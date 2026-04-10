Desfășurare masivă de forțe la fața locului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj a mobilizat de urgență efective importante pentru a limita proporțiile dezastrului.

Pompierii luptă în aceste momente pentru localizarea și lichidarea focului. Flăcările se manifestă generalizat, mistuind o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați.

Dispozitivul de intervenție este unul de amploare, incluzând 10 autospeciale ale ISU Sălaj, o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Crasna și un echipaj medical de prim-ajutor.

Nu sunt victime

În ciuda violenței cu care se manifestă incendiul, reprezentanții ISU au transmis vești liniștitoare privind siguranța oamenilor:

„Nu au fost surprinse persoane în interior, iar până în acest moment nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, a anunțat ISU Sălaj.

Misiunea salvatorilor este în plină desfășurare, eforturile principale fiind concentrate pe oprirea propagării flăcărilor și stingerea completă a incendiului care a generat alerta majoră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE