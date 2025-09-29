Cea mai jenantă situație din viața Danei Rogoz

Dana Rogoz a explicat, în cadrul interviului, care a fost cea mai jenantă situație din viața sa.

„Una foarte jenantă, adică cred că prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată, a fost când aveam vreo 6 ani și am căzut în fața lui Iliescu. Cu florile, efectiv. Eram aleasă să duc florile președintelui, eram la un spectacol de, cred că chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, la circ, eram cu grupul Minisong, eram cea mai mică din grup și s-a părut drăguț să duc eu buchetul. I-au zis lui Mihalea: găsește un copil care să ducă buchetul la final, eu nici nu știam foarte bine cine este președintele și cum arată, dar mi-au spus: o să-l vezi, o să-l remarci, o să fie un spot pe el, o să te direcționeze toată lumea. Și mi-au dat buchetul, care era și foarte mare și nu mi-au explicat cum pot să ajung până la gradenă.

Și m-am trezit, cum e la circ, în arenă, știi? Și arena are bordura aia, marginea aia. Și am zis ok, adică aveam două opțiuni, fie o luam de la un capăt și treceam așa în fața tuturor, fie am zis: băi, o sar. Adică ce poate să fie? Și n-a funcționat așa cum am gândit, m-am pus pe burtă și am încercat să ajung pe partea cealaltă, numai că m-am gândit că scena era puțin mai înaltă și că n-ajungeam pe partea cealaltă așa cum m-aș fi gândit și am căzut și jenant a fost nu neapărat că am căzut, că nu mi-era așa de rușine de ideea de a cădea în fața președintului, nu asta, ci faptul că m-au luat de jos, m-au ridicat în brațe clovnii. Și totul a devenit așa și mai mare, știi?

Adică, după ce că am căzut și eu m-aș fi ridicat așa repede să termin treaba, am mai fost și cu tam-tam, și cu clovni, și cu restul, și cu toți oamenii ăia care: să ridicăm copilul de jos, oho, e pe jos, și m-au purtat pe aceia din brațe, în brațe și că i-am dat flori, le-am dat așa pe genul, nici nu m-am uitat, nici nu am mai zis la mulți ani, nici nimic pe genul să terminăm odată chestia asta și să nu mai vorbim despre ea toată viața. Și după aceea tot drumul spre casă m-am rugat de fratele meu, care era și el în grupul Minisong, să nu-i spună mamei, să nu spună nimănui despre acest moment extrem de rușinos în care eu am căzut”, a declarat Dana Rogoz.

Cea mai mare nebunie făcută din dragoste

Totodată, Dana a mai dezvăluit și care a fost cea mai mare nebunie pe care a făcut-o din dragoste.

„Am început relația cu Radu. A fost o mare nebunie. A fost o mare dragoste. Și a fost o nebunie. Pentru că a fost o nebunie cu diferența de vârstă, cu tot contextul. Adică, era așa ceva pentru oamenii din afară foarte greu de înțeles și de acceptat. Și pentru mine, dacă aș fi văzut relația asta din afară și n-aș fi trăit-o pe pielea mea, ar fi fost greu de acceptat. Adică și eu aș fi judecat relația noastră din afară. Dar noi am fost chiar din dragoste așa nebună. Acum mi se pare că după 21 de ani nu trebuie să mai dau explicații. Nu trebuia nici atunci, dar se considera a fi o nebunie. Aveam aproape 19 ani,”, a mai povestit Dana Rogoz.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

