Originea expresiei „Casă de piatră”

Pentru a afla originea expresiei „Casă de piatră” trebuie să ne întoarcem în timp, în Antichitate, unde, în tradițiile din Orientul Apropiat, dar și în cultura greco-romană, piatra era considerată un simbol al trăiniciei, stabilității și protecției, motiv pentru care templele, monumentele și clădirile din acele vremuri erau construite din piatră. Originea acestei expresii se leagă de o veche tradiție populară prin care, în vremuri demult apuse, mirii aruncau bucăți de piatră pe acoperișul casei în care urmau să locuiască în semn de protecție și de durabilitate a căminului lor.

Deși acest obicei s-a pierdut în negura timpului, mesajul a fost păstrat până în zilele noastre sub forma acestei urări tradiționale. În folclorul românesc, „casa de piatră” a fost legată de ideea unei căsnicii care durează o viață întreagă, fiind la adăpost de „vânturile” neînțelegerilor sau ale ghinionului. Unii cercetători sugerează faptul că urarea reflectă dorința unei întemeieri solide a gospodăriei, într-o perioadă în care casele din piatră simbolizau traiul bun și siguranță în comparație cu construcțiile din lut sau din lemn.

De unde provine urarea „Casă de piatră”

Expresia „Casă de piatră” este specifică românilor și, așa cum știm cu toții, este folosită frecvent pentru a-i felicit pe miri la cununia civilă ori la cea religioasă. Această urare își are rădăcinile în cultura tradițională românească, potrivit căreia construirea unei case este considerată o piatră de hotar semnificativă. În plan simbolic, piatra reprezintă rezistență, protecție și trăinicie. În plus, din punct de vedere religios, piatra are conotații speciale. Spre exemplu, în Biblie, ea este asociată cu înțelepciunea și cu credința neclintită.

Urarea „Casă de piatră”, deşi bine intenționată, este greşită

Sfântul Petru, unul dintre întemeietorii primei comunități iudeo-creștine din Ierusalim, s-a numit la început Simon Bar Yona (n.n. – în ebraică שמעון בר יונה, care se traduce prin Șimon, fiul lui Yona). Însă, nu întâmplător, conform evangheliștilor Marcu, Luca și Ioan, Mântuitorul Iisus Hristos l-a numit pe apostolul Simon „Petru”, care înseamnă „piatră”, tocmai pentru a sublinia puterea și stabilitatea credinței sale. Acest nume este consemnat sub forma Πετρος în greacă și tradus în latină ca Petrus, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia.

De ce spunem „Casă de piatră” la nunți

Nunta este unul dintre cele mai frumoase și mai emoționante evenimente din viața unui cuplu, care marchează începutul unei noi etape din viața mirilor, plină de promisiuni, responsabilități și, mai presus de toate, de iubire. În această zi specială, mirii sunt înconjurați de persoanele dragi din viața lor, iar urările curg din toate părțile, însă tradiționala urare „Casă de piatră” este cel mai des auzită.

Deși, la prima vedere, pare că face trimitere la o casă propriu-zisă, aceasta are un sens mai profund. Această expresie evocă dorința ca noua familie să fie construită pe o bază solidă, asemenea unei case din piatră, adică greu de clintit, durabil și ținută departe de greutățile vieții. Practic, în momentul în care rostim „Casă de piatră” la o nuntă, nu le oferim mirilor doar o urare festivă, clasică, ci vrem să le transmitem cele mai bune gânduri și ca mariajul să fie trainic, fericit și stabil, ferit de probleme, asemenea unei case construite pe o temelie puternică, iar locuința lor să fie una plină de înțelepciune.

Ce înseamnă de fapt „Casă de piatră”

Puțini știu că, în unele culturi, piatra reprezenta și un simbol al fertilității. Se spune că, în ziua nunții, unele femei purtau mici pietre lipite de corp convinse fiind că astfel vor putea să aducă pe lume copii sănătoși și să fie binecuvântate cu rodul unei familii numeroase. Mai mult decât atât, potrivit învățăturii Biblice, casa este simbolul adunării împreună a oamenilor, iar construirea unei case reface în mod simbolic începutul Creației Lumii.

Rezistența casei stă în pietre, care sunt chiar oamenii care, prin credință, dau viață altor oameni. Astfel, fiecare copil născut devine o nouă „piatră”, un simbol al continuității, al unui nou început în iubire și credință. Unii psihologi și lingviști atrag atenția asupra faptului că termenul de „piatră” poate avea și o conotație de greutate sau de împovărare sau o căsnicie rigidă, rece sau lipsită de suplețea comunicării, ceea ce ridică semne de întrebări dacă a spune „Casă de piatră” la o nuntă este cu adevărat potrivit. De asemenea, această urare ne poate trimite cu gândul la o pivniță, la o grotă sau chiar la un cavou.

De ce este greșit să urezi mirilor „Casă de piatră”

După cum se poate observa, semnificația „pietrei” este complexă, iar urarea „Casă de piatră” este foarte des folosită la nunți și, în general, este bine intenționată. Totuși, în pofida asocierilor cu simbolul pietrei biblice, expresia „Casă de piatră” nu apare în Biblie și nici nu este o urare tradițională religioasă. Privită din această perspectivă, unii preoți sau credincioși pot considera că este nepotrivit sau greșit să adaugi simboluri necanonice în contextul unei Sfinte Taine, așa cum este cununia.

Corect este să le transmiţi mirilor Casă pe piatră

Spre exemplu, din această perspectivă, urarea „Casă de piatră” este considerată nepotrivită, deoarece are origini într-un pasaj esențial din Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Matei, capitolul VII, în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre înțelepciunea celui care își zidește viața pe o temelie solidă, nu din piatră, ci pe piatră, așa cum se precizează în Bibliaortodoxă.ro: „De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă, A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă”.

Cum trebuie să sune urarea

Metafora subliniază seriozitatea și tăria caracterului celor care își clădesc viața spirituală cu responsabilitate, fie în sânul familiei sau al comunității, fie în plan personal. Această construcție simbolică a vieții se sprijină pe piloni morali precum credința, răbdarea, iubirea, cumpătarea și dărnicia, virtuți care dau stabilitate și sens autentic existenței, după cum precizează preotul Marius Mircia.

„Personal optez să ne orientăm şi să-i învăţăm şi pe credincioşi, chiar cu prilejul oficierilor cununiilor, ca un fel de corectiv anticipat, ca perechea ce se cunună să fie felicitată şi să li se facă urări de casă nu din piatră, ci «casă pe piatră». Ingredientele acestei locuinţe pe piatră sunt cele mai rezistente „materiale spirituale” de durabilitate, de adevăr, de frumos”.

Prin acest mesaj, care provine din Evanghelia după Matei, le este transmis mirilor să aibă parte de un cămin zidit pe temelii solide, trainice din punct de vedere spiritual. Potrivit Ziarul Lumina, această construcție simbolică are la bază cele mai durabile „materiale” ale vieții de credință, adică adevăr, statornicie, iubire și înțelepciune.

Piatra, ca simbol negativ

Cu toate că, în general, este un simbol al stabilității, trăiniciei, rezistenței și al credinței, piatra poate avea și conotații negative, putând semnifica duritatea, răceala și neflexibilitatea, trăsături care nu sunt de dorit într-o căsnicie. O relație trainică nu înseamnă doar soliditate, ci și adaptabilitate, comunicare și blândețe. Urarea „Casă de piatră” este atât de des folosită la nunți, încât și-a pierdut din originalitate. Într-un moment atât de special pentru cei doi miri, care și-au jurat credință și iubire veșnică, o formulă standardizată, lipsită de emoție personală, poate părea rece sau chiar formală care pare să nu transmită nici un fel de emoție.

De aceea, sunt multe persoane care consideră că este mult mai frumos și mai nimerit să facă o urare personalizată, autentică, legată de visurile, caracterul și valorile mirilor. În unele regiuni din România, tradiționala urare „Casă de piatră” este evitată tocmai pentru a nu atrage ghinionul, cum ar fi spre exemplu în Maramureș sau în Bucovina, unde se preferă urări de genul „Să aveți viață lungă și fericită!”. Nu în ultimul rând, cum această urare își are rădăcinile, așa cum precizam anterior, în obiceiul mirilor de a arunca pietre pe acoperișul casei în care urmau să locuiască pentru a-i asigura durabilitatea, gestul nu mai are aplicabilitate astăziîn zilele noastre, iar mulți îl confundă cu diverse superstiții sau ritualuri lipsite de sens, pierzând complet înțelesul simbolic.

