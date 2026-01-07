Rezerva impresionantă de 600.000 de bitcoin

Conform sursei, Venezuela ar deține peste 600.000 BTC, o cifră comparabilă cu rezervele unor giganți precum MicroStrategy (673.000 BTC) și BlackRock Bitcoin ETF (770.000 BTC). De asemenea, această sumă ar rivaliza cu rezervele estimate ale lui Satoshi Nakamoto, creatorul Bitcoin, care ar deține 1,1 milioane BTC.

Acumularea a început în 2018, în contextul unei crize economice severe și al sancțiunilor internaționale impuse Venezuelei. Ancheta sugerează că statul a convertit veniturile din exporturi în active digitale, ca parte a unei strategii de evitare a sancțiunilor.

De la aur la criptomonede

Investigația detaliază modul în care guvernul venezuelean a folosit aurul pentru a construi această rezervă. „Guvernul venezuelean a exportat 73,2 tone de aur în 2018, în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari”, explică jurnaliștii de la Whale Hunting.

Aurul a fost vândut pe piețele din Turcia și Emiratele Arabe Unite, iar veniturile au fost transformate în bitcoin prin brokeri OTC și mixere care asigurau anonimatul tranzacțiilor.

Momentul ales a fost esențial. „Venezuela a început să miște serios aurul în 2018, când Bitcoin se tranzacționa între 3.000 și 10.000 de dolari”, subliniază raportul. Dacă aceste achiziții au fost păstrate până la vârful de 69.000 de dolari în 2021, câștigurile ar fi semnificative.

Arestarea lui Maduro și confiscarea activelor

Pe 3 ianuarie 2026, Nicolás Maduro a fost capturat de autoritățile americane într-o operațiune militară și dus la New York, unde va fi judecat pentru acuzații de narcoterorism și deținere de arme. Luni, 5 ianuarie, președintele înlăturat a pledat nevinovat.

În urma arestării, soarta celor 600.000 bitcoini a devenit incertă. Analiștii de la Serenity Research estimează că activele ar putea fi confiscate și implicate în procese juridice complexe.

„Creditorii vor depune ordonanțe judecătorești, iar Departamentul de Justiție va solicita confiscarea. În plus, cheile private ale portofelelor vor fi păstrate în custodie de Trezoreria SUA, dar monedele în sine nu pot fi mutate”, au explicat aceștia.

Impactul asupra pieței de criptomonede

Dacă cele 600.000 BTC (aproximativ 3% din oferta globală circulantă) ar fi scoase din piață timp de 5-10 ani, prețul bitcoin ar putea crește semnificativ datorită reducerii ofertei.

„Acest lucru va acționa ca o «blocare» masivă, reducând oferta de lichiditate și susținând prețuri mai mari”, adaugă Serenity Research. Analiștii sugerează că această situație ar putea contribui la o eventuală criză a ofertei în 2026.

Controlul asupra rezervei depinde însă de accesul la cheile private ale portofelelor digitale. Jurnaliștii Whale Hunting avertizează: „Întrebarea nu mai este dacă regimul poate supraviețui.

Este dacă averea furată poate fi recuperată sau dacă va dispărea în blockchain, accesibilă doar celor care dețin cheile”.

Această situație ridică întrebări despre viitorul acestor active și despre posibila lor utilizare de către alte entități, inclusiv guverne străine. În plus, procesul de confiscare al acestor fonduri ar putea avea un impact major asupra pieței globale de criptomonede.

