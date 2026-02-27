Rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 9,8% în iunie

Rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi să se situeze la 3,9% în decembrie 2026, faţă de valorile de 9,2%, respectiv 3,7% anticipate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă, iar la finalul anului viitor să se reducă la 2,9%, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027, conform BNR.

„În ceea ce priveşte evoluţiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedentă, dar să consemneze în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025.

Totodată, după corecţia descendentă abruptă pe care o va cunoaşte în trimestrul III 2026 pe fondul unor efecte de bază, ea îşi va relua descreşterea pe o traiectorie mai ridicată decât cea anticipată anterior, reintrând în intervalul ţintei în trimestrul II 2027 – ceva mai târziu decât în prognoza precedentă – şi rămânând în jumătatea superioară a intervalului la finele orizontului proiecţiei.

Astfel, rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi să se situeze la 3,9% în decembrie 2026, faţă de valorile de 9,2%, respectiv 3,7% anticipate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă, iar la finele anului viitor să se reducă la 2,9%, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027”, au subliniat membrii Consiliului.

Efectele responsabile de ascensiunea ratei anuale a inflaţiei din trimestrul II 2026

Membrii Consiliului au remarcat că responsabile de ascensiunea ratei anuale a inflaţiei din trimestrul II 2026 sunt în principal efectele de bază ce se vor manifesta pe segmentul energie, precum şi mărirea cotaţiilor unor mărfuri şi eliminarea la 1 aprilie 2026 a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază, ale căror influenţe vor afecta prioritar evoluţia componentelor exogene ale IPC şi într-o mai mică măsură dinamica inflaţiei de bază.

Totodată, s-a observat că acţiunea factorilor pe partea ofertei îşi va recăpăta astfel în trimestrul II 2026 caracterul inflaţionist, dar va redeveni în intervalul următor puternic dezinflaţionistă, pe fondul epuizării efectelor directe generate în trimestrul III 2025 de eliminarea plafonului la preţul energiei electrice şi de majorarea cotelor de TVA şi a accizelor.

Inflaţia anuală în Uniunea Europeană a scăzut la 2% în ianuarie 2026, faţă de 2,3% în decembrie 2025, conform datelor Eurostat.



