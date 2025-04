Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia

Ce înseamnă să ai limba albă

Să ai limba alba înseamnă să ai o peliculă alba, relativ groasă, care acoperă limba. Pelicula albicioasă poate acoperi întreaga suprafață a limbii sau doar partea din spate. În unele cazuri, pot fi doar niște pete albe.

De cele mai multe ori, limba se poate albi din cauza resturilor adunate, a unor celule moarte care nu s-au curățat și din cauza unei igiene orale mai puțin riguroase.

În alte cazuri însă, limba alba poate fi doar unul dintre simptomele unor alte afecțiuni.

De ce ai limba albă – principalele cauze

Igiena orală deficitară

Cea mai frecventă cauză a unei limbi acoperită cu o peliculă albă este igiena orală deficitară. Atunci când nu ne spălăm regulat și corect pe dinți, resturile alimentare, bacteriile și celulele moarte se acumulează pe suprafața limbii. În timp, acestea formează un strat albicios, care poate fi observat cu ușurință dimineața sau pe parcursul zilei.

Periajul și folosirea aței dentare incorect și necurățarea adecvată a limbii sunt cauzele principale ale acestei acumulări.

În cazul acumulării de resturi pe limbă, practicarea periajului și asigurarea unei igiene adecvate va trata adesea aspectul alb al limbii. Dacă acest pas este omis, bacteriile pot înflori și pot contribui nu doar la limba albă, ci și la respirație urât mirositoare.

Deshidratarea și gura uscată

Atunci când nu ne hidratăm corespunzător, când nu bem suficientă apă, aspectul limbii poate fi un semnal de alarmă. Lipsa lichidelor reduce producția de salivă, iar saliva este esențială pentru menținerea curățeniei naturale în cavitatea bucală.

Astfel, gura uscată poate să devină un mediu propice pentru anumite bacterii sau ciuperci.

Hidratarea este foarte important, iar producerea salivei și igiena gurii depinde foarte mult de ea.

Descoperă și – Trucuri să bei mai multă apă – cum să te hidratezi eficient

Alimentația dezechilibrată

O dietă săracă în vitamine și minerale, mai ales cele din complexul B, vitamina C, fier și zinc, poate contribui la schimbări ale aspectului limbii.

Consumul excesiv de zahăr sau alimente procesate favorizează dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor în gură. În lipsa unei alimentații bogate în legume, fructe proaspete și fibre, limba poate să devină foarte încărcată, cu un aspect albicios.

Fumatul

Tutunul este un iritant constant pentru mucoasa bucală. Fumul de țigară reduce cantitatea de salivă și afectează echilibrul bacterian din gură. Aceste efecte combinate duc la apariția unui strat gros albicios pe limbă, care persistă chiar și după spălarea pe dinți. În timp, fumatul poate duce și la alte modificări mai serioase ale mucoasei orale.

Ce probleme de sănătate poate indica limba albă

Candidoza bucală

Candidoza este o infecție cauzată de o ciupercă numită Candida albicans. Aceasta este în mod normal prezentă în organism, dar în anumite condiții, cum ar fi un sistem imunitar slăbit, tratamente cu antibiotice sau corticosteroizi, diabet sau purtarea de proteze dentare, ciuperca se poate înmulți necontrolat.

Rezultatul este un strat albicios, cremos, uneori cu aspect de brânză, care poate fi dureros și poate sângera ușor dacă încerci să îl îndepărtezi. În aceste cazuri, este esențial un consult medical, deoarece este nevoie de tratament antifungic recomandat de medic.

Leucoplazia

Leucoplazia este o afecțiune care provoacă pete groase, albe, care se formează în gură, pe limbă și pe gingii. Petele se pot forma și pe interiorul obrajilor .

Medicii nu cunosc cauza exactă a leucoplaziei. Consumul de alcool pe termen lung sau fumatul sunt totuși o cauză posibilă.

În majoritatea cazurilor, leucoplazia nu este canceroasă. Totuși, în unele situații, acestea pot reprezenta puncte de plecare pentru leziuni neoplazice.

Un tip de leucoplazie în gură numit leucoplazie păroasă afectează în principal persoanele al căror sistem imunitar a fost slăbit de boală, în special HIV/SIDA.

Diagnosticul leucoplaziei se bazează pe un examen amănunțit al cavității bucale, al danturii sau lucărilor dentare, realizat de medicul dentist. De asemenea, este foarte importantă cunoașterea istoricului pacientului, boli preexistente, eventual îndrumarea către alți specialiști în vederea eliminării unor cauze infecțioase ale leucoplaziei.

Lichenul plan oral

Lichenul plan este o afecțiune inflamatorie autoimună care poate afecta pielea, mucoasele, unghiile și scalpul. Când apare în cavitatea bucală, poartă denumirea de lichen plan oral.

Lichenul plan oral este o afecțiune inflamatorie cronică care afectează gura și limba. De asemenea, poate afecta buzele, interiorul obrajilor și gingiile.

Deși cauza exactă nu este întotdeauna cunoscută, se consideră că poate fi legată de: stress emotional, infecții virale, anumite medicamente sau chiar predispoziție genetică.

Lichenul plan oral are un aspect de limbă albă, dar are anumite particularități care îl pot face mai ușor de recunoscut. Cel mai frecvent apare sub formă de dungi albe, subțiri, în formă de rețea, ca niște dantele, numite „striații Wickham”.

La unele persoane nu doare deloc și poate fi descoperit întâmplător la dentist. În formele mai severe însă, poate duce la durere, usturime, senzație de arsură, mai ales la contactul cu alimente picante sau acide.

În general nu este periculos, dar trebuie monitorizat, deoarece în cazuri foarte rare poate avea un mic risc de transformare precanceroasă.

Sifilsul

Sifilisul este o boală cu transmitere sexuală, cauzată de bacteria Treponema pallidum. Această boală nu afectează doar organele genitale, ci poate afecta pielea, gura, ochii, organele interne și sistemul nervos.

În special în sifilisul secundar, când bacteria se răspândește în tot organismul, pot apărea leziuni caracteristice și în cavitatea bucală. Aceste plăci pot avea un aspect de „limbă albă” sau de depozite albicioase, dar nu sunt cauzate de bacterii obișnuite sau de igienă precară.

Pot semăna cu candidoza, leucoplazia sau lichenul plan, dar au cauză infecțioasă și specifică. Tratamentul este foarte eficient, de regulă cu penicilină, dar trebuie administrat corect și la timp, arată site-ul healthline.com.

Afecțiuni digestive sau alte probleme de sănătate

În unele cazuri, limba albă poate fi un indiciu subtil al unor probleme din interiorul corpului. Afectarea sistemului digestiv, cum ar fi refluxul gastroesofagian, gastritele sau infecțiile stomacale, de exemplu cea Helicobacter pylori, pot avea ca semn vizibil această depunere albă pe limbă.

De asemenea, anumite boli cronice, cum ar fi diabetul, anemia sau chiar afecțiuni hepatice pot influența aspectul limbii. Dacă limba albă persistă fără o cauză evidentă, mai ales însoțită de oboseală, gust metalic, greață sau scădere în greutate, este indicat un consult medical amănunțit.

Remedii pentru limba albă

Unele remedii naturale pot ajuta atunci când vorbim despre limba albă, însă dacă acest lucru persistă este foarte important să consultați un medic. Este foarte important să știm dacă limba albă nu este cauzată de o problemă medicală mai serioasă.

Igiena zilnică a limbii

Igiena zilnică a limbii nu este doar un remediu pentru limba albă, dar și cea mai bună prevenție. Fie că folosești o racletă specială pentru limbă, fie partea din spate a unei periuțe de dinți, e important să cureți ușor stratul alb de pe suprafața limbii. Tragi blând, dinspre spate în față, de câteva ori. Nu te grăbi. Acest gest ajută la îndepărtarea bacteriilor, a celulelor moarte și a resturilor alimentare care dau acel aspect albicios.

Clătirea gurii cu apă sărată

Sarea este un antiseptic natural excelent. Poți să dizolvi o linguriță de sare într-un pahar cu apă călduță și clătești gura timp de 30 de secunde. Apa sărată curăță, dezinfectează și reduce inflamațiile din gură. Este o soluție simplă, dar eficientă, mai ales când simți disconfort sau senzație de gură „încărcată”. Este important să nu bei apa, ci să o arunci după clătire.

Bicarbonatul de sodiu

Poți folosi bicarbonatul de sodiu ca un aliat de încredere pentru igiena gurii și chiar pentru curățarea dinților. Are proprietăți alcaline și antibacteriene. Dacă amesteci o jumătate de linguriță de bicarbonat într-un pahar cu apă călduță și faci gargară sau îți clătești bine gura, vei simți o prospețime imediată. Alternativ, îl poți pune direct pe periuța de dinți și masa ușor limba și dinții. De asemenea, este foarte important să nu îl înghiți, ci doar să clătești gura cu el.

Probiotice din alimente naturale

Uneori, limba albă poate fi un semn că flora bacteriană din organism e dezechilibrată. Poți trata acest lucru cu ușurință consumând probiotice naturale, cum ar fi iaurtul simplu, chefirul, varza murată crudă sau murăturile în saramură. Acestea aduc bacterii „bune” care susțin sănătatea gurii și a sistemului digestiv.

Când este nevoie să mergi la medic

Dacă limba albă este singurul simptom, nu trebuie neapărat să ne facem griji. Dar dacă albeața nu dispare în una – două săptămâni, chiar dacă adoptați o igienă orală riguroasă, este indicat să consultați medical.

Sunați chiar mai devreme dacă aveți aceste simptome:

Limba este dureroasă sau simțiți arsuri.

Răni deschise în gură.

Dificultăți la mestecat, la înghițit sau la vorbit.

Alte simptome, cum ar fi febră, scădere în greutate sau erupții cutanate.

Sursă foto – Shutterstock.com

