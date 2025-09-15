Siġġiewi – piatra care povestește, marea care mângâie

Siġġiewi nu e doar o așezare — e o punte între piatra care a clădit Malta și marea care o înconjoară cu blândețe. Vara, străzile se umplu de culoare și fanfare pentru sărbătoarea sfântului local, dar frumusețea stă și în detalii mai tăcute: în Għar Lapsi, un colț de coastă unde localnicii înoată în ape verzi ca sticla, departe de plajele comerciale, sau în Limestone Heritage, un muzeu viu al pietrei, unde înveți cum s-a născut Malta, bucată cu bucată, din mâna omului.

Mġarr – între vii, măslini și zile lente

Comorile ascunse ale Maltei: viața de sat, așa cum nu o vezi în broșuri
Mġarr. Foto: Visit Malta

Dacă vrei să vezi cum arată tihna, mergi în Mġarr. E înverzit și cald, cu livezi care se pierd în zare și dealuri scăldate în soare. Aici, mesele sunt lungi, vinul e local, iar timpul se înclină politicos și se așază la masă cu tine. Totul curge într-un ritm rotund, ca pâinea frământată de bătrânele satului.

Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
Recomandări
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului

Balzan – liniștea care se plimbă pe străduțe cu flori

Balzan, unul dintre cele „Trei Sate” (împreună cu Attard și Lija), e ca o poezie scrisă în piatră calcaroasă. Casele sale vechi au obloane colorate, iar din curți scapă miros de iasomie și cafea proaspăt măcinată. Deși e aproape de agitația capitalei, Balzan trăiește într-o lume aparte – una unde oamenii se cunosc după nume, iar tradițiile nu sunt uitate, ci trăite zilnic, firesc.

Marsaxlokk – ritmul lent al mării

Comorile ascunse ale Maltei: viața de sat, așa cum nu o vezi în broșuri
Marsaxlokk. Foto: Visit Malta

Pe malul sudic al insulei, Marsaxlokk e un sat de pescari unde viața curge altfel. Duminica dimineața, piața de pește e plină de viață. Luzzu – bărcile tradiționale pictate în culori vii – plutesc leneș în port, iar pescarii își vând captura cu voce tare și zâmbet sincer. Te plimbi printre tarabe, iei o gustare proaspătă, bei o cafea cu vedere la mare și simți că te-ai întors în timp.

Giren – adăposturi de piatră pentru amintiri tăcute

În mijlocul câmpurilor din jurul satelor ca Mġarr, Siġġiewi sau Balzan, se ițesc, parcă dintr-o altă epocă, giren-urile – mici construcții circulare din piatră, ridicate fără mortar, ca niște cuiburi pentru ciobani, țărani și povești uitate. Unele sunt prăbușite, altele restaurate cu grijă. Dar toate păstrează ceva viu: o formă de respect tăcut pentru munca pământului și pentru omul care s-a aplecat, odinioară, să-l înțeleagă.

De ce să alegi Malta rurală

Pentru că nu o găsești în broșuri. Nici în magnetul de frigider. O găsești într-un zâmbet, într-un colț de uliță, într-un abur de pâine caldă sau într-o bătaie de toacă. O găsești acolo unde liniștea nu înseamnă gol, ci prezență. Satele din Malta nu sunt doar locuri de trecut pe hartă. Sunt locuri de trăit. De simțit. De iubit.

Foto: Visit Malta

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Avantaje.ro
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

De câte ori au căzut drone sau fragmente din drone rusești pe teritoriul României, de la începutul războiului din Ucraina. Ce arată datele MApN
Știri România 11:05
De câte ori au căzut drone sau fragmente din drone rusești pe teritoriul României, de la începutul războiului din Ucraina. Ce arată datele MApN
Rata șomajului în România urcă la 6%, cu tinerii între 15 și 24 de ani cei mai afectați
Știri România 11:00
Rata șomajului în România urcă la 6%, cu tinerii între 15 și 24 de ani cei mai afectați
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion de la „Asia Express” 2025. S-au cunoscut pe Tinder. „Mi-am șters aplicația și gata”
Stiri Mondene 11:05
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion de la „Asia Express” 2025. S-au cunoscut pe Tinder. „Mi-am șters aplicația și gata”
Loredana Groza a primit oferte să revină în televiziune: „Cu totul altă abordare”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:04
Loredana Groza a primit oferte să revină în televiziune: „Cu totul altă abordare”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
ObservatorNews.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Mediafax.ro
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimă oră! Un avion s-a prăbușit în flăcări! Toți pasagerii au murit
KanalD.ro
Ultimă oră! Un avion s-a prăbușit în flăcări! Toți pasagerii au murit

Politic

Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice