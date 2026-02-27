Influența genetică a neanderthalienilor asupra genomului uman

Aproximativ 2% din ADN-ul oamenilor moderni de origine non-africană derivă din neanderthalieni. Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit regiuni ale genomului uman modern, numite „deșerturi neanderthaliene”, unde contribuțiile genetice ale acestora sunt extrem de rare. Un exemplu notabil este cromozomul X, care este moștenit diferit în funcție de sex: femeile transmit unul dintre cei doi cromozomi X fiecărui copil, în timp ce bărbații transmit unicul lor cromozom X doar fiicelor.

Potrivit echipei conduse de Alexander Platt, de la Universitatea din Pennsylvania, această asimetrie ar putea explica de ce ADN-ul neanderthalian prezent pe cromozomul X este redus. În schimb, cromozomul X al neanderthalienilor conține o proporție mai mare de ADN uman, ceea ce sugerează că interacțiunile genetice au fost mai complexe decât se credea anterior.

Forța fizică a neanderthalienilor a jucat un rol în amestecul genetic cu oamenii moderni

Cercetătorii au analizat markerii ADN din populații moderne și din probe genetice antice, comparându-le cu datele genetice ale populațiilor din Africa Subsahariană, care nu au avut contact cu neanderthalienii. Pe baza acestor analize, s-au reconstituit tiparele de flux genetic dintre cele două specii umane.

„Alegerea partenerului este cea mai probabilă explicație pentru tiparele observate”, susțin cercetătorii. Aceștia sugerează că bărbații neanderthalieni, fiind mai puternici din punct de vedere fizic, ar fi avut un avantaj în relațiile cu femeile Homo sapiens, în timp ce femeile neanderthaliene ar fi putut respinge mai ușor avansurile bărbaților moderni.

Genele neanderthaliene care ne ajută și cele care ne pot pune în pericol, potrivit cercetătorilor

Ulterior, selecția naturală a eliminat trăsăturile dezavantajoase pentru purtătorii lor din fondul genetic al speciei. În schimb, genele benefice, care ofereau avantaje de supraviețuire, au fost păstrate. De exemplu, anumite gene moștenite de la neanderthalieni contribuie la îmbunătățirea sistemului imunitar sau influențează metabolismul și compoziția corporală – trăsături utile în mediile reci în care au trăit aceștia.

Pe de altă parte, alte variante genetice, cum ar fi cele care favorizează o coagulare mai rapidă a sângelui, au devenit mai puțin avantajoase în prezent, crescând riscul de afecțiuni precum tromboza, atacurile de cord și emboliile.

Amestecul genetic: un moment crucial în evoluție

Migrarea oamenilor moderni din Africa a început acum aproximativ 50.000 de ani, iar primele interacțiuni cu neanderthalienii din Eurasia au avut loc acum circa 47.000 de ani. În timpul acestor contacte, Homo sapiens a dobândit gene neanderthaliene care sunt detectabile și astăzi în genomul populației non-africane.

Neanderthalienii, care au trăit în Eurasia timp de peste 300.000 de ani, au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani. Se estimează că erau mai robuști fizic decât oamenii moderni. Rămâne însă neclar dacă acest avantaj fizic este singurul motiv pentru care încrucișările au fost predominant între bărbații neanderthalieni și femeile Homo sapiens. Alte explicații, de natură socială, demografică sau biologică, pot fi de asemenea luate în considerare, subliniază cercetătorii.

