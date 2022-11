Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Bucătăriile sunt acum amenajate pentru a servi mai multe persoane. Prin urmare, bucătăria a devenit un spațiu mai popular, în care familia se adună. De la scaune de bar la spații de lucru mari, cum ar fi insulele de bucătărie, versatilitatea a devenit cuvântul de ordine al spațiului de bucătărie modern.

Ce trebuie să ai în bucătărie

Această versatilitate înseamnă că, din ce în ce mai mult, bucătăriile sunt spații în evoluție. Bucătăriile pot fi folosite pentru a lucra în ele, pentru a găti, pentru a te întâlni cu familia sau prietenii sau pentru a te distra preparând cocktail-uri, mâncăruri inedite sau gustări. Mai mult, spațiul poate fi adaptat pentru a satisface nevoile proprietarului.

În zilele noastre, bucătăria a căpătat un cu totul alt nivel de importanță. Nu numai că aceasta conține tot ceea ce este necesar pentru a pregăti mesele, dar este și un centru de depozitare și de locuri de stat în tihnă. Bucătăria este cea mai importantă încăpere din casă, deoarece oferă membrilor familiei un spațiu în care pot face diverse activități.

Această încăpere are nevoie de multe lucruri ca să fie completă. De la veselă și tacâmuri, căni, pahare, prosoape de bucătărie, cuptor cu microunde, aragaz, hotă, frigider, mașină de spălat vase, seturi de oale, fețe de masă, robot de bucătărie, până la articole precum prăjitor de pâine, sandwich maker, cafetieră sau un set de recipiente pentru condimente. Într-adevăr, ai nevoie de multe obiecte ca să faci o bucătărie completă. Dar cum arată bucătăria perfectă în 2023?

Cum arată bucătăria perfectă în 2023

Dacă lucrezi la a-ți face casa un cămin, bucătăria este spațiul la care vei avea cel mai mult de lucru. Aici vei avea nevoie de multe obiecte, însă nu trebuie să le iei pe toate deodată. Poți începe cu esențialul.

Electrocasnice

În primul rând, ai nevoie de un aragaz și o hotă. Pe acestea le poți lua împreună, ca să economisești bani. De exemplu, acest set de aragaz rustic și hotă clasică costă 1.600 de lei. Cuptorul e pe gaz, are aprindere electrică și un design rustic. Cuptorul are un grill electric și hota are o putere mare de absorbție.

În funcție de nevoile tale și ale familiei tale, poți alege un frigider mai mare sau mic. Dacă ești genul care tinde să depoziteze multă mâncare, ai putea avea nevoie de un congelator mai mare, așa că trebuie să te orientezi în funcție de necesitățile tale. Acesta are o capacitate de 375 de litri, compartimente de legume și fructe și o tehnologie care îți păstrează produsele proaspete.

Vei mai avea nevoie și de un cuptor cu microunde, pentru a îți reîncălzi cina sau chiar ca să faci popcorn. Acesta trebuie să aibă o putere mare, să includă funcția pentru decongelare și să aibă un aspect care să se potrivească cu toate celelalte obiecte. Acest cuptor cu microunde Samsung are șaisprezece moduri prestate de gătire și o setare care reduce consumul de energie.

Mașina de spălat vase este cu siguranță o necesitate și o investiție extrem de bună, dacă ai o familie numeroasă. Asigură-te că ai loc pentru ea în bucătărie. Această mașină de spălat vase de la Heinner are 6 programe și o capacitate de încărcare de 12 seturi. În plus, are display LED și control electronic, dar și o funcție de pornire programabilă. Vei scoate vasele uscate și te asigură că paharele tale sunt spălate delicat.

În orice casă ar trebui să existe un robot de bucătărie care poate să facă mai multe lucruri, astfel încât treaba să fie ușurată. Fie că taie, amestecă sau are o mulțime de alte funcții, acest robot trebuie să își găsească un loc pe blatul tău de bucătărie. Acest robot de bucătărie Karaca încorporează 10 funcții într-un singur aparat. Poate tocă, măcina, amesteca, răzui, felia, frământa, dar poate fi folosit și ca un blender. Bolul are 1 litru, așa că poți prepara supe în cantități ideale pentru toată familia.

De asemenea, acest robot de bucătărie de la Heinner le face pe toate. Are o putere de 1000 W, blender și râșniță incluse, o capacitate a blenderului de 1,8 litri și două viteze. Poți face humus, creme, poți mixa orice, blendui orice și felia orice.

Totodată, dacă ești fan pâine prăjită cu unt de dimineață, ar trebui să investești într-un prăjitor de pâine. Acest prăjitor de la Star-Light are o capacitate de 4 felii și un grad de rumenire ajustabil în 7 trepte.

O variantă mai ieftină de la Star-Light vine cu o capacitate de 1300 W și o funcție de dezghețare. În plus, poți prăji tot patru felii de pâine deodată.

Veselă

Printre cele mai importante lucruri din bucătărie, în afară de electrocasnice, sunt vasele. Paharele, tacâmurile, bolurile de salată, vesela, în general, joacă un rol important în orice bucătărie. Le poți alege colorate și jucăușe sau poți merge pe un stil minimalist, așa cum este acest set de veselă pentru 6 persoane. Dacă vrei ceva mai boem, te poți îndrepta spre veselă cu modele.

De exemplu, acest set de veselă de 18 piese din porțelan este deosebit. Are desenate flori de câmp albastre și marginile farfuriilor sunt dantelate.

În ceea ce priveşte tacâmurile, le poți alege pe cele clasice sau poți opta pentru acest set de tacâmuri negru elegant.

Dacă stilul tău este mai degrabă tradiționalist, atunci poți alege acest set de tacâmuri clasic.

Vei avea nevoie de un set de cuțite, iar acesta de la Berlinger Haus conține 6 cuțite ideale pentru carne, legume sau pâine.

Un alt obiect care nu trebuie să îți lipsească din bucătărie este un tocător. Iată un set de 6 tocătoare din bambus, care vin cu un suport inclus.

Totodată, nu trebuie să îți lipsească prosoape de bucătărie, fie că sunt de unică folosință sau din bumbac, bureți de vase sau un set de mănuși termorezistente cu care să scoți tăvile fierbinți din cuptor.

Poți alege acest set clasic de mănușă de bucătărie și suport de oală din bumbac sau te poți îndrepta spre o variantă din silicon.

Aceste mănuși din silicon îți permit să apuci orice e fierbinte în siguranță. Sunt extrem de utile și poți fi sigur că nu te vei arde.

Orice bucătărie are nevoie de oale și cratițe. Acest set de 7 cratițe este esențial. Aceste oale pot fi folosite și pe plita cu inducție. Conține o tigaie și 3 oale cu capace.

Dacă dorești un set de oale mai special, acesta de la Karaca vine cu 11 piese, într-o culoare rose gold. Conține și ustensile, precum spatule și linguri pentru gătit. În plus, ai două oale mari, o tigaie mare și una mică.

Totodată, vei avea nevoie de un suport de vase în care să usuci farfuriile abia spălate. Acesta este foarte practic și ieftin și vine cu suporturi speciale pentru tacâmuri.

Dacă vrei să te răsfeți în fiecare dimineață, poți să îți bei cafeaua din aceste căni cu pereți dubli, care vin cu farfurioare.

Sunt o mulțime de lucruri de care ai nevoie în bucătărie și poate nu vei afla ce îți lipsește decât după ce vei începe să folosești bucătăria. O poți completa pe parcurs cu diferite lucruri. Vei avea nevoie de un set de pahare frumoase pentru vin sau șampanie ori niște boluri frumoase în care să pui înghețată ori salată pentru fiecare persoană de la masă. Accesoriile precum infuzor de ceai, cană pentru supă, suport de pahare, carafă pentru vin sau orice altceva îți vine în minte, le vei achiziționa pe parcurs. Pentru moment, lista de mai sus reprezintă elementele esențiale pentru o bucătărie ca la carte în 2023. Desigur, poți alege produsele care se potrivesc cel mai bine cu stilul casei tale. Nu uita să îți pui amprenta asupra bucătăriei tale, astfel încât să te reprezinte pe tine și familia ta.

