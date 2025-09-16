Reglementări pentru închirieri pe termen scurt

Până anul viitor, consiliul local va primi o propunere de interzicere a închirierilor pe termen scurt pentru apartamentele sub 50 mp. Această măsură vine ca răspuns la creșterea chiriilor și lipsa locuințelor accesibile pentru rezidenți. Municipalitatea a introdus deja o nouă categorie cadastrală (B3) care limitează cazarea mică doar pentru închirieri pe termen lung.

Consilierul Laudani explică: „Scopul este de a permite chiar și unui cuplu tânăr sau unui lucrător cu venituri medii sau mici să închirieze o locuință la un preț rezonabil”. El subliniază că pentru proprietarii privați, măsura „nu are scopul de a interzice, ci de a reglementa, astfel încât să existe un echilibru mai mare în oraș”.

Contraargumente și îndoieli

Există voci sceptice cu privire la eficacitatea acestor măsuri. Conform datelor Istat, mulți proprietari preferă platformele de tip Airbnb sau chiar să țină proprietățile neocupate, pentru a avea flexibilitate în caz de vânzare sau transfer către copii. Închirierea tradițională poate prezenta riscuri legate de contracte pe termen lung sau chiriași cu restanțe.

Apar și întrebări legate de concurența loială: de ce cei care au intrat primii pe piața închirierilor pe termen scurt ar avea avantaje față de nou-veniți? De asemenea, cum vor fi afectate hotelurile mici care nu s-au adaptat la concurența online?

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Perspectiva guvernului și dispute

Guvernul italian a propus un proiect de lege, încă neaprobat, care ar introduce un cod de identificare și o limită minimă de două nopți pentru închirierile pe termen scurt. Primarii consideră aceste măsuri insuficiente, ceea ce a dus la dispute cu ministrul turismului, Daniela Santanché. Aceasta insistă asupra dreptului persoanelor fizice de a dispune de proprietatea privată.

Rămâne de văzut dacă zonele centrale ale orașului vor fi atractive pentru tineri și persoane cu venituri medii. În același timp, se pune întrebarea dacă turiștii vor dori să stea în suburbii. Consilierul Laudani menționează că noile linii de tramvai, finanțate prin Pnrr, vor facilita deplasarea în oraș.

În prezent, șantierele din Bologna creează nemulțumiri în rândul localnicilor. Rămâne de văzut cum va evolua situația și dacă măsurile propuse vor reuși să echilibreze nevoile rezidenților cu cele ale industriei turistice.

Bologna este unul dintre cele mai vizitate orașe din Italia și mai este denumit și „orașul roșu” datorită culorii acoperișurilor clădirilor sale. Odată ajuns în Bologna, cu siguranță vei găsi o mulțime locuri de vizitat și obiective turistice cu adevărat impresionante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE