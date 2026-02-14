Orașul atrage turiști curioși să descopere o combinație unică de moștenire industrială, artă stradală și proiecte culturale inovatoare, relatează Travel Book.

Locuitorii orașului au început să privească această etichetă cu umor, dar ea reflectă totuși o parte din realitate. Orașul este presărat cu foste fabrici abandonate, turnuri industriale ruginite și vaste terenuri părăsite, moștenite din perioada sa de glorie ca centru industrial al Belgiei în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, când industria cărbunelui, oțelului și sticlei prospera.

Începând cu anii 1970, declinul industriei a lăsat în urmă structuri masive, care domină peisajul urban. Deși trecutul industrial al orașului este evident, Charleroi începe să-și reinterpreteze identitatea. Potrivit Travel Book, transformările urbane și influențele culturii pop au transformat locurile abandonate în spații pentru artă.

În loc să demoleze vechile structuri, Charleroi le integrează în noua sa identitate. Zonele industriale abandonate devin acum decoruri pentru evenimente culturale, proiecte de street art și turism alternativ.

Un punct central al acestui curent este „Boucle Noire”, un traseu de 20 de kilometri care traversează foste zone industriale și opere de artă stradală. Inițial gândit ca o intervenție artistică, traseul a devenit o atracție turistică, vizitată frecvent alături de ghizi locali.

Proiecte precum „Urban Dream” au transformat zonele urbane de-a lungul râului Sambre și fostelor fabrici în spații animate de artă și culoare.

Charleroi nu înseamnă doar artă stradală. Orașul găzduiește cel mai mare muzeu de fotografie din Europa, cu peste 80.000 de lucrări expuse într-o fostă mănăstire. De asemenea, centrul cultural Le Vecteur organizează concerte, expoziții și evenimente experimentale, iar tradiția benzii desenate, specifică regiunii, este bine reprezentată prin personaje celebre precum Marsupilami.

Un alt punct de atracție din Charleroi este Belfrédul, turnul înalt de peste 70 de metri care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Situat la primărie, acest monument amintește vizitatorilor că orașul are o istorie bogată, dincolo de trecutul său industrial.

Pe de altă parte, cele mai frumoase locuri de vizitat în Belgia sunt și unele dintre cele mai populare obiective turistice, atât pentru călătorii europeni, cât și pentru cei din întreaga lume. Iată care sunt cele mai apreciate locuri de vizitat în Belgia.





