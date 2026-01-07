Martorii unui film de groază

Arturo Berti, soția sa, Antonieta, și sora sa, Elena, au fost martorii unui film de groază după ce o rachetă a căzut în grădina casei lor; o clădire cu trei etaje, situată pe strada a 4-a din La Boyera.

„M-am dus la culcare și la scurt timp am auzit avioanele zburând deasupra Caracasului. Apoi, am auzit un o explozie.”

Deflagrația a fost impresionantă, după cum au confirmat pagubele din locuință. „Patul s-a mișcat. Toate ferestrele din cameră s-au spart. Am simțit ca și cum s-ar fi mutat casa. A fost un miracol că am scăpat cu viață”, spune Berti.

Cei trei s-au adăpostit în holul imobilului: „Am stat acolo o vreme, apoi am auzit următoarele 2 explozii. Cred că a doua a fost la El Volcán, unde sunt antenele de telecomunicații și de televiziune. Am auzit o a treia explozie care presupun că a fost tot acolo. Dar a fost oribilă”.

Pământul parcă ar fi fost arat

Cuvintele nu pot descrie oroarea scenei. Chiar și în după-amiaza zilei de 4 ianuarie, o parte din pagubă era încă vizibilă. „Dacă te uiți la casă acum, este curățată, dar în acel moment era plină de geamuri sparte, rame de ferestre smulse. Unele uși erau despicate în jumătate, ușile dulapurilor erau spulberate. Este incredibil!”, povestește bărbatul.

În continuare, acesta a detaliat: „Racheta a căzut în spatele casei mele, în grădină. Doi copaci au luat foc, la fel și niște bambuși. Alți pomi mici au dispărut, iar pământul arată ca și când ar fi fost arat. Casa era plină cioburi și funingine, încărcată de miros de explozibili. Era peste tot. Am petrecut ziua de 3 ianuarie făcând curățenie; vecinii din La Boyera ne-au sprijinit enorm. Ginerele meu a venit cu fiica mea; a adus vreo șase prieteni,au lucrat ore întregi și, sincer, a fost o mare ușurare. ”

Berti nu știe exact la cât se ridică pagubă, însă spune că între 15 și 20 de ferestre au fost distruse, precum ușile imobilului. Ornamente, lămpi și pahare de cristal au fost sparte de explozie: „Paharele erau într-un dulap din sufragerie. Ușile s-au deschis brusc și orice se afla înăuntru a explodat.”

„O lovitură de amploare împotriva Venezuelei”

Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Guvernul din Venezuela a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos, vorbind de „agresiune imperialistă”. Nicolás Maduro a activat planurile de apărare și i-a îndemnat pe cetățeni să iasă în stradă, relatează BBC. La rândul său, ministrul Apărării a afirmat că poporul venezuelean „a făcut obiectul celei mai criminale agresiuni militare a Guvernului SUA”.

Guvernul Venezuelei a confirmat ssâmbătă, 3 ianuarie, într-o declarație că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua.







