceea, ea trebuie să fie nelipsită la orice masă.

Acest terci de ovăz cu proteine vegane este făcut cu ingrediente organice și conține ovăz, izolat proteic din mazăre și orez, semințe de cânepă și de chia. Poți adăuga fructe sau sirop de agave ori un cubuleț de ciocolată în terciul preparat pentru un mic dejun sănătos și plin de proteine.

O altă opțiune, pentru copiii mai mari, este granola protein cu cânepă, un mix de cereale și semințe de cânepă cu ingrediente naturale. Conține proteine, fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Sunt bogate în fibre, dar și fier, magneziu, zinc și vitamina E.

Granola cu cânepa

Poți încerca, tot pentru copiii mai mari, de peste 10 ani, acest granola bogat în proteine și acizi grași Omega 3, esențiali pentru creștere și dezvoltare armonioasă. Conține fibre și antixiodați și este fără adaos de zahăr. Conține fulgi de ovăz, arahide, alune de pădure, fulgi de cocos și multe alte ingrediente benefice.

Pentru cei care preferă terciul de ovăz ca mic dejun, acest terci cu proteine din zer este ideal. Se poate face cu lapte, lapte vegetal sau cu lapte. Conține ovăz, proteine din zer, semințe de cânepă și de chia.

Indiferent de micul dejun ales pentru copilul tău, în funcție de vârstă, ai grijă ca acesta să își ia toți nutrienții din alimente, să facă mișcare și să se dezvolte armonios. Există o mulțime de produse pe piață pentru copilul tău, așa că va trebui să alegi ce-i mai bun pentru el, astfel încât mesele să fie un moment de bucurie.

