Disputa tarifelor STB: decizia stă la primar

În ianuarie 2026, Consiliul General a respins o propunere de majorare a tarifelor STB. Doar 23 din cei 55 de consilieri au votat „pentru”. Săptămâna viitoare, o nouă propunere susținută de PSD va fi înaintată primarului Ciucu de către Adunarea Generală a Acționarilor STB (AGA).

Primarul are puterea de a decide dacă această propunere ajunge pe ordinea de zi a CGMB. Până acum, Ciucu nu a inclus propunerile PSD în ședințele consiliului. „I-am trimis documentul încă o dată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, a declarat Marian Artimon, consilier PSD și membru AGA STB. Totuși, Artimon neagă că o propunere similară ar fi fost discutată în ianuarie.

STB insistă pentru majorarea tarifelor la 5 lei

Marian Artimon susține că, încă din ianuarie 2025, a cerut oficial creșterea tarifelor la 5 lei pentru un bilet. „E imperios necesar, având în vedere că nu se asigură compensația promisă prin contract. Costul călătoriei nu poate fi 50 eurocenți, mai ales când nivelul de clandestinitate la STB depășește 30%”, a afirmat acesta.

Artimon a precizat că va solicita din nou majorarea tarifelor în cadrul ședinței AGA de săptămâna viitoare.

Andrei Dinculescu, directorul general al STB, a declarat că majorarea tarifelor ar fi benefică pentru cash-flow-ul companiei. „Compensația ar fi micșorată cu suma încasată în plus, dar ne-ar ajuta să nu mai depindem de o compensație care vine cu întârziere”, a explicat Dinculescu.

Potrivit acestuia, STB a transmis oficial prin AGA dorința de a majora tariful la 5 lei, dar proiectul nu a fost inclus pe ordinea de zi a ședințelor CGMB. „Ne-ar ajuta foarte mult și creșterea prețului pe kilometru, o propunere care a fost făcută acum un an și jumătate, dar nu a fost actualizată din 2023”, a adăugat el.

Voturile din ianuarie: PSD s-a abținut

Deși PSD susține acum majorarea tarifelor, consilierii partidului s-au abținut de la vot în ședința din 29 ianuarie 2026. Atunci, proiectul propunea o creștere de 66% pentru bilete și 75% pentru abonamentele de 24 de ore, dar a fost respins.

Au votat „pentru” 7 consilieri PNL, 12 de la USR, 3 de la REPER și unul de la Forța Dreptei. 14 consilieri PSD, 5 de la PPUSL și 3 de la PMP s-au abținut, iar 5 consilieri AUR au votat „împotrivă”.

