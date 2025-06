Daciana Sârbu, despre business-ul în HoReCa

Daciana Sârbu a explicat cât de greu i-a fost ca la vârsta de 40 de ani să o ia pe un alt drum și să pornească o afacere de la zero, o afacere despre care a explicat că la început a fost doar un hobby.

„În viață și lucrurile, și cele mai puțin plăcute, ne formează și, cu siguranță, toate experiențele de până acum m-au ajutat să evoluez, să fiu mai bună, să încerc să mă dezvolt și să îmi dezvolt un business care la început a fost un hobby, chiar dacă teoretic, la 40 de ani, e foarte greu să o iei pe un alt drum de la zero, dar eu sunt exemplul că se poate. Nu e ușor, nici acum nu mi-e ușor. Să faci business în HoReCa e foarte complicat, dar atunci când e pasiune și încăpățânare, nu știu cum să o numesc, pentru că eu în general nu renunț oricât de greu îmi este, și când îmi doresc ceva depun mai mult efort sau schimb sau mă adaptez să ajung în acel punct”, a declarat Daciana Sârbu.

Divorțul de Victor Ponta

Daciana Sârbu și-a deschis sufletul după divorțul de Victor Ponta și a povestit cum a reușit să treacă peste acest moment.

„Cel mai important lucru și datoria noastră de când ne naștem este să fim bine cu noi, să trăim într-o armonie în primul rând cu noi și apoi cu ceilalți din jurul nostru. Când ceva se întâmplă sau poate așteptările sunt diferite și nu îți mai e bine, trebuie să știi că la un moment dat asta se poate transforma într-o boală, să se reflecte asupra celor din jur, pentru că transmiți nefericire, nemulțumire, chiar dacă tu te minți că e totul perfect. Trebuie să fii sincer cu tine. Chiar dacă pare foarte complicat sau imposibil uneori, nimic nu îți poate înlocui bucuria și liniștea pe care nu le mai ai. Orice situație în care te afli și nu ești bine cu tine, nu ești liniștit, fericit poate e mult să cerem, dar liniștiți și bine cu noi, atunci nu are cum să fie bine în jur și în rest”, mai precizat Daciana Sârbu.

Cuvântul pe care Daciana Sârbu îl are tatuat pe mână

Fostul europarlamentar a vorbit și despre credință, despre Dumnezeu și despre cuvântul pe care îl are tatuat pe mână.

„Întotdeauna am avut credința, care întotdeauna a fost pentru mine un punct de sprijin. O am și tatuată pe mână: scrie believe. Cred în Dumnezeu, dar cumva conexiunea mea cu divinitatea, ce simt în momentul în care mă rog sau în momentul în care mi-e greu și găsesc acolo pacea de care am nevoie și mă încarc. Asta m-a însoțit toată viața. Cumva, fiecare își identifică această zonă de liniște și unde și-o găsește: în natură, prin citit, în biserică, poate făcând meditație. Dar e important să o avem, să fie zona noastră de reconectare cu noi și cu Dumnezeu. Dumnezeul meu este, în primul rând, iubire și bucuria pe care o simt în suflet atunci când mă rog și când am acest moment cu mine și cu Dumnezeu. Eu nu sunt om de business, am învățat să fac business pentru că mi-am dat seama că trebuie să fac și bani. A fost un moment în care am realizat că nu mai pot să susțin business-ul și că trebuie să și facem profit”, a explicat Daciana Sârbu.

Povestea Mariei, fetița pe care a adoptat-o împreună cu Victor Ponta

Totodată, ea a vorbit și despre Maria, fetița pe care a adoptat-o împreună cu Victor Ponta.

„În momentul în care am decis să facem asta, am spus că facem cumva pentru un suflet, să o facem până la capăt. Noi aveam copil, nu eram în situația în care ne doream un bebeluș. Era pentru noi, pentru sufletul nostru. Mai voiam un copil, dar și să facem un bine unui copil care nu are această șansă. Pentru că era pe această listă și probabil șansele să fie adoptată erau foarte mici. Avea cinci ani, avea și o problemă de sănătate și o are în continuare și atunci șansele erau mici. A mai avut o familie care a încercat adopția și a renunțat, adică era foarte complicat. A fost primul copil pe care l-am văzut. Nu m-a înțeles nimeni. Eu am pornit și am zis că dacă merg pe drumul ăsta nu pot să mai văd alți copii și apoi să mă gândesc că de ce nu le-am oferit această șansă acelor și de ce ei și am zis: nu. Dacă spun ea e, atunci așa va rămâne indiferent de ce înseamnă asta”, a povestit Daciana Sârbu.

