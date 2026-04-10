„Amenințări la adresa securității”

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) înlocuiește ștampila de pe pașaport cu o înregistrare digitală, în încercarea de a face călătoriile în Europa mai eficiente și mai sigure, anunță Comisia Europenă.

Peste 52 de milioane de treceri au fost înregistrate de la lansarea sa inițială în luna octombrie a anului trecut, a precizat Comisia.

Intrarea a fost refuzată de peste 27.000 de ori, inclusiv pentru aproape 700 de persoane care „au fost identificate ca reprezentând o amenințare la adresa securității Uniunii”, a adăugat aceasta.

„Prin intermediul EES, preluăm controlul asupra celor care intră și ies din UE, precum și asupra momentului și locului în care fac acest lucru”, a declarat Magnus Brunner, comisarul Uniunii Europene pentru afaceri interne.

Sistemul, implementat oficial vineri la toate punctele de trecere a frontierei, este utilizat de 25 dintre cele 27 de țări ale UE — cu excepția Irlandei și a Ciprului — precum și de Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, care nu sunt membre ale UE, dar fac parte din spațiul de liberă circulație Schengen.

Conform acestui plan, călătorilor din afara UE care sosesc pentru șederi scurte li se solicită numărul pașaportului, furnizarea amprentelor digitale și realizarea unei fotografii la chioșcurile automate.

„Informațiile aferente sunt înregistrate într-un fișier digital, permițând autorităților să partajeze mai bine datele și să știe exact când au intrat și când au ieșit persoanele dintr-o țară. Acesta va permite autorităților să identifice riscurile în timp real și să gestioneze mai eficient cazurile de depășire a perioadei de ședere legală”, a declarat vicepreședintele executiv al UE pentru securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Doar 70 de secunde durează înregistrarea

Însă sistemul a stârnit îngrijorări în rândul transportatorilor și al pasagerilor, care s-au temut de cozi mai lungi în aeroporturi și gări.

Comisia a precizat că rămâne în contact strâns cu statele membre privind implementarea, adăugând că înregistrarea a durat, în medie, „doar 70 de secunde, ceea ce reprezintă o perioadă de timp foarte scurtă pentru cetățenii din afara UE.”

Călătoriile în Europa s-ar putea schimba semnificativ din următoarele zile, având în vedere că noul sistem de intrare-ieșire ar trebui să modernizeze controalele de securitate și de migrație ale UE, să îngreuneze criminalitatea și frauda și să facă riscurile de securitate mai ușor de identificat, potrivit Euronews.de.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE