Toamna trecută, datorită unei campanii de strângere de fonduri demarată de organizația Salvați Copiii, în mai multe secții ale maternității Polizu din București s-au început procesele de renovare.

În cel de-al patrulea material din această serie, am stat de vorbă cu Gabriela Alexandrescu, președinta executivă a Salvații Copiii. De asemenea, poți citi mai multe despre istoria Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu, dar și despre cum arată o zi din viața unui medic de la Polizu.

Libertatea: Organizația Salvați Copiii are o istorie bogată, de aproape 15 ani în sprijinirea Polizu. Povestiți-mi puțin despre cum a decurs acest parcurs.

Gabriela Alexandrescu: Am început în urmă cu 15 ani, din nevoia de reducere a mortalității infantile. Pentru că la acel moment aveam un număr extrem de mare de decese, o rată a mortalității de aproape 11 la mie, media Uniunii Europene fiind undeva în jur de 3,5-4 la mie.

Mi se părea și era o situație de neacceptat să pierzi peste 8.000 de copii pe an, nou-născuți până într-un an. Și atunci ne-am gândit că desigur, ce am putea face noi e să cooptăm interesul public pentru a achiziționa echipamente medicale bune, de ultimă generație, pentru maternități și pentru a oferi mai multă vizibilitate secției și meseriei de neonatolog. Cum putem să ne luptăm mai mult pentru bugetele lor, pentru că un nou-născut prematur costă destul de mult până îl echilibrezi și îl pui pe un drum bun.

Și în paralel cu această dotare cu aparatură, e partea de acompaniere a gravidei, de monitorizare a sarcinii, mai ales în comunitățile vulnerabile, și, desigur, dezvoltarea unor politici sociale integrate în colaborare cu autoritățile naționale.

Și așa, în 15 ani am contribuit la reducerea mortalității infantile la 5,7 la mie. Sigur că mai avem de lucru, media Uniunii a rămas undeva la 3,5, dar totuși e o evoluție extrem de bună, obținută de țara noastră, la care spunem cu modestie că am contribuit și noi.

Prin ce s-a mai tradus sprijinul Salvați Copiii în instituțiile medicale din România?

Am ajuns în peste 130 de unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie, obstetrică, ginecologie, din toate județele țării, cu peste 1.900 de echipamente și alte lucrări de modernizări, adaptări și reorganizări de instituții, asigurând până acum tratamentul a peste 260.000 de copii și investind cam 15 milioane de euro din donațiile companiilor și persoanelor fizice din România.

A fost o muncă de pionierat în domeniul combaterii mortalității infantile, iar acum lucrăm umăr la umăr cu medicii din spitale, niște oameni deosebiți pe care i-ați și întâlnit, adevărați luptători. Împreună încercăm să facem presiune și la nivelul autorităților să investească și ei mai mult în această zonă.

Cum s-a ajuns la procesul de renovare ce are loc la maternitatea Polizu de toamna trecută?

Decizia de a renova și reabilita secțiile din maternitatea Polizu, a fost influențată de dorința noastră de a fi aproape de cei mici, de femeile care ajung aici, nu numai din București, din multe județe ale țării și ne bucurăm că împreună vom putea îmbunătăți condițiile din maternitate, astfel încât medicii să poată oferi îngrijiri la standarde înalte și mamele și nou-născuții să beneficieze de cele mai bune servicii medicale.

Maternitatea Polizu e parte a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu, una din cele mai prestigioase unități medicale specializată în sănătatea femeilor și a nou- născuților.

Ne-am implicat pentru că era nevoie și pentru că și medicii de la spital ne-au rugat și au avut încredere în noi. În anul 2021 am renovat secția Obstetrică-Ginecologie 1, care nu mai corespundea normelor europene de calitate și avea nevoie urgentă de reparații. Ținând cont de rolul crucial pe care îl are Maternitatea Polizu în sistemul medical, de faptul că în fiecare an sunt îngrijite peste 5.000 de paciente, cazuri medicale complexe și văzând cum arăta acolo spațiul, după ce am renovat, medicii din secțiile ATI și Blocul Operator, mi-au arătat cum stăteau lucrurile și pe secțiile lor.

E un proiect ambițios să renovăm și să modernizăm secția de anestezie și terapie intensivă, blocul operator, să realizăm un centru de transfuzie sanguină, să renovăm și să modernizăm secția Obstetrică-Ginecologie 4.

Să facem revizia în sala de operații din centrul de excelență pentru a fi funcțională și să dotăm cu echipamente secția de neonatologie, unde se îngrijesc cei mai mici nou-născuți din țara asta.

Toate zidurile au fost curățate la roșu, dezinfectate, toate instalațiile refăcute, de aer condiționat, de filtrare a aerului, de aport de aer proaspăt, instalații sanitare.

Cum a arătat procesul de strângere de fonduri?

Inițial, costurile au fost mai mici, de modernizare. Lidl România ne-a oferit 1.200.000 de euro și atunci am avut mai mult curaj să demarăm lucrările. Și încet, încet, s-au alăturat și alte companii, au mai donat și persoane fizice și, desigur, am mai obținut o sumă importantă, 1.500.000 de euro de la o altă companie, OMV Petrom.

Astfel am strâns cele 3 milioane și putem să fim la zi și să lucrăm împreună cu firmele care sunt acolo angrenate în lucrare, să facem plățile la timp. Sperăm că la începutul lui aprilie procesul de renovare va fi gata. Plus că mai durează un pic achiziția mobilierului medical, care se realizează special pe comandă, conform nevoilor din secții. Vrem să facem lucrurile așa cum își doresc și medicii, să le ușurăm munca, să fie ușor de întreținut tot spațiu, să fie totul sigur pentru ei.

Și a fost o muncă de echipă, am lucrat foarte mult cu medici, cu arhitecți și cu ingineri, dar medicii au știut exact ce vor, cum vor. Jos pălăria, dacă nu erau medicii aceștia atât de pasionați și de determinați, poate că nu începeam nici noi această muncă destul de complexă.

Care ar fi acum principalele cauze ale acestui fenomen și cumva către ce politici publici ar trebui să ne îndreptăm ca să îl putem combate?

Cele mai multe decese la copiii sub 5 ani sunt, de fapt copii sub un an. Pierdem peste 1000 de copii pe an, care au vârsta sub un an.

Cele mai multe decese la copiii sub 5 ani sunt, de fapt, copii sub un an. În anul 2023, nu au supraviețuit în jur de 900 de copii. Aproape 38% dintre decese au avut ca principală cauză afecțiuni a căror origine se situează în perioada perinatală, deci în jurul nașterii.

Cam 25% din decese au survenit în urma malformațiilor congenitale, deformații, anomalii cromozomiale, și cam 21% ca urmare a unor boli ale aparatului respirator.

Și o bună parte din aceste decese ar putea fi prevenite prin programe de monitorizare a sarcinii, prin realizarea de investigații adecvate pe parcursul perioadei prenatale și prin dotarea unităților medicale cu echipamente de ultimă generație pentru a depista eventuale probleme cât mai devreme posibil.

Numai că noi știm că foarte multe sarcini nu sunt controlate, știm că există un deficit de medici, în special în mediul rural și urban mic. Distribuția unităților medicale și a medicilor e inegală între zonele rurale și urbane.

De exemplu, 33% din localități au deficit sau nu au deloc medici de familie.

1056 de localități nu au suficienți medici de familie, din care 333 de localități au doar puncte de lucru ale unor medici de familie care profesează în alte localități, iar 175 de localități sunt complet neacoperite, neavând nici medic de familie în localitate, nici puncte de lucru secundare, conform datelor CNAS, 30.06.2024.

Nu avem nici specialiști în pediatrie suficienți și distribuiți egal astfel încât să depisteze anumite probleme în rândul copiilor. De asemenea, multe femei fac deplasări dintr-o comună la oraș și așa mai departe. Sunt costuri care, pentru unele viitoare mame, sunt mari. Trebuie ca toate mămicile, toate gravidele să fie cuprinse în programe de monitorizare a sarcinii, programe gratuite pe toată perioada sarcinii.

Până de curând, erau probleme cu asigurarea banilor de la Casa Națională de Asigurări. Dacă nu te duceai în primele zile ale lunii, nu reușeai să te bucuri de analize gratuite.

Și aici e o problemă cu asigurarea banilor de la Casa Națională de Asigurări. Dacă nu te duci în primele zile ale lunii, nu poți să te bucuri de analize gratuite. Viitoarele mămici trebuie să știe că începând cu 1 iulie 2023, pentru serviciile medicale paraclinice legate de sarcină recomandate de medicii de familie și medicii de specialitate obstetrică-ginecologie, în cadrul consultațiilor de monitorizare a evoluției sarcinii, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta astfel încât gravidele să beneficieze de servicii într-un interval de timp cât mai scurt posibil.

Și, desigur, ne trebuie resurse care să fie investite și în echipamente, și în resursa umană, care nu e suficientă.

Și să nu uităm că, totuși, cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor în România reprezintă mai puțin de jumătate din media Uniunii Europene. Deci, nu alocăm bani.

La noi, cheltuielile pe persoană sunt undeva la 1.700 de euro, iar în UE cam la 3.700 de euro. Și în general, îngrijirea primară continue să fie subutilizată și subfinanțată în timp ce serviciile spitalicești sunt suprasolicitate și finanțate mai mult. La noi prevenirea e foarte slab dezvoltată și finanțată.

La noi mai mulți bani se dau în zona de spitalizare. Deci ar trebui ca politica aceasta de sănătate să fie regândită, iar alocarea fondurilor adaptată la realități și de nevoi.

Acest material este susținut de Lidl România, care sprijină eforturile de renovare a Maternității Polizu în cadrul campaniei de strângere de fonduri lansată de Organizația Salvați Copiii. Dacă îți dorești să sprijini și tu șansa la viață a nou-născuților prematuri, donează online sau trimite un SMS cu textul SALVEZ la 8844 pentru a contribui la renovarea Maternității Polizu.

