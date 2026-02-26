Când conversația sună a control, copilul se închide

„Ce ai făcut azi?” pare o întrebare banală. Dar pentru mulți adolescenți, ea sună ca un interogatoriu. Iar răspunsul vine scurt: „Nimic”. „Bine”. „Lasă-mă”. Psihologii spun că problema nu este întrebarea în sine, ci tonul, momentul și intenția din spatele ei. Psihologul și terapeutul Carmen Durang explică faptul că adolescenții se retrag atunci când simt că dialogul are un scop de verificare sau evaluare.

„Dacă fraza sună a examen sau recapitulare, cealaltă persoană se închide. Nu din capriciu, ci din autoconservare”, spune ea pentru El Pais.

Adolescentul nu reacționează la autoritate rigidă, ci la autenticitate. Nu se deschide unui rol de „părinte care controlează”, ci unei persoane care îl vede și îl ascultă.

De ce tăcerea nu înseamnă respingere

Mulți părinți interpretează lipsa răspunsului ca dezinteres sau revoltă. Specialiștii spun însă că realitatea este alta.

„Mulți adolescenți au nevoie de timp pentru a procesa ceea ce simt înainte de a pune în cuvinte”, explică Durang. Uneori răspunsul vine mai târziu, când tensiunea a dispărut. Graba, presiunea sau insistența pot închide complet dialogul.

Ce spun studiile despre legătura părinte-copil

Teoria atașamentului, dezvoltată de psihiatru John Bowlby și extinsă de psihologul Mary Ainsworth, arată că un copil are nevoie de un adult disponibil emoțional pentru a construi o bază sigură. Asta înseamnă ascultare fără judecată, fără grabă și fără presiune.

Psihiatrul Lucía Torres Jiménez explică mecanismul simplu din spate: „Când cineva se simte ascultat fără judecată, sistemul nervos percepe calm. Iar calmul permite apariția cuvintelor.”

Întrebările care apropie, nu cele care verifică

În loc de „Ce ai făcut azi?”, specialiștii propun întrebări care mută accentul de pe control pe relație. De exemplu:

„Te-am făcut să te simți rănit în ultima vreme?”

„Ce aș putea face ca să te simți mai confortabil cu mine?”

„A fost ceva azi care te-a pus pe gânduri?”

Aceste întrebări nu caută răspunsuri spectaculoase. Creează un spațiu sigur.

Ani la rând s-a crezut că un părinte trebuie să fie puternic și impasibil. Astăzi, psihologia arată contrariul. Atunci când adultul își arată propria vulnerabilitate, relația devine mai umană. Iar copilului îi este mai ușor să facă la fel.

Și, cel mai important, nu toate discuțiile trebuie să fie profunde. Uneori conexiunea se construiește în conversații aparent simple, repetate zilnic. Un adolescent nu se deschide pentru că primește întrebarea perfectă. Se deschide atunci când simte că poate fi el însuși fără frică.

