Evia, paradisul ascuns din Grecia

Insula Evia oferă o alternativă liniștită la destinațiile turistice aglomerate precum Creta sau Santorini, conform TravelBook. Insula este legată de continent printr-un pod, ceea ce face călătoria extrem de simplă. De asemenea, ea poate fi accesată prin feribot din porturi precum Rafina, Agios Konstantinos sau Skala Oropou, aflat la doar 50 km nord de Atena.

Orașul Chalkida, capitala insulei, este un punct de plecare ideal, unde turiștii pot explora o promenadă plină de cafenele, taverne și baruri. Un fenomen natural unic atrage atenția la „Podul Vechi din Chalkida”: curenții apei își schimbă direcția la fiecare șase ore. Deși acest spectacol natural este atribuit atracției lunare și diferențelor de nivel ale apei, oamenii de știință încă nu au găsit o explicație completă.

Peisaje și plaje spectaculoase

Pe coasta estică, către Marea Egee, Evia/Eubeea dezvăluie o frumusețe sălbatică cu plaje largi și ape cristaline. Plaja Limnionas, cu nisip închis la culoare, apa turcoaz și peșteri marine, este o destinație ideală pentru aventurieri.

De asemenea, plaja Chiliadou impresionează prin vegetația sa luxuriantă și o peșteră ascunsă. Este vorba despre o peșteră marină situată în partea dreaptă a plajei, cum privești marea, ascunsă după niște formațiuni stâncoase mari.

În schimb, plaja Thapsa, supranumită „Laguna Albastră a Greciei”, este greu accesibilă, dar uimitoare prin decorul său natural.

Pentru pasionații de surf, plaja Mourteri oferă condiții excelente, în timp ce Agia Anna, cu plaja sa lungă și ape puțin adânci, este perfectă pentru familii. Pe partea interioară a insulei, plaje precum Politika și Dafnis oferă liniște și infrastructură bine dezvoltată.

Natură sălbatică și trasee montane

Interiorul insulei este dominat de peisaje montane și păduri dese. Munții Dirfis ating o altitudine de peste 1700 metri, iar sudul găzduieșt Cheile Dimosaris, unul dintre cele mai spectaculoase trasee de drumeție din toată Grecia.

Primăvara și toamna sunt ideale pentru drumeții, când temperaturile sunt moderate, iar cascadele sunt mai active.

Pentru o doză de autenticitate grecească, puteți să vizitați satele montane unde tradițiile sunt încă vii. Tavernele locale servesc preparate de carne, cum ar fi miel sau capră, iar ospitalitatea locuitorilor este remarcabilă, mai ales în regiunile izolate.

Pe coasta vestică, Eretria oferă o combinație de istorie și viață de noapte liniștită, în timp ce Karystos, în sud, impresionează cu arhitectura sa neoclasică și promenada animată. Marmari, situat în apropiere, este renumit pentru plaja Megali Ammos și a fost inclus de National Geographic printre cele mai bune destinații pentru sporturi nautice.

Evia/Eubeea rămâne o destinație mai puțin dezvoltată turistic, fără un aeroport propriu și cu distanțe mari între atracții. Din acest motiv, TravelBook sugerează concentrarea pe o singură regiune pentru a maximiza experiența de vacanță.

Prin natura sa nealterată, insula atrage familii, cupluri și aventurieri care doresc să descopere Grecia dincolo de destinațiile celebre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE