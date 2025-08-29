Simptomele febrei includ transpirație, frisoane, dureri de cap sau musculare, lipsa poftei de mâncare și slăbiciune generală. Dacă febra depășește 38°C și persistă mai mult de trei zile, este necesară consultarea unui medic.

Ceaiurile sudorifice sunt eficiente în reducerea temperaturii corporale. Printre cele mai recomandate plante se numără:

Teiul, cu efect calmant și sudorific

Socul, cunoscut pentru proprietățile antivirale

Mușețelul, care calmează sistemul digestiv

Modul de preparare este simplu: o linguriță de plantă se infuzează în 250 ml apă clocotită timp de 10-15 minute.

Aplicarea compreselor ajută la scăderea temperaturii prin răcirea directă a pielii. Se pot folosi:

Comprese cu apă rece pe frunte, ceafă sau încheieturi

Prosop înmuiat în apă cu oțet pentru un efect de răcire intensificat

Atenție: Evitați compresele extrem de reci pentru a preveni șocul termic.

Fructele de pădure, bogate în antioxidanți și vitamine, sprijină sistemul imunitar. Afinele, zmeura și murele sunt recomandate pentru conținutul lor de vitamina C și polifenoli.

Probioticele susțin sănătatea intestinală și, implicit, sistemul imunitar. Acestea pot reduce riscul unor boli infecțioase și îmbunătăți funcția imunitară chiar și în timpul febrei.

Este bine de știut că febra mare poate fi cu adevărat periculoasă, motiv pentru care sfatul medicului este întotdeauna important. Descoperă care sunt valorile normale ale temperaturii corpului uman și când este nevoie să iei măsuri ca să scazi febra.

