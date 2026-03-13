De ce nu e bine să pornești două spălări una după alta

În timpul fiecărui ciclu de spălare, mai multe componente ale mașinii lucrează intens. Motorul, pompa de apă și rezistența care încălzește apa ajung la temperaturi ridicate.

Dacă mașina este pornită din nou imediat după terminarea programului, aceste piese nu au timp să se răcească. În timp, acest lucru poate duce la uzură accelerată și chiar la defectarea aparatului.

Utilizarea continuă a mașinii de spălat fără pauză pune o presiune constantă asupra mecanismelor interne. Printre piesele care se pot uza mai repede se numără cureaua de transmisie, pompa de apă sau motorul. În timp, aceste componente pot ceda, iar reparațiile pot deveni costisitoare.

Cât ar trebui să aștepți între două spălări

Specialiștii recomandă o pauză de aproximativ 20–30 de minute între două cicluri de spălare. În acest interval, componentele interne au timp să se răcească și să revină la o temperatură normală.

Această pauză poate ajuta și la o funcționare mai eficientă a aparatului și la un consum mai mic de energie, pentru că da, există o simplă schimbare la temperatura mașinii de spălat care poate reduce considerabil facturile.

Obiceiuri simple care prelungesc viața mașinii de spălat

Pentru ca aparatul să funcționeze cât mai mult timp, experții recomandă câteva reguli simple:

fă o pauză între două spălări

nu supraîncărca tamburul

curăță periodic filtrul și interiorul mașinii

lasă ușa deschisă după spălare pentru ca interiorul să se usuce doar 30-60 de minute după spălare, apoi închide-o

Aceste obiceiuri simple pot prelungi semnificativ durata de viață a mașinii de spălat și pot reduce riscul unor defecțiuni costisitoare.

