Nimeni nu a știut dinainte la ce să se aștepte, însă poți învăța multe din experiența altor părinți. Bebelușul tău are nevoie de multă grijă, iar ca părinte, ai nevoie de tot ajutorul pe care îl poți obține. În acest articol vei afla ce trebuie să fie în camera copilului și cum să o amenajezi.

S-ar putea ca bebelușului tău să nu-i pese de organizarea locului pe care l-ai creat special pentru el sau de costumașul făcut manual cu care îl îmbraci. Bebelușii nu observă toate aspectele estetice ale camerei lor, dar aranjarea anumitor lucruri îi va ajuta pe ei și pe tine să se simtă mai confortabil.

Faptul că ai un cămin pentru toate lucrurile bebelușului tău va face îmbrăcarea, schimbarea scutecelor și hrănirea mult mai ușoare. Iată câteva sfaturi despre cum poți organiza camera copilului tău, precum și câteva lucruri pe care trebuie neapărat să le ai în camera lui.

Când ar trebui să începi să organizezi o cameră de copil

Poți începe să organizezi camera copilului în timp ce ești în al doilea trimestru de sarcină. Să sperăm că până atunci ai trecut de grețurile de dimineață și de oboseală. Cu cât te apropii mai mult de data nașterii, cu atât va fi mai greu să faci lucrurile!

Fiecare familie va avea nevoi unice în ceea ce privește camera copilului.

Cum să organizezi zona de dormit în camera copilului

Bebelușul tău va petrece mult timp dormind în aceste prime zile (chiar dacă nu pare așa). Îți poți organiza camera copilului pentru a crea un mediu de somn optim, care să fie sigur pentru bebeluș.

Păstrează toate jucăriile, pernele, pernele de protecție și animalele de pluș în afara zonei de somn a bebelușului.

Ce ai nevoie în camera bebelușului

Poți folosi un pătuț imediat sau un coșuleț. De asemenea, evită să folosești pături în primele luni de viață, din cauza riscului de asfixiere. Achiziționează un sac de dormit. Acesta este practic și ușor de utilizat. În plus, îl poți folosi pentru primul an an bebelușului, ca să nu îi fie frig noaptea. Este mult mai bun decât o pătură.

Nu există niciun motiv pentru a cumpăra lucruri de care nu aveți nevoie pentru copii. Concentrează-te doar pe cele esențiale.

Hrănirea

Indiferent dacă intenționezi să alăptezi la sân sau să dai lapte praf, vei dori să ai lucruri precum bavete, cârpe de șters și biberoane.

De exemplu, acest biberon clasic își va face treaba perfect. Nu e nevoie să cheltui mulți bani pe articole uzuale pe care le vei schimba oricum.

Îmbrăcăminte

Nu uita că nou-născuții dorm mult și cresc mult! Ține cont de acest lucru atunci când cumperi haine. Unele elemente esențiale sunt body-urile, pijamalele, pantalonii și păturile de înfășat. Cumpără set-uri de body-uri pentru că sunt convenabile la preț și pentru că nu le vei folosi mult timp. Ține minte că bebelușul tău va avea nevoie de multe haine, având în vedere ritmul alert în care crește.

Articole de baie

O cadă pentru bebeluși, prosoape pentru bebeluși și o cremă/loțiune pentru pielea sensibilă. Poți lua o cadă de baie gonflabilă pentru bebeluș. O poți folosi până la un an, pentru că are dimensiuni mari și va fi utilă mult temă.

Pentru după băiță, masează bebelușul cu un ulei. Alege unul fără parfum, pentru că pielea nou-născuților este sensibilă.

Scutece

Dacă optezi pentru scutece de unică folosință, o cutie mare de scutece mărimea 1 te poate ajuta la început.

Pentru scutecele din pânză, ar trebui să ai la îndemână 24.

De asemenea, ai nevoie de șervețele și de cremă anti-iritații provocate de scutec.

Alte lucruri esențiale în camera copilului

Vei mai avea nevoie de un baby monitor pentru a îți supraveghea copilul când doarme sau când nu ești lângă el. Acesta trebuie să fie de calitate pentru că îl poți folosi multă vreme.

Pentru un somn liniștit, poți pune o lumină de veghe în camera copilului. Aceasta vine în formă de rață și îți arată și ora, ca să știi mereu când e timpul mesei sau cât a dormit bebelușul. În plus, lumina caldă îl va ajuta să aibă un somn liniștitor.

În funcție de atmosfera din casa ta, vei avea nevoie de un umidificator sau dezumidificator, după caz. În plus, poți să îți achiziționezi un purificator de aer, ca să te asiguri că bebelușul tău respiră aer curat.

Ce mai ai nevoie

Scaun pentru mașină, cărucior, geantă pentru scutece, suzete, covoraș de joacă, jucării de tavan, etc.

Decorarea camerei bebelușului

Ai grijă să ai o masă de înfășat în camera copilului. Aceasta ar trebuie să stea vizavi de pătuțul copilului. Lângă sau sub masa de înfășat, ține un dulap sau rafturi cu pamperși, șervețele umede, cremă anti-iritații, pudră de talc, ulei de masaj după baie, body-uri și ciorapi.

Fă-ți un dulăpior în care să ții produse de care ai nevoie urgentă. Printre acestea se află un termometru, medicamente anti-febră, medicamente anti-colici și orice alte substanțe medicamentoase de care ai nevoie. Acesta va fi dulăpiorul de medicamente. Le poți ține într-o gentuță, ca să știi de ele.

Dulapul de haine al copilului ar trebui să fie organizat, astfel încât să nu stai să cauți după ele atunci când ai nevoie. Lucrurile esențiale ar trebui ținute sub masa de înfășat, așa cum spuneam mai sus.

Decorează camera copilului cum îți place, dar ai grijă să pui obiectele precum plușurile, păturile și alte lucruri, departe de pătuțul bebelușului tău.

Ar trebui, de asemenea, să ai un termometru de cameră, ca să poți controla temperatura. Ai grijă să nu fie excesiv de cald, dar să nu fie nici frig. Copilul tău e sensibil și are nevoie să se acomodeze cu lumea din afară.

Biberoanele, suzetele și lucrurile care trebuie sterilizate, le poți pune în bucătărie, acolo unde ții sterilizatorul. Apropo de asta, vei avea nevoie de unul. De exemplu, acesta poate steriliza până la 6 biberoane deodată și are un preț decent.

Ai grijă să îți faci mereu stocul de cremă, ulei, șervețele umede, scutece, supozitoare și lucruri de care bebelușul are nevoie după baie. Acestea trebuie să fie mereu la îndemână.

În ce privește stilul în care alegi să decorezi, acest lucru îl poți discuta cu un designer interior sau poți să îți pui creativitatea la muncă. Există o mulțime de idei despre cum poți decora camera nou-născutului. Joacă-te cu culorile, cu texturile. Alege mobilier simplu, pe care îl poți personaliza mai târziu și lasă-te ghidată de ceea ce simți. Bebelușul tău se va simți bine oriunde, dacă este îngrijit și iubit.

