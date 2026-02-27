Condamnată la un an și șase luni de închisoare

Magistrații italieni au analizat probele și au stabilit că faptele tinerei în vârstă de 21 de ani întrunesc elementele infracțiunilor de furt calificat și șantaj, potrivit Știri Diaspora.

„Inculpata a acționat cu intenție clară, folosind o acuzație falsă și gravă pentru a induce frica și a obține un folos material necuvenit”, se arată în motivarea instanței. Judecătorii au subliniat și cinismul metodei folosite, tânăra mizând pe vulnerabilitatea victimei în fața unei posibile anchete pentru relații cu minori.

Magistrații au condamnat-o pe aceasta la un an și șase luni de închisoare.

Italianul a fost ademenit după mai multe discuții online

Incidentul a avut loc în ianuarie 2024, în orașul italian Ferrara. Tânăra, rezidentă în Perugia, l-a ademenit pe bărbat la o întâlnire privată după o serie de discuții online. În timp ce se aflau în mașina acestuia, profitând de un moment de neatenție în timpul unor gesturi de apropiere, românca i-a smuls lanțul de la gât.

Când bărbatul a realizat că bijuteria lipsește și i-a cerut socoteală, tânăra a început să-l șantajeze susținând că este minoră, lucru care nu era adevărat.

Pentru a nu face plângerea, românca i-a mai cerut 80 de euro. Bărbatul a refuzat și a sesizat autoritățile.

