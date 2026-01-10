Experții subliniază că selecția unei haine nepotrivite poate duce la dureri de spate sau chiar probleme mai grave. După cum notează cotidianul belgian La Libre, paltoanele grele ar trebui evitate pe cât posibil.

Acestea includ paltoanele din lână groasă, cu umeri întăriți, lungime până la gleznă, curele late, glugă căptușită și alte elemente care le îngreunează. Greutatea excesivă a paltonului poate pune presiune inutilă asupra coloanei vertebrale.

„Este posibil să nu observați efectele imediat, dar, în timp, purtarea unui palton prea greu poate cauza dureri de spate și modificări de postură”, explică specialiștii.

Pentru a se adapta la această greutate neobișnuită, corpul își schimbă postura, ceea ce poate duce la disconfort și dureri persistente.

Soluția propusă de medici este să optați pentru paltoane sau geci cu greutate distribuită uniform. Se recomandă evitarea glugilor grele, deoarece acestea trag spatele înapoi fără ca persoana să își dea seama.

De asemenea, paltoanele prea lungi pot crea un efect de comprimare a siluetei, ceea ce ar putea contribui la probleme de postură.