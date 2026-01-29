De unde apar insectele pește de argint?

Aceștia se dezvoltă în locuri unde există scurgeri de apă, ventilație insuficientă sau umezeală rămasă după duș sau baie. Prezența lor poate semnala probleme mai mari, cum ar fi putrezirea lemnului sau deteriorarea generală a locuinței. Aceste complicații pot duce la renovări costisitoare și chiar probleme de sănătate.

Peștii de argint preferă spațiile calde și umede, cum ar fi băile, bucătăriile sau subsolurile. «Blic» precizează că nivelurile ridicate de umiditate, de peste 75%, creează condiții ideale nu doar pentru apariția lor, ci și pentru dezvoltarea bacteriilor, mucegaiului și ciupercilor, care pot cauza alergii, probleme respiratorii și, în timp, chiar boli cronice ale sistemului respirator.

Peștii de argint, cunoscuți și sub denumirea de „argintari”, nu înțeapă și nu transmit boli, dar pot deteriora obiectele care conțin celuloză. De aceea, este important să fie eliminați din locuință pentru a preveni posibile pagube materiale.

Cum putem scăpa de insectele din baie

Pentru a combate aceste insecte, este esențial să reduceți umiditatea din locuință. Aerisiți regulat baia și alte camere afectate, reparați scurgerile de apă și folosiți ventilatoare în timpul dușului. Păstrați curățenia, îndepărtați resturile alimentare și nu lăsați prosoape umede.

De asemenea, puteți folosi soluții naturale precum acid boric, uleiuri esențiale (mentă, lavandă, scorțișoară) sau așchii de cedru pentru a îndepărta peștii de argint.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE