Știind că la Spitalul Clinic SANADOR sunt disponibile proceduri moderne pentru tratarea litiazei renale, s-a programat la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie, cu experiență în litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL). Această metodă de tratament minim invaziv este indicată însă doar persoanelor care au calculi sub 2 cm și constă în distrugerea cu unde de șoc administrate în afara corpului, urmată de eliminarea ulterioară prin urină a fragmentelor rezultate.

În urma evaluărilor suplimentare, s-a constatat că Vasile avea calculi multipli, dintre care unul coraliform, de peste 2 cm, ce ocupa polul inferior al cavității renale. În acest context, soluția potrivită a fost ureteroscopia flexibilă și litotriție laser, realizată de Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie și șeful Secției de Urologie de la Spitalul Clinic SANADOR. Intervenția, efectuată minim invaziv, endoscopic, sub rahianestezie, a permis spargerea calculilor, fragmentele rezultate fiind eliminate ulterior prin urină. Evoluția a fost favorabilă, cu internare de scurtă durată și fără disconfort semnificativ.

În timpul investigațiilor făcute pentru pietrele la rinichi, bărbatul a fost diagnosticat și cu un adenom de prostată voluminos. În primă fază, medicul i-a recomandat tratament medicamentos. Monitorizarea ulterioară a arătat însă persistența unui reziduu vezical important, de aproximativ 200 ml, evidențiat prin uroflowmetrie, semn că era necesar un tratament pentru prostată mărită printr-o procedură intervențională.

După câteva luni de la prima intervenție, Vasile a revenit la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost tratat prin rezecție transuretrală a prostatei (TURP) și vaporizare cu plasmă, tot prin abord endoscopic și sub rahianestezie. Procedura a decurs fără complicații, iar recuperarea a fost rapidă.

În prezent, Vasile se bucură din nou de o viață normală. În plus, bărbatul este mulțumit că ambele intervenții au fost realizate minim invaziv, fără durere și cu rezultate foarte bune.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la metode moderne de tratament pentru afecțiuni precum litiaza renală și boli ale prostatei, de la ESWL și proceduri endourologice avansate până la intervenții chirurgicale complexe, clasice, laparoscopice sau robotice, fiecare caz fiind gestionat individualizat, în funcție de particularitățile clinice.

Foto: SANADOR