Concurs. Răspunde corect și primești acces gratuit la piesa săptămânii, „Ultimul bărbat de pe pământ”. Regizorul Octavian Strunilă: „Piesa despre pandemie și alegeri prezidențiale, scrisă înainte de pandemie”

„Ultimul bărbat de pe Pământ” este un spectacol în care umorul și sensibilul naturii umane, sub regia lui Octavian Strunilă, promit o comedie spumoasă și foarte actuală. Spectacolul poate fi văzut în perioada următoare și online.

În fiecare joi, Libertatea și PiciordePlay organizează un concurs pe teme culturale, iar cititorii care răspund corect întrebărilor pot viziona în mod gratuit un spectacol de teatru online. Numărul de cititori care pot primi acces gratuit pentru vizionarea pieselor este limitat – pentru această săptămână vor fi 30 de bilete cu acces gratuit, astfel câștigătorii vor fi aleși printr-o tragere la sorți.

Participă aici la concursul cu doar trei întrebări care îți poate oferi acces gratuit pentru a putea viziona piesa „Ultimul bărbat de pe Pământ”. Participarea în cadrul concursului este disponibilă până vineri, 20 decembrie 2024, ora 19:00. Câștigătorii vor putea viziona piesa online, gratuit, timp de cel puțin o săptămână.

Piesa despre pandemie scrisă înainte de pandemie

După mii de râsete provocate în toată țara cu deja celebrele comedii „Bărbații la 40, Femeile la 43”, „Coaste din viața lui Adam”, „Cum se face”, regizorul Octavian Strunilă vine cu o nouă comedie: „Ultimul bărbat de pe Pământ”. Am stat de vorbă cu el despre modul în care a gândit piesa, rolul teatrului în societatea românească, dar și despre ce aduce în plus teatrul online.

Care este povestea creării acestei piese de teatru? Care a fost scopul pe care l-ai avut în minte când ai scris piesa?

Curios, dar piesa despre pandemie (pentru că despre asta este vorba) a fost scrisă cu un an înainte de pandemie. Am făcut și o lectură cu actorii în vara lui 2019, în anul dinaintea pandemiei. Apoi am mai modificat și iar am modificat și am ajuns la o formă finală abia mult timp mai târziu, în 2023.

Cum crezi că este reflectată realitatea pe care o trăim astăzi în piesă?

Spectacolul “Ultimul bărbat de pe Pământ” vorbește într-o cheie comică despre problemele de astăzi de care nu scapă nici măcar ultimii oameni de pe pământ. Mai sunt doar o mână de oameni pe întreaga planetă și cu toate acestea oamenii sunt preocupați tot de putere, bani, alegeri… Ce era pe vremea lui Caragiale, există și astăzi și va exista probabil și peste 1000 de ani. Lupta pentru putere nu va dispărea din rândul rasei umane. Asta am căutat să aduc pe scenă, bineînțeles cu umor și folosindu-mă de o convenție fantastică.

Cum au fost conturate personajele și care au fost sursele de inspirație?

În toate spectacolele mele sursa inspirației sunt oamenii din jurul meu, oamenii pe care îi văd la televizor, oamenii pe care nu-i poți ocoli ori de câte ori ai de rezolvat o problemă care implică înțelegere, răbdare, modestie, bun simț, civilizație, profesionalism, pregătire…

Piesa a făcut săli pline în toată țara

Cum au primit până acum spectatorii piesa?

Am făcut deja un turneu în întreaga țară. A fost primit cu sălile pline, iar în lunile martie-aprilie urmează să facem un al doilea turneu, pentru că am primit foarte multe întrebări legate de acest spectacol și oamenii își doresc foarte mult să îl vadă. Bineînțeles că textul naște multe întrebări și de multe ori oamenii pleacă acasă cu frământările pe care le propune acest subiect și apoi ne scriu pe Facebook. Cred că e un lucru bun și este doar începutul. Aș dori ca, după ce pleacă de la teatru, spectatorul să rămână cu întrebări, cu frământări, dar și cu un zâmbet larg pe toată fața.

Cum a fost experiența transmiterii piesei live online?

De fiecare dată când se filmează un spectacol există o emoție în plus. Noi știm că avem un public live în sală, dar ideea că acest spectacol ajunge și la sute sau chiar mii de kilometri distanță îți taie uneori respirația și apare senzația de gol în stomac. Te face să trăiești pe scenă ca și cum ai face ceva foarte foarte important. Uneori conștientizez că sunt oameni care nu pot ajunge la teatru din motive lesne de înțeles, ori sunt la o distanță prea mare de un oraș unde există teatru, ori există probleme medicale. Atunci mă gândesc că pentru acești oameni facem un lucru foarte bun. Mă bucură acest lucru.

Ce părere ai despre teatrul online, în general? Care este plus-valoarea pe care o aduce?

Teatrul online pe lângă cele precizate mai sus are o valoare în plus pentru că fixează. Noi în teatru ne luptăm cu efemerul, spectacole de teatru sunt ca o sculptură în fum, iar odată ce fixezi acest act artistic pe un suport digital, el intră în nemurire și poate căpăta o valoare interesantă pentru că rezistă în timp și poate fi văzut cu alți ochi poate chiar din noi, actorii, peste câțiva ani.

Cum facem să aducem teatru mai aproape de public în perioada pe care o trăim?

Teatrul ESTE și cred că va fi tot timpul aproape de publicul care își dorește acest lucru. ESTE mai multă nevoie ca oricând de teatru pentru că avem nevoie să ne pună cineva oglinda în față așa cum spunea Shakespeare acum 400 de ani. Ne vedem pe noi înșine cu defectele noastre cu bunul și cu răul din noi. Cred că avem nevoie de asta la fel cum publicul are nevoie să-și radă pentru că râsul este terapeutic și vindecă uneori. Iată PiciordePlay este o modalitate de a aduce teatru mai aproape de oameni și îi felicit pentru asta.

Crezi ca teatrul mai are puterea de a influenta societatea, de a schimba mentalități?

Teatrul, cartea, filmul vor avea întotdeauna puterea de a schimba ceva în societate pentru că lucrează cu societatea însăși. Pentru autorul unei cărți, al unui film sau al unei piese de teatru, societatea este lucrul de la care pleacă, inspirația primară și apoi tot în societate se întoarce. Artistul ia din societate ce crede că îi este interesant și util, rumegă și creează un act artistic și apoi se întoarce tot către societate cu produsul final. Bineînțeles că societatea răspunde actului artistic în primul rând prin prezență și în al doilea rând prin felul în care se lasă modificată fiecare persoană care intră în contact cu opera unui artist. De aceea sunt spectacole bune și spectacole mai puțin bune. De la unele pleci modificat, pe altele le uiți după nici două zile. Cu optimism, cu toții, cei care ne ocupăm cu teatru, sperăm ca spectacolele noastre să spună ceva spectatorului și să-l pună măcar pe gânduri dacă nu să-l modifice.

Ultimul bărbat de pe Pământ

Regie și scenariu: Octavian Strunilă

Scenografie: Clara Pop

Coregrafie: Oana Strunilă

Distribuție: Octavian Strunilă, Monica Odagiu, Alex Conovaru, Dana Dembinski, Adrian Ștefan, Ștefan Radu, Anastasia Preotu

