Chefii care au adus audiențe emisiunii de cooking de la Antena 1 sunt istorie, după ce postul TV a anunțat că aceștia vor fi înlocuiți în urma refuzului acestora de a participa la filmările pentru noul sezon.

În comunicatul postului dat publicității joi seara, producătoarea emisiunii, Mona Segall, dezvăluie că a aflat cu mai puțin de o lună că cei trei nu vor să filmeze pentru noul sezon pentru că sunt obosiți.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost şi familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluţii când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit şi ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puţin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiţi ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Ştiu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îţi trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai ştiu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci trei oameni profesionişti, care după atâţia ani înţeleg televiziune, înţeleg şi ştiu ce presupune pregătirea acestui format, ştiu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni şi nu pot fi remediate într-o lună”, a declarat Mona Segall.