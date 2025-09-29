Turmericul ar putea ajuta în lupta împotriva obezității și a diabetului

Dr. Rob Galloway, consultant în medicină de urgență și profesor clinic onorific la Facultatea de Medicină din Brighton și Sussex, din regatul Unit, atrage atenția într-un material publicat în Daily Mail despre proprietățile turmericului, un condiment auriu adesea folosit în curry.

„Majoritatea doctorilor, inclusiv eu, l-am clasificat la categoria «sună interesant, dar probabil nu funcționează», genul de lucru mai probabil promovat de șarlatani decât să apară în reviste medicale serioase. Acum, însă, două studii majore – standardul de aur al cercetării care reunește rezultatele mai multor studii mai mici – sugerează că turmericul ar putea ajuta cu adevărat în lupta împotriva a două dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm: obezitatea și diabetul de tip 2”. spune dr. Rob Galloway.

El face referire la cel mai recent studiu, publicat în august în Nutrition & Diabetes, care a analizat rezultatele a 20 de studii clinice efectuate pe persoane cu prediabet și diabet zaharat de tip 2.

Testele făcute pe aproape 1.400 de pacienți în total au constatat că cei care au primit zilnic un supliment de turmeric sau curcumină au slăbit aproximativ două kg, iar talia s-a micșorat cu 2-3 cm pe parcursul celor opt până la 30 de săptămâni cât au durat diferitele studii clinice.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

De asemenea, în 2023 o altă echipă condusă de academicieni din Iran a publicat o analiză care a reunit 60 de studii, la care au participat aproape 3.700 de persoane, și a constatat un model similar de pierdere moderată în greutate.

Efectele turmericului și curcuminei

Dr. Rob Galloway explică și modul în care turmericul te poate ajuta: „Curcumina, compusul activ din turmeric, pare să acționeze ca un comutator metabolic. Acesta activează o enzimă numită AMPK…, iar când aceasta este activată, celulele încetează să mai stocheze grăsime și încep să o ardă pentru a produce energie”.

De asemenea, curcumina poate crește activitatea grăsimii brune – grăsimea „bună” care arde calorii pentru a produce căldură, într-un proces numit termogeneză. Bebelușii se nasc cu o cantitate mare de grăsime brună, care îi ajută să se mențină calzi, dar adulții păstrează doar cantități mici, în principal în jurul gâtului și coloanei vertebrale.

În plus, curcumina reduce inflamația de grad scăzut care se acumulează în țesutul adipos și este un factor important al rezistenței la insulină (ceea ce înseamnă că celulele nu sunt la fel de eficiente în absorbția zahărului din sânge, ceea ce duce la diabetul de tip 2). Curcumina reglează și enzimele din ficat care produc grăsime nouă și poate chiar ajuta la oprirea maturării celulelor adipoase imature în unele complet dezvoltate.

„Împreună, aceste efecte s-ar putea să nu elimine kilogramele peste noapte, dar înclină balanța de la depozitarea grăsimilor către un metabolism mai sănătos”, spune Rob Galloway.

Are și proprietăți antiinflamatorii

Iar beneficiile turmericului s-ar putea să nu se limiteze la controlul greutății. Studiile sugerează că are proprietăți antiinflamatorii, motiv pentru care unii pacienți îl iau pentru durerile de artrită.

Ar putea ajuta la sănătatea intestinală, posibil și la starea de spirit și la funcția creierului, deși dovezile în acest sens sunt încă la început. Cercetătorul atrage atenția că „turmericul nu este o pastilă miraculoasă pentru slăbit – dacă trăiești cu mâncare la pachet și băuturi zaharoase, nu te va salva”.

Există, însă, și avertismente. „În unele studii clinice s-au raportat efecte secundare precum disconfort stomacal și mâncărime, deși acestea au fost rare. Și poate interfera cu unele medicamente – în special anticoagulante, tratamente pentru diabet și medicamente procesate de ficat – așa că oricine ia medicamente regulate ar trebui să consulte medicul înainte de a începe suplimente cu doze mari”, spune dr. Rob Galloway.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE