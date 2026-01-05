Îngrijirea pielii pe pârtie este adesea neglijată

În timpul vacanțelor la schi, echipamentul obișnuit include snowboard sau schiuri, cască și haine călduroase. Totuși, un element esențial este adesea uitat: îngrijirea pielii, relatează ziarul Blick, parte a grupului Ringier Media International.

„O cremă de protecție solară și o cremă hidratantă ar trebui să fie pe lista obligatorie de bagaje pentru iarnă”, explică Kündig.

Expunerea la soare și aerul uscat pot cauza arsuri solare și piele uscată, probleme frecvent întâlnite în această perioadă.

Mulți folosesc produse de îngrijire a pielii din motive estetice, dar, potrivit lui Kündig, îngrijirea pielii în condiții de iarnă ar trebui să fie o prioritate.

„În timpul iernii, pacienții se plâng în general de două probleme: uscăciunea pielii și arsurile solare”, afirmă expertul.

Aerul rece și uscat, combinat cu radiațiile UV, agravează aceste probleme.

„Când aerul din încăperi este încălzit, umiditatea scade, ceea ce duce la uscarea pielii. În cazuri severe, aceasta poate deveni o problemă serioasă”, avertizează dermatologul.

Bolile de piele se agravează pe timpul iernii

Mai mult, bolile de piele precum eczema sau dermatita atopică se agravează pe timp de iarnă.

„Aproape toate afecțiunile pielii se intensifică iarna mai mult decât vara”, adaugă Kündig.

Radiațiile solare din stațiunile de schi sunt adesea subestimate.

„Radiațiile UV de undă scurtă pot cauza arsuri solare și cancer de piele”, subliniază Kündig.

Zăpada reflectă razele UV, ceea ce înseamnă că pielea primește aproape o doză dublă de radiații. De asemenea, arsurile solare nu sunt inofensive.

„Trebuie să reamintesc că Elveția are una dintre cele mai mari rate de cancer de piele din lume, fiind aproape de Australia”, spune specialistul, citat de Blick.

Mulți oameni nu folosesc deloc protecție solară

Un alt aspect subliniat de Kündig este faptul că mulți nu folosesc deloc protecție solară.

„Persoanele pe care le vedem cu arsuri solare nu au folosit deloc cremă de protecție”, afirmă el.

„Din punct de vedere medical, recomandăm mereu un factor de protecție 50+ și aplicarea unei cantități suficiente. Astfel, 99% din radiațiile UV sunt blocate”.

Totuși, problema principală este utilizarea insuficientă a produselor.

„Protecția este eficientă doar dacă se aplică în cantități adecvate”, spune Kündig.

Într-o notă mai relaxată, expertul remarcă faptul că bărbații au mai multe rețineri în a folosi produse de îngrijire, dar subliniază că factorul de protecție 50+ este esențial pentru toată lumea.

Îngrijirea pielii nu se rezumă doar la aspectul exterior. Pentru pielea uscată, Kündig recomandă: „Evitați spălarea excesivă sau frecarea agresivă. Folosiți un săpun cu pH neutru, emolient, și o cremă sau o loțiune hidratantă”.

În continuare vă prezentăm mai multe sfaturi utile despre cum să vă protejați pielea în sezonul rece.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot. Detaliul care i-a făcut pe mulți să șușotească. Cum s-a comportat Macron
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot. Detaliul care i-a făcut pe mulți să șușotească. Cum s-a comportat Macron
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.RO
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Libertateapentrufemei.ro
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

România a primit înapoi aproape 1.000.000.000 eruo din partea Comisiei Europene pentru plățile în avans către fermieri
Știri România 18:30
România a primit înapoi aproape 1.000.000.000 eruo din partea Comisiei Europene pentru plățile în avans către fermieri
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători. Un român a filmat și a devenit viral: „Visele mele când am febră 40”
Știri România 18:17
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători. Un român a filmat și a devenit viral: „Visele mele când am febră 40”
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Louis Munteanu, prezentare video spectaculoasă la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, prezentare video spectaculoasă la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:32
Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Stiri Mondene 17:10
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău"
ObservatorNews.ro
Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău"
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax.ro
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
KanalD.ro
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York