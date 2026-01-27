Cum susții imunitatea atunci când organismul este suprasolicitat?

Stresul cronic, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată, expunerea prelungită la mediile aglomerate sau perioadele de recuperare insuficientă pot slăbi capacitatea naturală de apărare a corpului.

Impactul suprasolicitării asupra imunității

Stresul constant activează eliberarea cortizolului, un hormon util pe termen scurt, dar nociv dacă este menținut la niveluri ridicate. De ce? Cortizolul inhibă funcția celulelor imune, reduce capacitatea organismului de a produce anticorpi și slăbește bariera mucoaselor, ceea ce facilitează pătrunderea virusurilor, bacteriilor și altor agenți patogeni. În plus, starea de oboseală prelungită reduce eficiența limfocitelor – celulele responsabile de combaterea infecțiilor. La acestea se adaugă alimentația haotică și consumul redus de micronutrienți, care afectează și mai mult rezistența imunitară.

În astfel de situații, susținerea imunității nu este doar recomandată, ci necesară. Imunitatea scăzută crește riscul de infecții virale sau bacteriene și amplifică inflamația în organism, ceea ce poate afecta pe termen lung starea generală de sănătate. De aceea, abordarea trebuie să fie una care să acționeze pe mai multe planuri: prevenție, nutrienți esențiali și ingrediente naturale eficiente.

Din fericire, există soluții naturale care pot sprijini funcția imună, mai ales în perioadele solicitante, cum este ImunoSuport Manuka de la Naturalis, sub formă de comprimate efervescente.

Sute de produse la un click distanță

Produsul ImunoSuport Manuka de la Naturalis se poate găsi la un simplu click distanță în farmaciile online Springfarma.com, dar și în locațiile fizice ale rețelei, care numără 16 farmacii în București și alte trei în Craiova, Satu Mare și Cluj-Napoca, deci un total de 19 locații fizice la acest moment.

Iată o trecere în revistă ale acelor ingrediente naturale, dar și vitamine și minerale care pot ajuta organismul să facă față provocărilor în perioade de suprasolicitare:

Miere de Manuka

Mierea de Manuka are un conținut ridicat de metilglioxal (MGO), compus care îi conferă proprietăți antibacteriene importante. Studiile arată că poate inhiba multiplicarea bacteriilor și poate ajuta organismul să gestioneze inflamațiile. În perioadele în care corpul este suprasolicitat, inflamarea mucoaselor și iritarea căilor respiratorii sunt frecvente, iar mierea de Manuka sau suplimentele pe bază de miere de Manuka poate contribui la calmarea acestora. De asemenea, este utilă pentru recuperare și pentru întărirea răspunsului imun, datorită antioxidanților naturali. Poate fi integrată într-o strategie eficientă de protecție, mai ales în sezonul rece sau în perioadele cu risc crescut de infecții respiratorii.

Propolis

Propolisul, un produs bogat în flavonoide, are efecte antimicrobiene și imunomodulatoare recunoscute. El acționează ca o barieră naturală împotriva bacteriilor și virusurilor, susținând totodată refacerea țesuturilor afectate. Pentru persoanele suprasolicitate, propolisul este valoros deoarece întărește apărarea locală la nivelul gâtului și al căilor respiratorii superioare, primele zone expuse agenților patogeni. De asemenea, studiile indică faptul că propolisul poate reduce severitatea simptomelor în cazul unor infecții virale comune, scurtând durata de recuperare.

Echinacea

Echinacea se numără printre cele mai utilizate plante cu efect imunomodulator. Cercetările arată că ea stimulează activitatea macrofagelor – celulele care distrug agenții patogeni – și susține producția de citokine implicate în răspunsul imun. Echinacea este recomandată mai ales în perioadele în care organismul este expus la schimbări bruște de temperatură, la stres intens sau contact frecvent cu persoane bolnave. O serie de meta-analize publicate în prestigioasa revistă științifică “The Lancet” a arătat că echinacea are capacitatea de a reduce riscul de a contracta răceala comună cu până la 58%, dar și de a contribui la reducerea duratei răcelii. Iar extractul de echinacea în combinație cu alte suplimente, cum ar fi vitamina C sau propolis, a indicat o posibilă reducere de a dezvolta o răceală comună de până la 86%.

Vitamina C

Vitamina C este probabil cel mai cunoscut micronutrient asociat cu stimularea imunității. Rolul său de antioxidant este relevant pentru protejarea celulelor imune de stresul oxidativ (acesta poate duce la inflamații cornice, dar și la distrugerea țesuturilor) accentuat în perioadele de suprasolicitare. Studiile arată că suplimentarea corespunzătoare cu vitamina C susține activitatea fagocitelor (celulele care înglobează agenții patogeni) și contribuie la producția de colagen, important pentru integritatea pielii – prima barieră de apărare a organismului. Când imunitatea este scăzută, necesarul de vitamina C crește, iar suplimentarea poate fi utilă, mai ales iarna. În plus, vitamina C reduce durata și severitatea episoadelor de răceală la anumite categorii de persoane expuse la stres intens, precum cei cu activitate fizică sau profesională solicitantă.

Vitamina D3

Vitamina D3 este esențială pentru funcționarea corectă a imunității înnăscute și dobândite. Deficitul de vitamina D este frecvent, mai ales în sezonul rece, când nu ne mai expunem la soare ca în lunile de vară sau primăvară. Cercetările arată că vitamina D3 activează mecanismele de apărare împotriva virusurilor respiratorii și reduce inflamația. În perioadele de suprasolicitare, nivelurile scăzute de vitamina D pot agrava senzația de oboseală, pot slăbi musculatura și pot face corpul mult mai vulnerabil. De aceea se recomandă monitorizarea nivelurilor de vitamina D în sânge și, dacă este necesar, suplimentarea responsabilă. Este un element-cheie în menținerea echilibrului imun.

Zinc

Zincul joacă, la rândul lui, un rol esențial în diviziunea celulară și în funcționarea optimă a limfocitelor T (celule albe din sânge care au un rol important în sistemul imunitar, având rolul principal de a identifica și distruge celulele infectate). Este, de asemenea, implicat în menținerea barierei mucoaselor – adică în prima linie de apărare împotriva agenților patogeni. Numeroase studii arată că zincul poate reduce durata răcelilor și poate limita multiplicarea virusurilor în organism. Pentru persoanele suprasolicitate, zincul este esențial deoarece deficitul poate apărea mai ușor în perioadele stresante, când corpul consumă mai rapid micronutrienți. Combinat cu vitamina C și D3, zincul contribuie la susținerea unui răspuns imun echilibrat.

Un stil de viață echilibrat pentru rezultate optime

Deși ingredientele naturale și micronutrienții esențiali pot ajuta considerabil, ele nu pot compensa lipsa somnului, alimentația haotică sau stresul scăpat de sub control.

Astfel, pentru o imunitate puternică, sunt necesare și măsuri complementare cum sunt:

hidratare adecvată;

minimum 7 ore de somn pe noapte;

mișcare moderată;

reducerea consumului de zaharuri rafinate.

Atunci când aceste activități zilnice se combină cu suplimente naturale precum mierea de Manuka, propolisul, echinacea, vitamina C, vitamina D3 și zinc, organismul are capacitatea de a deveni mult mai capabil să facă față perioadelor de suprasolicitare.

Adaptarea farmaciei la progresul tehnologic

Și pentru că trăim în era tehnologiei, adaptarea continuă la realitatea de zi cu zi impune farmaciei să ofere pacientului suport de mai multe tipuri, atât online, cât și offline, într-un concept integrat, pentru a facilita accesul la produsele de care acesta are nevoie. Un exemplu relevant este Springfarma.com, farmacie online care are și locații fizice, tocmai pentru a înlesni trecerea pacientului de la farmacia clasică la cea modernă, accesibilă online.

Fie că produsul este comandat și livrat prin curier, fie că poate fi ridicat dintr-o farmacie fizică, tehnologia permite la acest moment conectarea rapidă a pacientului la produsele de care are nevoie, dar și consiliere în timp real cu privire la ingredientele și administarea produselor solicitate.

Astfel, sfaturile oferite de farmacist în farmacia fizică pot fi oferite acum și online, datorită existenței serviciilor de relații cu clienții, disponibile pentru orice întrebare sau nelămurire legată de produse sau sprijin în efectuarea și primirea comenzilor.

Alte avantaje ale farmaciei online:

Gamă foarte diversă de produse tipic farmaceutice, vitamine, suplimente, cosmetice și dermato-cosmetice, produse pentru mama și copilul, ușor de distribuit;

Conținut informativ și educațional, orientat către pacient: blog, articole legate de sănătate, wellness etc.;

Verificare constantă prin recenzii primite în programe ca Trusted.ro – program național de certificare a magazinelor online de încredere și a clienților ce își cunosc drepturile în online – unde un rating de satisfacție de 9,7/10, cum este de exemplu cotată farmacia online Springfarma.com, oferă pacientului garanția profesionalismului;

Autorizare a farmaciei online de către Ministerul Sănătății;

Metode flexibile de livrare și plată: card, ramburs, opțiuni de ridicare de la easybox etc.;

Comunicare și suport activ pentru pacient: comunicare directă prin telefon, e-mail, chat.

Foto: Freepik

