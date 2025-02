RADAr CULTURAL. Chipuri şi măşti

Înţelepciunea japoneză defineşte precis cele trei măşti pe care fiecare le poartă: prima este cea pe care o arătăm lumii, a doua o arătăm familiei şi celor apropiaţi, iar a treia o păstrăm pentru noi înşine, n-o arătăm niciodată nimănui. Rolurile sociale multiplică măştile fiecărei categorii, pliindu-se pe rolurile sociale pe care le jucăm în diverse ocazii.

Mai putem întrezări oare chipuri în spatele acestei cortine de măşti după care se ascund semenii noştri?

În „Cum vă place”, Shakespeare vine cu un răspuns categoric: „Întreaga lume e o scenă, iar oamenii sunt doar actori”.

Mai are relevanţă chipul, atunci când dorim să intrăm în miezul, în străfundul fiinţei cuiva, în adevărul existenţei sale?

Înţelegem acum de ce portretiştii nu fac fotografii, ci scormonesc în esenţa modelului lor, până aduc pe apele chipului corăbiile spiritualităţii subiectului acele trăsături care îi conferă unicitatea.

Înţelegem şi de ce sunt pictori care refuză să picteze chipuri. L-am invocat în editorialul intitulat „La început a fost zborul” pe René Magritte, expresivii lui oameni fără chip.

Poate de aceea, autoportretele memorabile ale artiştilor plastici apar la prima vedere stranii. Autorul le adaugă un adevăr definitoriu. Unul dintre exemple poate fi autoportretul Fridei Kahlo intitulat „Eu şi Diego” (fostul soţ, Diego Rivera, una dintre marile ei iubiri, el însuşi un pictor important). Cei cinci ochi din tablou sunt cinci porţi deschise către un singur suflet.

DINCOLO DE MASCĂ. Cel mai fascinant personaj feminin, mai puternic, mai vibrant în toate sensurile este cel cunoscut ca Doamna Chiajna. Când am scris un monolog, gândit ca one woman show, despre soţia lui Petru Rareş şi nepoata lui Ștefan cel Mare, istoria ei şi celebrele ei replici cunoscute îi conturau exemplar caracterul spectaculos. Lipsea chipul. Singurele ei imagini păstrate în frescă din secolul al XVI-lea până astăzi sunt două tablouri votive, unul în biserica de la Curtea Veche din Bucureşti şi celălalt din biserica Mănăstirii Snagov. Un tablou votiv nu urmăreşte chipuri, ci atitudinile unui statut. Doamna Chiajna e strânsă în corsetul rolului său, acela de supusă soţie de voievod şi mamă de beizadele. N-a fost deloc aşa. Era o femeie voluntară, dedată vicleniilor puterii, a tras sfori în haremul de la Stambul şi a comandat o oaste, s-a zbătut să-şi căpătuiască pruncii. Ales educată, dar şi slobodă la gură, crudă şi simţitoare, greu de desenat din cuvinte. Fiecare silabă într-o astfel de încercare evocă un abis sufletesc, adaugă chipului o grimasă, un rid, o expresie în plus. Teatrul şi filmul românesc sapă rarisim după timpuri şi personaje istorice. Ar trebui să o facă, nu de dragul istoriei, ci de bucuria descoperirii unor adevăruri despre propria spiritualitate, valabile etern. S-a încumentat regizorul şi scenaristul Radu Jude. Titlul filmului său, „Aferim!” (un turcism care te transpune în atmosferă), desenează cu lumină o întreagă epocă, dezlipindu-i măştile una câte una…

TIKTALK. EŞTI CE IUBEŞTI. Charley Yang, cunoscut ca BoyWithUke, cântăreţul american de origine sud-coreeană, este fructul artistic al acestui timp. Rampa lui de lansare a fost TikTok. Are 23 de ani şi, în primele trei albume, s-a căutat pe sine, ascuns publicului sub o mască. Timp de trei ani, muzica lui a fost o călătorie în el însuşi, transmiţând fanilor săi din reţea jurnalul de bord al propriilor nelinişti, pe care le-au recunoscut a fi şi ale lor. În al patrulea album şi-a arătat chipul, semn că s-a găsit pe sine. Piesa aceasta, „Understand”, cu versurile ei ca nişte mărturii precipitate din spatele oglinzii, ca nişte dibuiri, atinge un adevăr universal: eşti ceea ce iubeşti.

VIAŢA – UN CARNAVAL? Aş putea răspunde shakespearian: cum doriţi. Dar carnavalul veneţian, vechi de secole şi atât de viu, nu este totuşi decât una dintre faţetele vieţii: visul. Aceste măşti nu ascund, ci descoperă cine am dori să fim pentru o noapte. Acea noapte în care ceasurile nu mai ticăie, iar timpul devine fluid, perceptibil în clipocitul apei…

