Ingrediente: 13 ciuperci mari, câteva fire de pătrunjel, câteva fire de mărar, un căţel de usturoi, 1/4 linguriţă de sare, 1/2 linguriţă de boia, 1/2 linguriţă de piper, puţin ulei.

Mod de preparare: se spală ciupercile şi apoi se zvântă cu şerveţele de hârtie. Se scot codiţele. Se aşază 10 ciuperci în tavă cu faţa în jos şi se dau la cuptor la 220 grade C pentru 10 minute. Se scurge sucul lăsat în tavă de ciuperci şi se întorc cu faţa în sus. Se toacă mărunt codiţele plus restul de trei ciuperci şi se amestecă cu verdeţurile tocate, usturoiul strivit şi condimentele. Se umplu pălărioarele ciupercilor din tavă cu amestecul de mai sus. Ciupercile se stropesc cu puţin ulei. Se dau la cuptor la 220 grade C pentru 15-20 de minute. Se servesc calde, cu mujdei de usturoi şi pâine prăjită.

