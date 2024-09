Curiozități despre luna octombrie

De-a lungul istoriei, calendarul, cu împărțirea timpului pe zile, săptămâni și luni, reprezintă o expresie sofisticată a modului în care oamenii au urmărit și măsurat trecerea timpului. Calendarul gregorian, care este utilizat în zilele noastre în mai toate colțurile lumii, stabilește că un an are 365 de zile. Cu toate acestea, durata reală a unei rotații complete a Pământului în jurul Soarelui este ceva mai mare.

Din acest motiv, o dată la patru ani, în calendar se adaugă o zi, rezultând în acest fel ceea ce este cunoscut sub numele de an bisect. Această zi suplimentară este adăugată în luna februarie, care, din patru în patru ani, are 29 de zile în loc de 28. Este și cazul anului curent, care are 366 de zile.

Cum a devenit octombrie a zecea lună a anului

Privit din perspectivă istorică, vechiul calendar roman cuprindea în Antichitate doar zece luni și se crede că a fost creat de către regele Romulus în jurul anului 753 î.Hr. Anul avea pe atunci 304 zile deoarece Ianuarius (ianuarie) și Februarius (februarie) nu existau. În aceste condiții, anul începea în luna martie (martius), iar octombrie era cea de-a opta lună în vechiul calendar roman și avea 30 de zile.

Potrivit legendei, în momentul în care împăratul Augustus a dorit ca luna august (n.n. – denumită după numele lui) să aibă același număr de zile ca iulie, care îi era dedicată lui Iulius Cezar, a preluat o zi din luna februarie. Denumirile și simbolurile lunilor au suferit o serie de modificări de-a lungul timpului, unele chiar din cauza intervenției bisericii.

Conform legendei, Numa Pompilius (715–673 î.Hr.), care a fost al doilea rege roman, a adăugat în anul 451 î.Hr. cele două luni de iarnă la începutul calendarului, ceea ce a făcut ca Octobris să devină a zecea lună. Prin această reformă, calendarul roman a fost ajustat pentru a se sincroniza cu anotimpurile, ducând la formarea celor 12 luni pe care le cunoaștem astăzi.

Când a apărut noul calendar iulian

Mult mai târziu, în anul 153 î.Hr., a avut loc o rebeliune în urma căreia Senatul Roman a fost forțat să mute începutul anului civil cu două luni, de la 1 martie, la 1 ianuarie. În urma acestei refore, octombrie a devenit oficial cea de-a zecea lună a anului, relatează site-ul Time and Date. Cu toate acestea, mulți dintre vechii romani au continuat să sărbătorească Anul Nou tot în luna martie, așa cum făcuseră până atunci.

Nici astăzi nu se știe cu certitudine când a fost complet adoptată această schimbare, însă unii istorici sugerează că tranziția ar fi durat câteva sute de ani. În anul 46 î.Hr., Iulius Cezar a introdus un nou calendar, denumit calendarul iulian, o reformă a vechiului calendar roman care era cu 10-11 zile în urma ciclului solar. Din această cauză, împăratul roman a adăugat zece zile la an și a introdus ziua bisectă în luna februarie, care astfel avea 28 de zile, cu excepția anilor bisecți, când avea 29.

Octombrie este un simbol al recoltelor bogate și al pregătirilor pentru sezonul rece

Octombrie a fost extinsă la 31 de zile, la fel ca decembrie, în timp ce septembrie și noiembrie au pierdut câte o zi fiecare. Calendarul iulian a introdus anul de 365 de zile și era împărțit în 12 luni ca astăzi, cu un an bisect la fiecare patru ani, pentru a compensa cele aproape 6 ore suplimentare dintr-un an solar (365,25 zile).

Acest calendar a fost folosit de-a lungul secolelor, însă, în timp, s-a observat o discrepanță între anul calendaristic și cel astronomic. În aceste condiții, în anul 1582, a fost introdus calendarul gregorian deoarece calendarul iulian nu reflecta cu precizie durata exactă a unui an pe Pământ.

Ce trebuie să știm despre luna octombrie

Octombrie este o lună importantă, care marchează tranziția de la toamnă la iarnă și care este un simbol al recoltelor bogate și al pregătirilor pentru sezonul rece. Este cea de-a zecea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene care au o durată de 31 de zile. În această lună, ziua are 13 de ore, iar noaptea 11 de ore.

Luna octombrie este cea de-a doua de toamnă în emisfera de nord, în timp ce în jumătatea de sud este cea de-a doua lună de primăvară. Din punct de vedere astrologic, octombrie începe cu soarele în semnul Balanței și sfârșește în semnul Scorpionului. Octombrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și ianuarie, cu excepția anilor bisecți, așa cum este și cazul anului 2024, potrivit Wikipedia.

Fenomenul astronomic specific lunii octombrie

În fiecare an, în luna octombrie are loc trecerea la ora de iarnă, prin renunţarea la ora de vară şi revenirea la Timpul Legal Român. Acest lucru se întâmplă în ultima duminică a lunii, în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024, atunci când ora 4:00 va deveni ora 3:00. Astfel, Ziua de 27 octombrie va avea 25 de ore și va fi cea mai lungă zi din an. Din punct de vedere astronomic, luna octombrie începe cu Soarele în constelația Fecioarei și se sfârșește cu Soarele în constelația Balanței.

În același timp, fenomenul astronomic caracteristic lunii octombrie este apariţia curentului de meteori Orionide, al cărui maxim este atins în noasptea de 21 spre 22 octombrie atunci când vor putea fi observaţi până la 30 de meteori pe oră. Toate fragmentele care ard în atmosferă provin de la cometa Halley, conform Organizaţiei Mondiale de Meteori (IMO).

Cum mai este denumită luna octombrie

Așa cum spuneam, în calendarul roman, octombrie era cea de-a opta lună, motiv pentru care inițial a fost botezată Octobris. Această denumire își are rădăcinile în cuvântul latin „octo”, care înseamnă „al optulea”. În același timp, vechii greci numeau luna octombrie Pyanopsion.

În schimb, în tradiția populară din România, luna octombrie este denumită Brumărel, o referință la apariția brumei care acoperă câmpiile și pădurile, un semn al sosirii frigului și al apropierii iernii. Denumirea anglo-saxonilor pentru luna octombrie era Winterfylleth, care conținea cuvintele „winter” (iarnă) și „fylleth” (lună plină). Se numea astfel deoarece se spunea că iarna începea de la prima lună plină a celei de-a zecea luniă din an.

Saxonii aveau și ei un nume pentru octombrie. Aceasta era Wyn Monath, care se traduce prin „luna vinului”, și semnifica faptul că era perioada din an în care se făcea vinul, aflăm de pe Thefactsite.com.

Sărbători și tradiții în luna octombrie

Conform tradiției populare, dacă în octombrie va fi multă brumă, zăpadă, frig sau ger, atunci luna ianuarie va fi blândă și mai caldă. În schimb, dacă în cea de-a zecea lună va ploua mult, se spune că decembrie va fi caracterizat de vânturi puternice. De asemenea, dacă în octombrie va tuna, iarna va fi ușoară, iar dacă va fi multă ceață, în ultima lună a anului va cădea multă zăpadă.

În cazul în care frunzele copacilor vor cădea devreme, anul următor va fi unul roditor, iar dacă frunzele vor rămâne mai mult timp pe crengi, atunci vom avea o iarnă târzie și aspră. Prima ninsoare care a căzut în România în luna octombrie a fost înregistrată de meteorologi la data de 15 octombrie 1970, iar primul strat de zăpadă s-a așternut în această lună pe 26 octombrie 1988.

Octombrie este luna în care oamenii sunt preocupați de activitățile gospodărești. Ei culeg fructele, se recoltează porumbul, cartofii și napii și se plantează zmeura și căpșunii. Tot în această perioadă se ară și se fac însămânțările de toamnă și se curăță pomii și grădinile.

Ce s-a descoperit despre persoanele născute în octombrie

Cercetătorii de la Universitatea din Chicago au comparat datele despre persoanele născute în luna octombrie, între 1880 și 1895, cu cele privind persoanele născute în același interval, dar în alte luni. În urma acestui studiu s-a constatat că persoanele născute în octombrie au mai multe șanse să trăiască până la 100 de ani comparativ cu cele născute în aprilie.

De asemenea, oamenii de știință au observat că aceste persoane au fost mai puțin expuse la anumite boli sezoniere deoarece au evitat temperaturile extrem de ridicate din timpul verii sau foarte scăzute din sezonul de iarnă.

Totodată, copiii născuți în octombrie sunt mai atletici, iar explicația este aceea că, dacă o mamă este mai expusă la soare în timpul sarcinii, bebelușul va beneficia mai mult de vitamina D, care ajută la creșterea oaselor și a mușchilor.

Nu în ultimul rând, cei care sunt născuți în luna a zecea a anului stau mai bine la capitolul sănătate mintală. Concret, același studiu arată că oamenii născuți în luna octombrie au cu 17% mai puține șanse de a se sinucide decât cei născuți în alte luni.

Curiozități despre luna octombrie

Octombrie are două pietre de naștere: opalul și turmalina. Opalul simbolizează fidelitatea și încrederea, iar turmalina este renumită pentru spectrul său vast de culori și pentru capacitatea sa de a inspira expresia artistică.

Floarea de naștere a lunii octombrie este calendula (gălbenele). Culorile sale portocalii și galbene reflectă perfect schimbarea frunzișului de toamnă.

În octombrie are loc o sărbătoare populară pe toate meridianele lumii, inclusiv în România. Halloween este sărbătoarea tuturor creaturilor înfricoșătoare şi are loc pe 31 octombrie.

Contrar cu ceea ce sugerează numele, festivalul Oktoberfest din München începe la sfârșit de septembrie și se încheie în prima săptămână din octombrie.

De-a lungul istoriei, în octombrie au avut loc mai multe evenimente de referință în explorarea spațială, precum lansarea lui Sputnik, primul satelit artificial (4 octombrie 1957) sau renumita misiune Apollo 7 (11 octombrie 1968), potrivit AWPnow.com.

Conform calendarului gregorian, Revoluția din Octombrie, unul dintre evenimentele cruciale din istoria Rusiei a început pe 7 noiembrie 1917, însă, conform calendarului iulian, folosit la acea vreme, a avut loc într-adevăr în octombrie.

În fiecare an, în octombrie, sunt anunțate premiile Nobel pentru fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură și pace.

