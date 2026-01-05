Îngrijirea pielii pe pârtie este adesea neglijată

În timpul vacanțelor la schi, echipamentul obișnuit include snowboard sau schiuri, cască și haine călduroase. Totuși, un element esențial este adesea uitat: îngrijirea pielii, relatează ziarul Blick, parte a grupului Ringier Media International.

„O cremă de protecție solară și o cremă hidratantă ar trebui să fie pe lista obligatorie de bagaje pentru iarnă”, explică Kündig.

Expunerea la soare și aerul uscat pot cauza arsuri solare și piele uscată, probleme frecvent întâlnite în această perioadă.

Mulți folosesc produse de îngrijire a pielii din motive estetice, dar, potrivit lui Kündig, îngrijirea pielii în condiții de iarnă ar trebui să fie o prioritate.

„În timpul iernii, pacienții se plâng în general de două probleme: uscăciunea pielii și arsurile solare”, afirmă expertul.

Aerul rece și uscat, combinat cu radiațiile UV, agravează aceste probleme.

„Când aerul din încăperi este încălzit, umiditatea scade, ceea ce duce la uscarea pielii. În cazuri severe, aceasta poate deveni o problemă serioasă”, avertizează dermatologul.

Bolile de piele se agravează pe timpul iernii

Mai mult, bolile de piele precum eczema sau dermatita atopică se agravează pe timp de iarnă.

„Aproape toate afecțiunile pielii se intensifică iarna mai mult decât vara”, adaugă Kündig.

Radiațiile solare din stațiunile de schi sunt adesea subestimate.

„Radiațiile UV de undă scurtă pot cauza arsuri solare și cancer de piele”, subliniază Kündig.

Zăpada reflectă razele UV, ceea ce înseamnă că pielea primește aproape o doză dublă de radiații. De asemenea, arsurile solare nu sunt inofensive.

„Trebuie să reamintesc că Elveția are una dintre cele mai mari rate de cancer de piele din lume, fiind aproape de Australia”, spune specialistul, citat de Blick.

Mulți oameni nu folosesc deloc protecție solară

Un alt aspect subliniat de Kündig este faptul că mulți nu folosesc deloc protecție solară.

„Persoanele pe care le vedem cu arsuri solare nu au folosit deloc cremă de protecție”, afirmă el.

„Din punct de vedere medical, recomandăm mereu un factor de protecție 50+ și aplicarea unei cantități suficiente. Astfel, 99% din radiațiile UV sunt blocate”.

Totuși, problema principală este utilizarea insuficientă a produselor.

„Protecția este eficientă doar dacă se aplică în cantități adecvate”, spune Kündig.

Într-o notă mai relaxată, expertul remarcă faptul că bărbații au mai multe rețineri în a folosi produse de îngrijire, dar subliniază că factorul de protecție 50+ este esențial pentru toată lumea.

Îngrijirea pielii nu se rezumă doar la aspectul exterior. Pentru pielea uscată, Kündig recomandă: „Evitați spălarea excesivă sau frecarea agresivă. Folosiți un săpun cu pH neutru, emolient, și o cremă sau o loțiune hidratantă”.

În continuare vă prezentăm mai multe sfaturi utile despre cum să vă protejați pielea în sezonul rece.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE