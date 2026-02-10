Temperaturile mai scăzute, o soluție eficientă

Mașina de spălat, care consumă anual în medie 101 kWh, nu este cel mai mare consumator de energie din locuință, însă utilizarea neadecvată poate crește semnificativ costurile. Ginetex a demonstrat că o simplă reducere a temperaturii ciclului de spălare poate economisi 0,06 kWh per kilogram de rufe. Pentru familiile care spală frecvent, economiile acumulate pe parcursul unui an devin evidente.

În schimb, păstrarea obiceiurilor de spălare la temperaturi ridicate are un impact negativ asupra facturilor. Spălarea la 60°C crește consumul de energie cu peste 50%, iar programele la 90°C dublează consumul în comparație cu cele la 40°C.

Obiceiuri vechi care cresc cheltuielile

Pe lângă temperatura apei, alte practici pot afecta semnificativ consumul de electricitate. De exemplu, pre-spălarea rufelor, considerată în trecut esențială pentru hainele foarte murdare, este acum văzută ca inutilă pentru majoritatea textilelor moderne. Potrivit specialiștilor, pre-spălarea poate crește consumul de energie cu până la 20% fără a îmbunătăți semnificativ curățenia, cu excepția cazurilor de murdărie extremă, cum ar fi noroiul încrustat.

O altă greșeală des întâlnită este utilizarea mașinii de spălat la jumătate din capacitate. Un tambur pe jumătate plin consumă între 50% și 70% mai multă energie pe kilogram de rufe comparativ cu o încărcare completă. Așteptarea până la umplerea completă a mașinii înainte de spălare este una dintre cele mai eficiente metode de economisire a energiei.

Curățenie eficientă la temperaturi scăzute

Mulți se întreabă dacă spălarea la 30°C poate asigura o curățenie adecvată. Potrivit unei asociații de consumatori, răspunsul este afirmativ pentru majoritatea materialelor moderne, inclusiv bumbac, lână, in și fibre sintetice. Detergenții actuali sunt concepuți pentru a fi eficienți chiar și la temperaturi mai scăzute. În plus, această metodă protejează fibrele și culorile hainelor, prelungindu-le durata de viață.

Programele la temperaturi ridicate, de peste 60°C, ar trebui utilizate doar în cazuri speciale, cum ar fi pentru prosoape, lenjerii de pat sau hainele bebelușilor, care necesită o igienizare mai riguroasă.

Optimizarea timpului și a energiei

Durata ciclului joacă, de asemenea, un rol important în economisirea energiei. Programele scurte, combinate cu temperaturi scăzute, pot economisi până la 20% din energie. Totuși, este important de reținut că unele programe rapide pot consuma mai multă energie, deoarece apa este încălzită rapid. Programele „Eco”, care încălzesc treptat apa, rămân cea mai bună alegere pentru eficiență energetică.

Mașina de spălat rufe este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice dintr-o locuință modernă. Proiectată să reziste mulți ani, durata ei de viață depinde în mare măsură de modul în care este folosită. Multe defecțiuni apar nu din cauza unor probleme tehnice, ci din obiceiuri greșite, neatenție ori din erori de întreținere. Cum poți prelungi viața mașinii tale de spălat rufe.

Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele pe care îl folosim aproape zilnic fără de care viața în ziua de azi ar fi greu de imaginat. Însă, uneori, rufele noastre sunt rigide, alteori încărcate electrostatic, cu scame persistente sau cu un miros care nu pare complet proaspăt. În ultimii ani, tot mai multe trucuri casnice au devenit populare în procesul de spălare a hainelor, iar unul dintre cele mai surprinzătoare constă în folosirea foliei de aluminiu.





