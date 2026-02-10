Mingea de fitness pune spatele la muncă, dar cu limită

Mingea de fitness nu are spătar, iar corpul este obligat să se miște constant pentru a-și menține echilibrul. Acest lucru activează mușchii profunzi ai spatelui.

„Trunchiul este permanent în mișcare, iar asta stimulează musculatura care stabilizează coloana”, explică Dr. Martin Rinio pentru sursa citată.

Problema apare dacă este folosită prea mult timp. Mingea nu poate fi reglată pe înălțime și nu se potrivește mereu cu biroul, ceea ce poate duce la tensiuni în gât și spate. Recomandarea medicului este clară: 10–30 de minute o dată, de mai multe ori pe zi, nu ore întregi, poate ajuta în prevenirea durerii de spate.

Perna de balans, soluția pentru spații mici

Pentru cei care nu au loc pentru o minge mare, perna de balans este o variantă practică. Se așază pe scaun și este umplută cu aer.

Aceasta obligă corpul să facă mici ajustări permanente pentru a-și menține echilibrul. Efectul este activarea musculaturii profunde, îmbunătățirea posturii și reducerea presiunii asupra coloanei.

Medicii spun că este una dintre cele mai ușor de folosit soluții pentru birou.

Scaunul de gaming, confort mare, dar nu soluție miraculoasă

Scaunele de gaming sunt concepute pentru ședere îndelungată și au multe reglaje: spătar înalt, suport lombar, tetieră, cotiere reglabile.

Forma spătarului susține curbura naturală a coloanei lombare și ajută la prevenirea poziției cocoșate.

Totuși, specialiștii avertizează că nici cel mai bun scaun nu compensează lipsa mișcării. Statul nemișcat, chiar și într-o poziție corectă, solicită mușchii și articulațiile.

Statul turcește revine în forță, dar nu e pentru toată lumea

Statul cu picioarele încrucișate, pe podea sau pe canapea, este din nou trend. Această poziție întinde mușchii abdomenului, șoldurilor și coapselor și poate fi relaxantă. Însă există riscuri. Presiunea asupra genunchilor poate duce la iritații ale ligamentelor și meniscului.

Medicii recomandă evitarea acestei poziții de persoanele cu probleme la genunchi și limitarea timpului petrecut astfel.

Concluzia medicilor este că mișcarea contează mai mult decât poziția perfectă și că soluția nu este un singur tip de scaun sau o postură „ideală”.

„Important este să schimbi des poziția: drept, ușor aplecat, rezemat pe spate. Și, mai ales, să te ridici frecvent”, spune Dr. Rinio.

Ridică-te, întinde-te, rotește umerii, fă câțiva pași. Spatele are nevoie de mișcare, nu de perfecțiune.

