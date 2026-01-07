Parcul Văcărești marchează o etapă importantă pentru DRI, care și-a extins portofoliul de energie regenerabilă din România la aproape 300 MWp în doar trei ani. Acesta completează proiectele existente ale companiei: parcurile solare Glodeni I și Glodeni II, cu o capacitate combinată de 113 MW, și parcul eolian Ruginoasa, de 60 MW, primul proiect eolian nou construit în România într-un deceniu.

„Prin colaborarea strânsă cu operatorii naționali de rețea, autoritățile locale și contractori de încredere, am reușit să finalizăm proiectul fără întreruperi și conform cerințelor stricte. În România, prioritatea noastră este să maximizăm valoarea activelor aflate în operare și să explorăm oportunități pentru consolidarea randamentelor”, a declarat Murat Cinar, directorul general al DRI.

Începând cu ianuarie 2027, 50% din energia produsă de parcul Văcărești va fi livrată OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, prin cel mai mare contract de achiziție directă de energie solară din România (PPA), semnat în decembrie 2024.

Pentru construcția și exploatarea parcului, DRI a beneficiat de un pachet financiar de până la 60 de milioane de euro, obținut de la UniCredit și Garanti BBVA. Proiectul a fost realizat în mai puțin de doi ani, lucrările fiind demarate în ianuarie 2025.

DRI deține în prezent un portofoliu de proiecte solare, eoliene și sisteme de stocare (BESS) cu o capacitate totală de 1,4 GW, aflate în diferite etape de dezvoltare pe piețele europene cheie, inclusiv Croația, Italia, Polonia și România. Compania, cu sediul principal în Amsterdam, își propune să accelereze tranziția energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, contribuind la atingerea obiectivelor de neutralitate climatică.

Grupul DTEK, cel mai mare investitor privat în sectorul energetic din Ucraina, este deținut integral de SCM Holdings, al cărui unic acționar este omul de afaceri Rinat Ahmetov. DRI reprezintă divizia de energie regenerabilă a grupului, cu birouri locale în Zagreb, Roma, Varșovia și București.

