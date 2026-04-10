În acest context, europarlamentarii români Daniel Buda și Dan Motreanu au transmis o scrisoare oficială comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, prin care solicită măsuri imediate de intervenție din partea Comisiei Europene.

Pierderi majore

Datele prezentate oficialilor europeni conturează o imagine dramatică a sectorului zootehnic românesc.

Producătorii sunt forțați să vândă în pierdere, fiind în imposibilitatea de a-și acoperi cheltuielile curente de operare.

Astfel, costul de producție este între 1,8 și 2 lei, în timp ce prețul de vânzare la poarta fermei este de doar 1,5 – 1,6 lei/litru.

Din cauză că fermierii nu mai pot face față costurilor de producție, în ultimele două săptămâni, aproximativ 1.500 de vaci de lapte au fost trimise la abator.

O piață incontrolabilă

Eurodeputatul Daniel Buda a explicat în mediul online că actualul impas nu este rezultatul unui management defectuos la nivelul fermelor, ci efectul unei piețe pe care producătorii nu o mai pot controla.

Deși istoria a demonstrat că astfel de crize pot fi soluționate prin intervenția de la Bruxelles, Comisia Europeană are nevoie de date concrete de la statele membre pentru a putea acționa.

În acest sens, Buda a lansat un avertisment dur la adresa autorităților naționale și a asociațiilor de fermieri, reclamând o „fractură de comunicare” care a lăsat Europa în necunoștință de cauză privind gravitatea situației din România.

„Și o spun cu subiect și predicat: nu aveți decât să vă supărați pe mine, dar degeaba plângem «în baie» dacă nu spunem lucrurilor pe nume acolo unde trebuie”, a subliniat Daniel Buda.

Pentru a exemplifica lipsa de informare de la nivel înalt, europarlamentarul a făcut trimitere la ședința Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European din 18 martie 2026, la care a participat și comisarul Hansen.

Demersul oficial inițiat alături de Dan Motreanu are exact scopul de a corecta acest deficit de comunicare și de a pune pe masa Comisiei datele reale necesare declanșării mecanismelor de sprijin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE